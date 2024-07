Jan Helge Andersen dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen

Jan Helge Andersen dømmes til fengsel i to år for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Det kommer frem i dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Den leses opp i sin helhet tirsdag.

Andersen dømmes også til å betale oppreisningserstatning på 650.000 kroner til hver av foreldrene til Paulsen, til sammen 1,3 millioner kroner.

Andersen forholdt seg rolig og så på dommeren da domsslutningen ble lest opp.

I denne saken kan du lese om:

Rettstegning av Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett i vår. Foto: Hege Vatnaland

– Retten er sikker på at Jan Helge Andersen var alene på åstedet med jentene, og er ikke i tvil om at det var han som drepte Lena etter at han hadde utsatt begge jentene for seksuelle overgrep, siterer dommer Tor Christian Carlsen fra dommen.

Andersens forsvarer Celine Krogh Fornes ønsker ikke å kommentere dommen før hele er opplest, sier hun til NRK. Det gjør heller ikke medforsvarer Svein Holden.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den nye rettssaken i Sandnes stod Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen. Tirsdag 2. juli ble han dømt for drapet. Retten mener det bevist at Andersen handlet alene.

– Svekker påliteligheten

– Det er ikke noe i veien for at drapene i Baneheia kan ha skjedd slik Jan Helge Andersen har forklart i retten, heter det i dommen.

Dommen tar detaljert for seg hva Andersen tidligere har forklart om sine egne og Viggo Kristiansens forklaringer i Baneheia. Kristiansen er frikjent for begge drapene.

– Etter rettens syn er det likevel flere forhold som svekker påliteligheten (til Andersen, journ.anm.). Forklaringen hans har endret seg flere ganger på flere sentrale punkter, siterer dommer Carlsen.

Dommer Tor Christian Carlsen. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Dommen tar for seg at Andersen har endret forklaring rundt hvem av jentene han forgrep seg mot. Han holder fast ved at det var Sørstrønen han drepte, men har i ettertid uttrykket usikkerhet rundt hvem av jentene han forgrep seg på.

Det er funnet DNA fra Andersen på Lena Sløgedal Paulsen.

– At det i de ulike avhørene høsten 2000 skulle være vanskelig for ham å huske og vite hvem han forgrep seg på, er vanskelig å forstå. Det samme gjelder forklaringen hans i retten i 2024. Et seksuelt overgrep lik det han har forklart seg om, er en spesiell og oppsiktsvekkende hendelse. Særlig når det skjer omtrent samtidig med to voldtekter og to drap, heter det i dommen.

Retten trekker også frem politiavhørene av Andersen i år 2000. Der ble han som kjent spurt om han selv kunne være et slags offer i saken.

– Opplysningene Jan Helge Andersen fikk i forkant om flere gjerningsmenn og teorien om at han selv var et slags offer, er regnet til å svekke påliteligheten av forklaringen hans. Det er vanskelig å tro ham på at han er sikker på hvilken av jentene han drepte, men usikker på hvem han utsatte for seksuelle overgrep.

NRK rapporterte fra store deler av den siste rettssaken her:

Kristiansens advokat: – Svært viktig

NRK har vært i kontakt med Kristiansen, som ikke ønsker å kommentere den nye dommen.

Advokat Brynjar Meling representerer Kristiansen, som er frikjent for drapene.

– Den kanskje viktigste setningen for Kristiansen er at retten klart gir uttrykk for at retten ikke er i tvil om at Andersen var alene i Baneheia den 19. mai, 2000. Retten utelukker altså at Kristiansen kan ha vært med på drapene, sier Meling til NRK.

Advokat Brynjar Meling representerer Viggo Kristiansen. I bakgrunnen fedrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

– Dette er historisk sett den sterkeste formuleringen som er blitt Kristiansen til del, og som ikke bare innebærer at Kristiansen er frifunnet, men at han nå er fullstendig renvasket. Derfor er dommen svært viktig – også for Kristiansen.

Mener mobilbevis utelukker Kristiansen

Mobiltelefonen har siden dag én vært et sentralt bevis i Baneheia-etterforskningen. Forsvarerne til Viggo Kristiansen har hele veien ment at mobilbeviset var et utelukkelsesbevis.

I dag ble det klart at retten mener det bevist at Kristiansen var hjemme hos seg selv på gjerningstidspunktet.

– Retten er overbevist om at det var Viggo Kristiansen selv som brukte mobiltelefonen da dette skjedde og at telefonen hans var slått på da SMS-ene ble mottatt og sendt. Retten er også sikker på at tekstmeldingene ikke ble mottatt og sendt på åstedet den 19. mai 2000, heter det i dommen.

Grafikk: Eirik Kirkaune

Det er spesielt bruken mellom klokka 18.55.59 og 19.37.39 som gjør at retten mener det er nærmest utelukket at Kristiansen er en av gjerningsmennene.

– Det er kun en teoretisk mulighet for at Viggo Kristiansen gikk fram og tilbake fra åstedet til et område der han var innenfor dekningsområdet til EG-A (en basestasjon, journ.anm.), siterer dommeren.

Bistandsadvokat: – Overraskende

Bistandsadvokat for foreldrene, Audun Beckstrøm, sier til NRK at de nå skal gå gjennom dommen med foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen.

– Det er litt overraskende at retten mener Jan Helge Andersen har gjort dette alene, med tanke på bevisene ført i retten, men vi skal nå bruke tid på å gå gjennom dommen med foreldrene.

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm sier de er fornøyde med erstatningen Andersen må betale til foreldrene. Foto: Tom Balgaard

Beckstrøm sier til NRK at de er fornøyde med erstatningen Andersen må betale foreldrene.

– Blir det nå mulig for foreldrene å legge dette bak seg?

– Nå som retten mener Andersen har gjort dette alene, vil det være en ankemulighet for ham. Nå må vi se om han benytter seg av den muligheten.

Aktorene Andreas Schei og Johan Øverberg ønsker ikke å kommentere overfor NRK før hele dommen er lest opp.

Flere DNA-funn

– Retten mener DNA-funnene i seg selv svekker Jan Helge Andersens forklaring. Både om egen rolle, og om Viggo Kristiansen deltok i ugjerningene, siterer dommer Gunn Elin Lode.

DNA fra Jan Helge Andersen er funnet flere steder som er forenelig med seksuelle overgrep på begge jentene.

Stine Sofie Sørstrønen (til venstre) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert under en båttur i 1998. Foto: PRIVAT / NTB scanpix

En DNA-forsker mener disse funnene ikke er entydige, blant annet fordi mengden DNA som ble analysert, er for liten. Han mener også prøvene er av for dårlig kvalitet.

– Ut fra den samlede bevisførselen mener retten at også de omstridte analyseresultatene er tolkbare og kan brukes som bevis, siterer dommer Gunn Elin Lode.

Ny dom etter 24 år

24 år og litt over en måned etter drapene i Baneheia i Kristiansand, kommer det enda en dom i sakskomplekset.

Jan Helge Andersen har stått tiltalt for voldtekt og drap av Lena Sløgedal Paulsen (10) i Sør-Rogaland tingrett i vår. Fra før var han bare dømt for voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8). Han nekter straffskyld for drap av Paulsen.

Den nye rettssaken kom som en konsekvens av at Viggo Kristiansen er blitt frikjent for de to drapene.

Drapet på Paulsen stod med det igjen som uoppklart. Det ble åpnet ny etterforskning mot Jan Helge Andersen, og i juni 2023 ble han tiltalt for drapet.