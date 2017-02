Cappelen: Disse kjente til min kontakt med Jensen

– Jeg synes dette er vanskelig å si i åpen rett, svarte Gjermund Cappelen da han ble presset på navn av aktor Kristine Schilling.

Hasjsmugleren snudde seg til pressebenken og ba om ikke å gjengi navnene, før han bekreftet navn i familien, hasjnettverket og bekjente som visste at han hadde kontakt med en polititjenestemann som angivelig ga ham informasjon mot penger.

– Visste Jensen at så mange kjente til det? sier aktor

– Nei, sier Cappelen

– Ingenting?

– Nei.

Eirik Jensen

Et par personer skal ifølge Cappelen også ha visst at dette var Eirik Jensen.

Jensen nekter for at kontakten dreide seg om annet enn at Cappelen var hans informant og kilde. I går hevdet Cappelen at Jensen har fått flere millioner kroner som han må ha gjemt en plass.

Aktor sier tirsdag at hun vil vite mer om hvordan Cappelen fikk i gang samarbeidet med Cappelen. Han gjentar at Jensen klaget over dårlig råd og at han tilbydde 10.000 kroner i 1993.

– Jeg falt for fristelsen til å spørre om han trengte penger. Han sa først at han ikke kunne ta imot, men noen dager senere snakket vi sammen igjen. Da sa han at det var greit, sier Cappelen.

Siden den gang hevder han overførslene skjedde i kontantform, for ikke å bli avslørt.

– Du fikk liksom lurt ham?

– Det er veldig synd at Kreditkassen ikke har regnskapene i orden for så langt tilbake, men ...

– Du fikk liksom lurt ham litt inn mot deg? spør aktor.

– Jeg lurte ham. Men han burde jo skjønt det, han var jo politi, svarer Cappelen.

– Hvordan ble det 500 kroner kiloen?

– Det var den første samtalen vi hadde. Jeg sa han kunne få det om han hadde kontroll hos politiet. Etter dette har det «bare eksplodert. Jo mer som kom, jo mer fikk han», sier Cappelen.

Cappelen sier at han hadde tjent penger på ting han hadde jobbet med for politiet, og at Jensen visste dette. Dette er bakgrunnen for avtalen om å overføre 10.000, ifølge hasjsmugleren.

– Det var en sak hvor jeg gikk inn og skaffet Jensen informasjon. Men jeg var også kriminell i den forbindelse, noe Eirik visste. Vi snakket frem og tilbake om det, og det var i den forbindelsen at det skled over. Det var i skjæringspunktet.