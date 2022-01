21 år etter barnedrapene: Slik forklarer de seg nå

Snart skal Riksadvokaten bestemme om Viggo Kristiansen frifinnes eller må møte i retten på nytt.

Statsadvokatene skal sende sin innstilling til riksadvokat Jørn Maurud når den nye etterforskningen er ferdig.

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen og avhørene overfor NRK.

Dette er, etter det NRK vet, blant de spørsmålene politiet har boret i og fått nye svar på i avhør av de to dømte de siste månedene:

Andersens forklaring på nye DNA-funn Forklaringer rundt mobilbruken under drapene Viggo Kristiansens nye forklaring om vennskapet med Andersen Skader på ofrene

18. oktober 2021 setter Jan Helge Andersen seg ned i avhørsrommet på politihuset i Oslo.

Mer enn 21 år etter drapene i Baneheia skal han nok en gang fortelle hva han mener skjedde. Han skal også få flere nye spørsmål som han vil få problemer med å svare på.

AVHØRT HER: Andersen og Kristiansen har vært flere ganger på politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Anette Karlsen / NTB

Klokken 10 startes opptaket i avhørsrommet.

Andersen, som har sonet ferdig dommen og allerede har vært løslatt i flere år, blir spurt om hvordan han har det. Han sier han er innstilt på å komme i gang med de nye avhørene.

Sammen med Viggo Kristiansen ble han dømt for voldtekt og drap. Andersen tilsto å ha drept den yngste av de to jentene.

Han forklarte blant annet at Viggo Kristiansen befalte ham til å utføre ugjerningen, hvis ikke skulle Andersen selv bli drept.

Andersen forklarte også at Kristiansen rispet han med kniv og truet han til å voldta den ene jenta.

I dommen fra Kristiansand byrett i 2001 står det at «retten finner at den sammenhengende forklaringen til Andersen har gitt med hensyn til det som skjedde i all hovedsak er korrekt», og la til grunn at Viggo Kristiansen var hovedmannen i Baneheia-saken.

Gjennom hele rettsprosessen nektet Kristiansen for å ha noe med saken å gjøre.

Også i lagmannsretten i 2002 var det Andersen som ble trodd.

I februar 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Dermed har begge de drapsdømte mennene vært inne til nye avhør.

Politiet gjør nå et nytt forsøk på å finne ut om Viggo Kristiansen var til stede under drapene eller ikke. Selv har han hele tiden sagt at han ikke var der.

Jan Helge Andersen forklarer at det er ubehagelig å gjennomgå saken på nytt, han har skjøvet den fra seg helt siden rettssaken for over 20 år siden.

Nye DNA-treff på Andersen og nye svar

Selv om retten i 2000 trodde på Jan Helge Andersen sin forklaring, mente de «han ikke er like troverdig når det gjelder eget overgrep» mot den yngste jenta.

I fjor høst gjorde Oslo-politiet helt nye DNA-funn av Jan Helge Andersen, også på den eldste jenta.

Funnene var overraskende for etterforskerne, siden de nå satt med DNA-treff fra Andersen på begge jentene. Andersen har kun innrømmet overgrep mot en av dem.

Foto: Lise Åserud / NTB

Andersen har forklart seg i flere timer når avhøreren legger frem de nye DNA-funnene mot ham. Totalt er det snakk om seks spor fra ham på ulike steder av kroppen og klærne til den eldste jenta, Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen svarer at han ikke vet hvordan hans DNA har havnet der. Han sier at han i så fall ikke kan huske hva som har skjedd, og at han må ha «blacket ut».

Etter det NRK vet, blir Andersen også presset mer på hvert enkelt treff. De seks DNA-funnene presenteres i en rekkefølge der funnene i stadig større grad kan knyttes til et overgrep.

Tre av treffene er hentet fra flekker på klærne til jenta. Avhøreren starter med disse. Andersen svarer at han kan ha kommet borti jenta da han hjalp til med å flytte på henne.

Han kommer også med ulike teorier på hvordan han kan ha kommet borti de ulike klesplaggene hennes.

Til slutt forteller avhøreren om tre funn på kroppen. Også disse blir presentert i en rekkefølge der det siste, som kan være forenlig med et overgrep, legges frem til slutt.

Andersen starter med en teori om at svetten hans kan ha dryppet på stedet og avsatt DNA.

Når funnet som kan være forenlig med overgrep legges frem, gjentar Andersen at han kan ha «blacket ut», dersom han har begått overgrep mot begge jentene.

Han sier også at det kan være «oversmittet fra Viggo» for han kan ikke selv huske å ha utført to overgrep.

Mobilbruken under drapene

Fredag 22. oktober i fjor starter det første avhøret av Viggo Kristiansen. Han har med seg advokat Arvid Sjødin. Han har i alle år argumentert for at mobiltelefonen beviser at Kristiansen ikke kunne være i Baneheia da drapene skjedde.

Et av de første spørsmålene Kristiansen får i de nye avhørene er hvilket forhold han hadde til mobiltelefonen i mai 2000. Han forteller at den var med nesten overalt, som hans beste venn.

Mobilbruken er viktig både fordi basestasjonen den slår inn på er et stykke unna åstedet, og fordi innholdet i tekstmeldingene kan fortelle noe om moduset han er i.

Teledata viser to utgående og to innkommende tekstmeldinger til og fra Kristiansens mobiltelefon klokken 18.55, 18.57, 19.24 og 19.37.

Alle tekstmeldingene gikk via basestasjonen som kalles «EG-A».

DEKNINGSDIREKTØR: Bjørn Amundsen forklarer dekningen i Baneheia hos NRK i 2001. Amundsen er fortsatt dekningsdirektør i Telenor. Foto: NRK

Telenor forklarte i retten i 2001 at «EG-A» ikke hadde dekning på åstedet. I ankesaken sa konsulentselskapet Teleplan at det ikke var mulig å fastslå dette sikkert. Grunnen var at det ikke var mulig å gjenskape dekningsforholdene på åstedet på gjerningstidspunktet.

Selskapet var hentet inn som sakkyndige i rettssaken fordi de var eksperter på dekningsanalyser.

Tvilen om hvor Kristiansens mobiltelefon hadde befunnet seg drapskvelden stanset ikke retten fra å dømme han. I dommen heter det:



«Ut fra bevisførselen finner retten likevel ikke at den mobilbruken som har vært endrer på vurderingen av de øvrige bevisene, som etter rettens vurdering bekrefter utover enhver rimelig tvil at tiltalte Kristiansen sammen med tiltalte Andersen utførte voldtektene og drapene (…)».

Gjenopptakelseskommisjonen mener verdien til DNA-beviset mot Kristiansen er betydelig svekket.

Kristiansen hadde en modell lik denne, en Nokia 8210. Han mener den var med nesten over alt. Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken mot Kristiansen i fjor. Flertallet mener mobilbeviset støtter Kristiansens forklaring «om sitt bevegelsesmønster i det kritiske tidsrom.»

Kommisjonen skrev at «en rasjonell vurdering tilsier da at mobilbeviset vil få større betydning i den samlede bevisvurderingen».

I høst har heller ikke nye DNA-undersøkelser hektet Kristiansen til saken. Derimot er det funnet DNA fra Andersen flere steder.

De gule strekene som tegnes her, viser dekningsområdet til basestasjonen på Eg. Det var ikke dekning på åstedet da målingen ble gjort. Det var svak dekning 150 meter fra, og god dekning 400 meter fra åstedet.

Et sentralt spørsmål er hvordan Kristiansen kan ha sendt tekstmeldinger i tidsrommet rundt klokken 19, drapskvelden 19. mai 2000.

Jentene skal ifølge observasjoner ha forlatt badebrygga rundt klokken 19. Både åstedet og badebrygga ligger et stykke unna basestasjonen «EG-A» sitt dekningsområde.

BADEBRYGGA: Her ble de to jentene på åtte og ti år sist sett. Foto: Thomas Sommerset

I de nye avhørene snakker både Andersen og Kristiansen om tekstmeldingene som ble sendt.

De to tekstmeldingene Kristiansen mottar klokken 18.55 og 19.24 er fra en ukjent avsender. Etterforskningen har etter det NRK kjenner til ikke avdekket hvem som har sendt disse.

Tekstmeldinger bak ryggen? Andersen har forklart at han satt med ryggen til mens Kristiansen skal ha utført et overgrep mot en av jentene. I høst har han forklart at Kristiansen kan ha sendt og mottatt SMS-ene mens han satt slik, med ryggen til, eller da de førte jentene mot åstedet. Vei til åstedet Åstedet som jentene ble tatt med til, ligger opp denne stien, omtrent 200 meter fra badebrygga.

I de nye avhørene svarer Kristiansen at tekstmeldingene som han mottok kan være meldinger han har lastet ned fra en tjeneste og sendt videre til en kvinne. Han sendte to meldinger til denne kvinnen, klokken 18.57 og 19.37.

Kristiansen forklarer i nye avhør i høst at han i 2000 sendte kjærlighetsmeldinger til denne kvinnen.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til NRK at klienten hans brukte mobiltelefonen sin flere ganger i den perioden da drapene ble begått.

Han mener mobilbruken utelukker Kristiansen som gjerningsmann.

– Mobilen var koblet opp til en sender som ikke kan nås fra åstedet. Dermed utelukker dette at han kan ha vært på åstedet under ugjerningene, sier han.

Dro på Danmarks-tur etter drapene. Hevder de gled fra hverandre.

«Bestekameraten» Jan Helge Andersen innrømmet drapene og anga Kristiansen da de ble pågrepet i september 2000.

Før Andersen tilstod, skal Kristiansen i politiavhør ha omtalt han som sin beste venn.

I de nye avhørene i Oslo skal Kristiansen ha tatt et oppgjør med denne bestevenn-betegnelsen, får NRK opplyst.

Der har han brukt mye tid på å snakke om relasjonen til Andersen og distanserer fra ham.

De to var ikke var så nære venner i 2000, hevder han nå.

Kristiansen forteller politiet at han fant andre venner som han gradvis var mer sammen med.

Politiet har ønsket å finne ut hvem disse er, men Kristiansen sier at han ikke kan ramse opp navnene på disse vennene i et avhør. Han blir konfrontert med alvoret i saken og viktigheten av å forklare seg, men Kristiansen svarer til slutt at han ikke husker.

Etterforskerne stiller spørsmål ved hvem Kristiansen begynte å gå sammen med, og hvorfor han dro på utenlandstur sammen med Andersen hvis de ikke var nære venner, som han nå hevder.

Allerede et eller to år før drapene skal de to ha glidd fra hverandre, hevder Kristiansen i de nye avhørene.

Dette står i sterk kontrast til hva som tidligere er kjent. Nemlig at de to alltid hang sammen. Traff du på den ene, kunne du være sikker på at den andre var i nærheten, har folk i nabolaget deres forklart.

To og en halv måned etter drapene, i august 2000, dro de to vennene på en ferie sammen til Danmark.

COLOR LINE: Flyfoto over tuppen av Baneheia (øverst) og sentrum i Kristiansand få dager etter drapene. Color Line-terminalen er det gule bygget nede til venstre i bildet. Her sjekket Andersen og Kristiansen inn noen uker senere. Foto: Lise Åserud / NTB

Dette var like før politiet for alvor sirklet seg inn mot de unge mennene. De to var 19 og 21 år gamle på denne tiden, og allerede to personer politiet fattet interesse for.

«To unge gutter på guttetur», forklarer Kristiansen til Oslo-politiet i høst.

Jan Helge Andersen jobbet i Color Line og forklarer at han skaffet billige billetter.

Mennene var i Danmark i flere dager, og turen skal ha vært preget av store mengder alkohol. Turen er også fanget på et fotoapparat som politiet senere beslagla.

Skader på ofrene

I de nye avhørene blir Andersen også konfrontert med skadene som ble funnet på ofrene og bedt om å fortelle om hendelsesforløpet på åstedet.

Bakgrunnen er at i forbindelse med den nye etterforskningen skal obduksjonsrapportene være gjennomgått mer detaljert enn tidligere, får NRK opplyst.

Satt opp mot disse rapportene og uttalelser fra sakkyndige, mener politiet at Andersens tidligere forklaring om voldtektene ikke stemmer overens med skadene som ble funnet på jentene.

I de ferske avhørene har ikke Andersen noen forklaring på flere av skadene som ble funnet på drapsofrene.

Han sier han snudde ryggen til og ikke vet hva som skjedde bak ryggen hans. Han tror ikke jentene ble utsatt for vold, kan ikke huske det og husker heller ikke merker og skrammer på dem.

Derimot antar han at skadene kan ha oppstått da jentene ble flyttet eller dekket til.

I avslutningsfasen

Den nye etterforskningen er nå i avslutningsfasen. Resultatet av etterforskningen kan gi to utfall for Kristiansen. En frifinnelse eller en ny tiltale med en ny rettssak.

Advokat Svein Holden i advokatfirmaet Hjort er Jan Helge Andersens forsvarer i forbindelse med den nye etterforskningen og de nye avhørene.

Han ønsker ikke å kommentere de opplysningene som kommer fram i denne artikkelen.

– På grunn av min taushetsplikt er jeg avskåret fra å besvare spørsmålene som er stilt, sier han til NRK.

Heller ikke advokat Arvid Sjødin ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

– Vi har ingen kommentar til de avsluttede avhør av Viggo Kristiansen, de pågående avhør av Jan Helge Andersen, eller etterforskningen for øvrig, sier Sjødin.