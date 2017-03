Jensen-kollega møtte Cappelen: – Jeg har lurt på hvor det glapp i vurderingen

Eirik Jensen virket tydelig rørt da hans tidligere kollega forklarte seg om deres samarbeid i politiet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen gikk denne uken over i ny fase, der fokuset nå er rettet mot saken mot den korrupsjonstiltalte politimannen.

Morten Glavin (50) er i dag politiinspektør i Politidirektoratet, men jobbet i flere år på midten av 90-tallet Jensen (59) ved Uropatruljen i Oslo politidistrikt. Glavin var tirsdag full av lovord om sin korrupsjonstiltalte kollega.

– Slik jeg ser Eirik, er han en av de få politifolkene jeg har sett med et langt større hjerte for dem som har havnet utpå, enn det som er normalt i politiet. Han gikk mange ekstra mil for å få personer ut av belastede miljøer, sier Glavin.

I motsetning til mange andre kollegaer, som kun var opptatt av resultater og beslag, var Jensen ifølge Glavin «et empatisk følelsesmenneske», som strakte seg langt for å se menneskene bak de kriminelle handlingene de hadde begått.

– Dette synet delte jeg, fordi jeg var skrudd sammen på samme måte. Fokuset var å være den beste politimannen for publikum.

– Kunne lagt livet mitt i hendene hans

En tydelig rørt Eirik Jensen satt tilbakelent på stolen sin under denne delen av Glavins forklaring. Glavin fortsatte å skryte av sin tidligere kollega, om som han mener har en «uomtvistelig integritet».

Schilling viser til avhør, der Glavin sier at Jensen var en av to politifolk han kunne «lagt livet sitt i hendene til». Glavin forklarer dette med at de to har vært i heftige og truende situasjoner sammen, og at disse ble løst på en forbilledlig måte.

– Jeg har alltid følt at sikkerheten min var ivaretatt sammen med ham, og håper han følte det samme, sier Glavin.

Glavin har også har vært en del av «kollegastøtte»-gruppe etter at Jensen ble pågrepet, og sier han sist snakket med sin tidligere kollega på telefon for om lag en uke siden.

Traff Cappelen en rekke ganger

Glavin sier at han traff Cappelen en rekke ganger på midten av 90-tallet etter å ha blitt introdusert av Jensen. Så vidt Glavin husker, var Jensen til stede på samtlige møter.

Glavin beskriver Cappelen som «svært ressurssterk, i alle fall sammenlignet med andre i de miljøene vi opererte i».

– Han var en type som virket perfekt for oss, både når det gjaldt å ta imot den hjelpen vi kunne tilby, men også ved at han hadde det skuespillertalent, en kynisme og en fandenivoldskhet, sier Glavin, som også legger til at Cappelen i en periode var ute å kjøre på sentralstimulerende narkotika.

Glavin sier Cappelen gjerne kom i en stor bil, og snakket mye om dyre klokker, men avviser at han skjønte at drev med kriminalitet.

– Han sa han ble ansett som urmaker Bjerkes beste kunde en periode, og at han solgte dette videre til bekjente i Nederland. Jeg husker ikke hvordan han tjente penger på det, men han sa det ble en god slump med penger. Han sa også at han kjørte biler til Tyskland, og trimmet dem der, før han kjørte dem tilbake.

Dommer Kim Heger spurte Glavin flere spørsmål om hvordan politimennene – Glavin og Jensen – ikke skjønte at Cappelen drev med kriminalitet. Glavin sier selv i retten at han mistenkte at Cappelen var involvert i en tidligere narkotikasak, og at han kjente farlige miljøer.

– Jeg har lurt på hvor det glippet i vår vurdering av ham. Men jeg skjønner ikke hvordan har sjonglert misbruket, familien og alt dette. Det er helt ubegripelig for meg at han har vært så stor, hvis det stemmer, sier Glavin.

– Jeg var mest en wing-man for Jensen i kontakten med Cappelen, men han var Jensens kilde. Men jeg kjenner til en rekke saker som stammer fra informasjon fra ham, uten at jeg kan gå inn på dette i åpen rett.

Tidligere tirsdag forklarte Jensens tidligere sjef, visepolitimester Sveinung Sponheim, seg i retten. Sponheim sa blant annet at han ikke var kjent med Jensens omfattende kontakt med Cappelen den siste tiden før de ble pågrepet.

– Vet hvorfor dette har skjedd

Spesialenhetens aktor Kristine Schilling ber også Glavin utdype ting han har sagt i avhør, som handler om hvorfor Cappelen har kommet med sine påstander mot Jensen.

– Jeg tror jeg vet hvorfor dette har skjedd. En av tankene med å ivareta han sikkerhet som kilde, var å foreslå en forklaring på hvorfor han møtte politiet. Da sa vi at han kunne forklare at politiet jobbet med å få ut av et rusavhengighetsproblem.

– Disse forklaringene skulle forklare samarbeidet ovenfor venner, familie, hans nærmeste og andre som kan utgjøre en trussel. Når han blir tatt med masse penger og hasj, er det plutselig politiet som er trusselen. Da tenker hvordan han kommer ut av dette, sier Glavin, som mener Cappelen ble servert en «lissepasning» i de første samtalene med politiet i Asker og Bærum etter pågripelsen.

– De sier at han «vet hva de er ute etter», og at det er «no cure, no pay», og så videre. Han velger å presentere en forklaring som kan redde ham og familien ut av politiets klør, sier Glavin, som også mener Cappelen tidligere har fortalt om skitne politifolk, som skal ha stjålet penger fra et beslag.

– Jeg var der under den ransakingen Cappelen siktet til, så jeg vet med sikkerhet at dete ikke stemmer, sier Glavin i retten.

– Kan være et takk for sist

Aktor Kristine Schilling påpekte også at politiinspektøren i avhør har sagt at Cappelen kunne ha blitt truet av kriminelle miljøer. I avhøret viser også Glavin til at det verserte opplysninger i et gjengmiljø om at det kunne komme en aksjon som skulle sette Jensen i et dårlig lys. Senere har det vist seg at det var B-gjengen som visste om den hemmelige etterforskningen mot Jensen.

Glavin undret seg over hvordan gjengmiljøene kunne kjenne til denne informasjonen.

– Dette blir veldig konspiratorisk, det beklager jeg, men dette ser jeg for meg at kan være et takk for sist fra et gjengmiljø som har hatt mange tap på Eirik Jensens innsats, sier han i retten.

Aktor Schilling påpeker at denne forklaringen er ganske lik en forklaring forsvarerne til Jensen har gitt, som alternativ til hvorfor Cappelen forklarer seg som han gjør. Schilling spør om vitnet har snakket med Jensen om dette.

Glavin sier han ikke har nevnt den spesifikke teorien, men at de har diskutert spørsmålet.

– Ja, vi måtte finne en forklaring for oss selv som gjør det mulig å forstå dette, sier Glavin.

Han hevder også at Cappelen en gang på 90-tallet har framsatt påstander om en skitten politimann, som skulle ha stjålet flere hundre tusen kroner fra et beslag. 50-åringen mener Cappelen også den gang snakket usant.

– Jeg var selv til stede på den ransakingen, og jeg kan si med stor grad av sikkerhet at det ikke ble tatt penger derfra av politiet, sier Glavin i retten.