Jan Helge Andersen endrer forklaring etter DNA-funn i Baneheia-saken

40-åringen svarer politiet flere ganger at han i så fall «må ha hatt blackout» hvis det skulle stemme, ifølge Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen er at politiet har gjort nye DNA-funn i saken. NRK skrev tidligere denne uken om funnene i den nye etterforskningen av saken.

Tre steder på kroppen

DNA-treffene på Andersen er på tre steder på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen. Det er funnet på den høyre hånden, på tunga hennes og på en intim kroppsdel.

Ifølge avisen ble Andersen konfrontert med de nye DNA-funnene på den siste av tre dager hvor han ble avhørt av politiet i Oslo, som nå etterforsker saken.

På spørsmål om han kan ha forgrepet seg på begge ofrene, forklarer Andersen at han kun husker å ha forgrepet seg på en av dem.

Nevner svette

Andersen har nektet for å ha utført overgrepene alene.

I avhørene med politiet i Oslo i oktober skal Andersen ha fastholdt at den tidligere bestekameraten Viggo Kristiansen også deltok i ugjerningene. Ifølge avisen forklarer Andersen at hans svette kan ha blitt påført da offeret ble flyttet på åstedet.

Advokat og partner i Hjort, Svein Holden. Foto: Alexander Nordby / NRK

Forsvarer for Andersen, advokat Svein Holden, sier til NRK at han ikke kan kommentere opplysningene om avhørene av hensyn til taushetsplikten.

Forklarte seg om eldste jenta i 2000

Da saken ble etterforsket etter drapene 19. mai 2000, ble det blant annet funnet et kjønnshår fra Andersen på åstedet og DNA fra ham på den yngste jenta. Etter pågripelsen i september samme året forklarte Andersen at han trodde det var den eldste jenta han hadde forgrepet seg på.

Politiet opplyste at hans DNA-type var funnet hos Sørstrønen, og Andersen endret da forklaring.

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre. Jan Helge Andersen har hevdet at Kristiansen truet ham til å ta del i drapene. Kristiansen sonet 21 år, og ble løslatt i juni i år.

Her forlater Viggo Kristiansen Ila fengsel Du trenger javascript for å se video.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 år i fengsel for drap på den yngste jenta, og medvirkning til voldtekt av begge ofrene i Baneheia i Kristiansand. Han har bare innrømmet handlinger mot det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen (8).

Etterforskningen av saken ble gjenopptatt etter at Gjenopptakelseskommisjonens flertall 18. februar mente DNA-beviset mot Viggo Kristiansen er svekket.

Flertallets vurdering er at det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.