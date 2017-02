Hevder Jensen utnyttet politikolleger og har gjemt flere millioner kroner

Eirik Jensen har benektet alt og forsvarer John Christian Elden mener Cappelen driver «ren historiefortelling».

– Det er mange millioner. Det er ikke bare de to millionene som står i tiltalen, forklarer Cappelen i retten.

Han blir i dag spurt ut av aktor Kristine Schilling i Spesialenheten. Eirik Jensen står tiltalt for å ha mottatt 2,1 millioner kroner fra Cappelen. Men Cappelen sier Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj, og derfor over åtte millioner kroner basert på tiltalen.

– Han har gjemt unna penger. Han kan ikke ha brukt så mye, sier Cappelen.

«Her har jeg grav ned pengene»

Schilling vil vite hvor eventuelt disse pengene er.

– Nei, noen hemmeligheter har man. Det er ikke sikkert man forteller alt: «Her har jeg gravd ned alle pengene mine».

Politiet fant over fem millioner kroner i beslagene etter at Cappelen ble pågrepet. Bildet fra politiet viser hasjen på et av lagrene til Cappelen, hvor politiet også fant 68.000 kroner. Foto: Asker og Bærum politidistrikt / NRK

Påtalemyndigheten mener hasjsmugleren selv har gjemt unna store mengder penger etter å ha smuglet tonnevis av hasj i årevis. Med en fortjeneste på 5000 kroner per kilo som han selv har forklart.

– Utnyttet politikolleger

Cappelen forklarer seg også om hvordan Jensen angivelig har utnyttet politikolleger. Hasjsmugleren hevder Eirik Jensen ba én politimann lete andre steder enn Cappelen.

Schilling viser til avhørene av Cappelen, der han forklarte at det var en person i Asker og Bærum politidistrikt som skulle «ta ham».

– Mange ganger. Det var mot slutten av 90-tallet, og rundt år 2000. De hadde hatt møter der jeg ble tatt opp, fordi jeg drev med hasjvirksomhet. Jensen sier han hadde dysset meg ned, og sa at de skulle se andre steder, sier Cappelen.

En annen politikollega av Jensen ble ifølge hasjsmugleren brukt som en slags «stråmann». Cappelen sier at de jobbet på samme seksjon, og at de har gjort det i lange tider. Hasjsmugleren hevder mannen ble misbrukt av Eirik, og ble bedt til hjelp til å sjekke ting.

Hasjsmugleren retter på seg selv og sier «stråmann» er en feil betegnelse, fordi NN ikke har hatt kjennskap om at informasjon til Eirik har blitt gitt videre til Cappelen.

Møter om transport og varer

Dommeren vil vite hva konkret som kom ut av møtene mellom Cappelen og Jensen. Cappelen forklarer at de aldri snakket om lossing og lagring av hasjen, men transport, marked og varer.

Gjermund Cappelen sier han tegnet denne, funnet på en kurerer i Sverige i 2013. Cappelen sier han aldri møtte opp selv for å ta imot lasten. Foto: Svensk politi / NRK

Schilling: – Men si dere har møttes for noe helt konkret?

Cappelen: – Da kan det være at jeg sier jeg venter på noe som skjer snart. Det kan være innenfor en periode på noen uker. Jeg har kanskje vært i Spania, og forteller ham om det. Jeg sier det er bra varer, og at det vil komme en spansk trailer.

Schilling: – Spør han mer om det?

Cappelen: – Det kan være jeg sier varene ser bra ut, og at jeg har en bra speditør. Det har alt å si.

Schilling: – Stiller han kritiske spørsmål?

Cappelen: – Han er opptatt av at det ikke er for mye gangsterfolk. Det har vært en del kontakt med han dansken, som har tiltrukket seg oppmerksomhet, det har han ikke likt.