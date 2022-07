Baneheia-saken: Andersen er siktet for drapet han ble frikjent for

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset.

Det skriver statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter i en e-post til NRK.

Hemmelige ransakelser

VG omtalte siktelsen først. Statsadvokatene vil ikke kommentere hva siktelsen gjelder.

Den nye siktelsen mot Andersen omfatter drap på Lena Sløgedal Paulsen, får NRK opplyst.

Politiet skal ha ønsket tilgang til en PC hos Jan Helge Andersen. Nettavisen meldte tirsdag at politiet har foretatt tre hemmelige ransakelser hos Andersen i år. Den siste fikk Andersen vite om samme dagen.

Advokat Svein Holden, som representerer Andersen, bekrefter ransakelsene overfor NRK.

Advokat Svein Holden, partner i Hjort. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg er informert om dette. Politiet har foretatt ransakelser. Og så har Andersen besvart politiets spørsmål i etterkant, sier Holden til NRK.

Saken er fremdeles under etterforskning, og statsadvokatene understreker at påtalemyndigheten ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet. Holden sier følgende til NRK om siktelsen.

– Jeg har ikke noe kommentar utover at jeg tror siktelsen er en konsekvens at poltiet hadde ønske om å gjennomføre ransaking hos Andersen.

Opp til Gjenopptakelseskommisjonen

Også saken mot Andersen må tas opp av Gjenopptakelseskommisjonen hvis det skal tas nye skritt mot ham for lovbrudd han ble frikjent for i 2002-dommen.

Andersen og Kristiansen ble i 2002 dømt til henholdsvis 19 år og 21 års forvaring, for voldtekt og drap på de to jentene i mai 2000.

Tiltalen mot de to bestekameratene i 2001, var lik og gikk på drap og/eller medvirkning til drap på begge jentene. Retten kom fram til at det ikke var bevis nok til å dømme Andersen for drapet på den eldste jenta.

Han sa at Kristiansen brått og uventet drepte jenta. Retten mente at Andersen kunne ha forklart seg riktig på dette punktet, at enhver rimelig tvil skal komme han til gode, og at han derfor ikke kunne dømmes.

ÅSTED: I skogen til høyre i bildet i Baneheia ble de to jentene funnet drept. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

I februar i fjor mente flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen at bevisverdien av Jan Helge Andersens forklaring er svekket. Saken mot Viggo Kristiansen ble dermed gjenopptatt få måneder før han hadde sonet ferdig straffen, og Oslo politidistrikt etterforsker fremdeles saken.

Gjenopptakelseskommisjonen mente også at DNA-beviset mot Kristiansen er svekket.

I den nye etterforskningen er det gjort flere DNA-funn som stammer fra Jan Helge Andersen på Lena Sløgedal Paulsen.

Funnene kan være forenlig med et overgrep på den eldste jenta, noe Andersen har nektet for i alle år.

Svette og «blackout»

I avhør har Andersen sagt at svetten hans kan ha dryppet på stedet og avsatt DNA. Andersen sa også at han kan ha «blacket ut», dersom han har begått overgrep mot begge jentene.

Andersen er avhørt en rekke ganger med status som mistenkt. 20. juni ble han avhørt på nytt i Oslo. Og nå har han altså en ny status i saken.

Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Statusen som siktet innebærer at han har noen særlige rettigheter i saken. Saken er fremdeles under etterforskning. Formålet er å belyse saken best mulig. En etterforskning opp mot Jan Helge Andersen vil naturlig nok også kunne være relevant for Viggo Kristiansens stilling. Ransakingen innebærer altså ikke at politiet eller påtalemyndigheten har tatt stilling til skyldspørsmålet og den videre påtalebehandlingen av saken, skriver statsadvokatene til NRK.

Norges kanskje mest kjente forsvarsadvokat, John Christian Elden, som ikke har en rolle i Baneheia-saken, har tidligere sagt til NRK at det potensielt kan tas ut tiltale mot Andersen for ett drap til.

– I så fall kan han få inntil 2 års tilleggsstraff opp mot lovens maksimum på 21 år. Men det forutsetter at retten ikke bare er i tvil om Viggo Kristiansens straffskyld, men at de anser det sikkert at Andersen er skyldig, sa Elden.