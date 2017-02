Cappelen: Jensen hjalp med torpedo-oppdrag

Cappelen forteller i retten i dag at han trengte hjelp fra Eirik Jensen fordi en kar «måtte strammes opp», og at Jensen hadde en venn som kunne hjelpe.

– Han (Eirik Jensen, red.anm.) sier det er en potent kar, som kan slå til. Han forteller at han er en som kan gjøre ting som ikke er helt lov. Han sier også at det er en han kjenner godt. Dette har jeg visst hele tiden, at de har hatt en nær relasjon bestandig.

– Han fikk bra med juling. Han hadde problemer med å bevege seg på lang tid, forteller Cappelen videre.

Cappelen sier han har truffet denne vennen til Jensen mange ganger.

– Det er en røslig kar, som Eirik har kjent siden de vokste opp sammen på Nesodden. Jeg traff ham rundt 1994 eller 1995, sier Cappelen.

Cappelen forteller at dette var en periode i livet, før avrusning, da han brukte mye heroin. I tillegg til Jensens venn, mener Cappelen at det var en annen mann han navngir i retten.

– Jeg betalte dem 20.000 kroner, eller noe sånt.

Eirik Jensen har tidligere blitt spurt om kontakten med barndomsvennen som senere ble dømt til 14 års fengsel for narkotikaforbrytelser i Sverige. Tirsdag fortalte altså Cappelen at mannen også utførte torpedo-oppdrag.

Jensen har hele tiden nekter for at kontakten med Cappelen har dreid seg om noe annet enn informant- og kildekontakt.

– Livlig fantasi

– Dette er bare tull etter hans oppfatning. Det er en av svært mange påstander som Cappelen setter frem på forskjellige tidspunkt, som er etterforsket, som ikke har endt opp i en tiltale, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

– Har dette relevans for saken, slik dere ser det?

– Fra vårt ståsted viser det bare at han har en livlig fantasi, og at han kommer med påstander som viser seg å ikke holde vann når de etterforskes senere, sier Elden.

Dommer Kim Heger brøyt inn da Cappelen forklarte seg om de oppsiktsvekkende oppdragene som Cappelen hevder politimannen Eirik Jensen hjalp ham med.

– Finlandshette

– Men du har sagt at Jensen har engstet seg for kontakt med kriminelle og så videre? spør dommeren.

– Ja, men det var hans venn, svarer Cappelen.

Dommer Kim Heger vil vite mer om Jensens torpedo-hjelp, som Cappelen hevder. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Ja ... Men det er vel ikke dermed sagt at han synes det er greit at han utførte torpedo-oppdrag for deg?

– Det var en hevnaksjon, det var ikke det vi tenkte på. Men jeg mener han brukte finlandshette. Det ble jeg fortalt om den ene sekvensen. Det kan sikkert også han som ble banket opp fortelle. Han har vært i avhør, sier Cappelen.

Ifølge hasjsmugleren har ingen av ofrene anmeldt volden.

Dommeren vil vite hvorfor ikke Jensen bekymret seg for en politianmeldelse denne gangen, ettersom Cappelen tidligere har forklart at Jensen har uttrykt bekymring for omgang med «gangstere». Cappelen har ikke noe konkret svar, men sier han han ikke var bekymret denne gangen.

– Jensen sa han var problemløser

Aktor, Kristine Schilling. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Aktor fra Spesialenheten, Kristine Schilling, spør hasjsmugleren om hvilke torpedo-oppdrag Cappelen konkret snakker om. Hasjsmugleren forklarer seg både om pengeinnkreving og en «oppstrammer» som hevn for en hendelse mot en person i Cappelens familie.

– De var gode venner. Jensen sa han var en problemløser. Hvis det har vært episoder rundt meg, så har han stilt opp, sier Cappelen.

– Hva er det du forteller til Jensen, som gjør at han forteller om NN? spør aktor.

– Det har vært noen problemer med personer, og da har han stilt opp.

– Hva har du fortalt Jensen om dette?

– Jensen introduserte meg for ham.

– Hva forteller du til Jensen?

– At det er noen som må strammes opp. At de må oppsøkes av noen, sånn at de må forstå at det er alvor. Da får de et lite hyggelig besøk.