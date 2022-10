– De har vært forberedt på at dette var noe som kunne komme. Perioden etter at saken ble gjenopptatt har vært tung for for dem, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til NRK.

Foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) som ble funnet drept og voldtatt i Baneheia i mai 2000 har ifølge Brækhus ikke tenkt så mye på tiden framover.

– De tar det litt som det kommer. Selv om straffeforfølgelsen mot Viggo er forbi, er ikke saken over. Vi har ikke fått noe klart svar på hva som har skjedd, sier Brækhus.

Bistandsadvokat for jentenes foreldre Audun Bekkstrøm sier saken ennå ikke er oppklart og at etterforskningen må fortsette.

– De tar avgjørelsen tungt.

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier foreldrene til Lena og Stine Sofie var mentalt forberedt på frifinnelse av Viggo Kristiansen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Et mareritt

Stein Borgersen er tidligere leder i Heimevernet i Agder. Han var den som fant jentene drept og voldtatt i Baneheia 21. mai 2000.

I dag tenker han veldig på de pårørende.

– Dette har vært et mareritt i mange år, sier Borgersen.

NRK møter han i Baneheia hvor han overværer pressekonferansen fra Oslo på mobiltelefonen.

Riksadvokaten har nettopp bedt om at Viggo Kristiansen blir frifunnet.

Borgersen tenker tilbake på den dagen han fant jentene. Sammen med minst 200 andre fra Heimevernet i Agder var han ute for å lete.

Stine Sofie og Lena hadde da vært borte i to dager etter en badetur.

– Å finne jentene var selvsagt en forferdelig opplevelse, men det hjalp litt at jeg var på jobb for forsvaret og på den måten bidro i samfunnet.

Stein Borgeren lette etter jentene sammen med rundt 200 andre soldater fra Heimevernet. Foto: Leif Dalen / NRK

Har preget byen

Drapene i Baneheia har preget Kristiansand i to tiår.

– Nå ser mange fram til at hele prosessen blir terminert og ferdig, sier Borgersen.

Ber om at Viggo Kristiansen frifinnes: Kan kreve mer enn 30 millioner i erstatning

Hundrevis gikk i fakkeltog for å ta tilbake Baneheia den gang. Men det skulle ta lang tid før stedet ble som før.

– Livet kommer sakte tilbake, men jeg tror nok folk generelt er mer årvåkne og passer enda mer på barna sine, sier han.

I dag har området igjen blitt et yndet tur- og badested for kristiansandere.

Folk la ned blomster i nærheten av stedet hvor jentene ble funnet 21. mai 2000. Foto: Lise Åserud / SCANPIX.

Ordfører: – Dypt alvorlig

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) er glad for at riksadvokaten mener etterforskningen i Baneheia-saken skal fortsette.

– VI kan ikke leve med et uoppklart barnedrap. Det har blant annet med jentene og jentenes pårørende å gjøre, sier Skisland.

Ordføreren sier også at saken er dypt alvorlig for Viggo Kristiansen og alle de nærmeste rundt han.

– Det er forferdelig det Viggo Kristiansen har opplevd, det å bli fritatt friheten så lenge.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland er glad for at etterforskningen skal fortsette. Foto: Leif Dalen / NRK

Statsadvokaten i Agder beklager

Agder statsadvokatembeter hadde ansvaret for Baneheia-saken frem til februar 2021. Etter det ble saken overført til Oslo statsadvokatembeter.

– Jeg stiller meg bak riksadvokatens beklagelse på påtalemyndighetens vegne, for den urett som er begått mot Viggo Kristiansen og hans nærmeste. At saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten er et syn jeg fullt ut deler med riksadvokaten, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen.

– Som riksadvokaten har jeg den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og riksadvokatens avgjørelse også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier han.