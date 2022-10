Baneheia-avgjørelsen: Kan kreve mer enn 30 millioner i erstatning

Tidligere har Sjødin varslet en voldsom erstatningssak hvis Viggo Kristiansen frifinnes.

I fjor sa han at det ikke vil være unaturlig med et beløp mellom 20 og 30 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Dommene i Baneheia-saken Ekspandér faktaboks To små jenter, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) blir voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Det blir funnet DNA-spor på den ene jenta fra Jan Helge Andersen. I avhør tilstår Andersen og forteller at Viggo Kristiansen var med på det hele, og var hovedmann. Kristiansand byrett 1. juni 2001 Kristiansen dømmes for drap og seksuallovbrudd mot begge jentene, samt noen andre lovbrudd. 21 års fengsel + 10 års sikring. Han anker.

Andersen frifinnes for drapet på Lena, men dømmes for drap på Stine Sofie og (medvirkning til) seksuallovbrudd mot begge jentene. 17 års fengsel. Både Andersen og påtalemyndigheten anker over straffutmålingen. Agder lagmannsrett 13. februar 2002 Kristiansen dømmes for drap og voldtekter i Baneheia, samt ett seksuallovbrudd mot et barn og en fredkrenkelse mot en voksen, til 21 års forvaring. (Han har tilstått det som ikke er knyttet til Baneheia.) 21 års forvaring.

Andersen: Straffen skjerpet til 19 års fengsel.

Fredag morgen sier Sjødin til NRK at summen kan bli høyere enn 30 millioner.

– Dette er en mann som har mistet hele arbeidslivet. Han har mistet evnen til å stifte familie. Han har mistet alt med tanke på å leve som et normalt menneske. Dette er en alvorlig krenkelse. Derfor har han krav på erstatning, sier Sjødin.

Forsvarsadvokat Arvid Sjødin. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Finnes ingen bevis

Han mener at Riksadvokaten ikke har annet valg enn å legge ned påstand om frifinnelse.

– Det er ingenting som kan lede mot domfellelse.

– Er det ingen tvil?

– Nei. Med tanke på regelverket som gjelder for å ta ut en tiltale og stille noen for retten, eksisterer ikke vilkårene. Her kan vi aldri forvente at det blir en dom. Da blir det frifinnelse, sier Sjødin.

– Hvorfor mener du dette?

– Det er basert på resultatet Oslo-politiet fikk i etterforskningen. Der det angivelig var bevis mot Viggo, er bevisene lagt over på den rette mann. Dermed finnes det ingen bevis fra åstedene for Viggo.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drap og seksuelle overgrep på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drap på Stine Sofie og medvirkning til seksuelle overgrep mot begge.

Er Viggo Kristiansen utsatt for et av norgeshistoriens verste justismord? Du trenger javascript for å se video.

– Trygg på resultatet

Forsvarsadvokaten snakket med Viggo Kristiansen sent torsdag kveld. Han fikk saken sin gjenopptatt i februar i fjor. Fredag klokken 13.00 får vi svaret.

– Viggo er trygg på resultatet, at han blir frifunnet. Han og familien kommer nok til å følge med på Riksadvokatens pressekonferanse, og ta til seg det han sier.

Norgeshistoriens to største justismord er sakene der Per Liland i 1996 ble tilkjent 14 millioner kroner, og der Fritz Moens dødsbo fikk en erstatning på 20 millioner i 2006.