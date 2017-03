– Hadde vært verre om saken ble henlagt

Den korrupsjons- og narkotikatiltalte eks-politimannen inntok i kveld scenene på Centralteatret i Oslo for å snakke om sine inntrykk fra den pågående rettssaken i Oslo tingrett.

Krimfest er en festival for kriminallitteratur, som arrangeres for sjette gang i år. Jensen skal delta på to arrangementer, hvorav ett handler om de to bøkene han har utgitt etter at han ble arrestert i 2014.

Torsdag er Jensen imidlertid invitert for å dele sine tanker om den pågående rettssaken i Oslo tingrett, sammen med forfatter Torgrim Eggen.

– Skal det være krimfestival så kan vi godt ha litt ekte krim. Denne saken handler om virkeligheten, ikke om perverse seriemorder, sa Eggen fra scenen.

Eggen har fulgt rettssaken i tingretten og skal etter planen gi ut en bok om saken.

Lav profil

SIGNERTE: Jensen ville ikke snakke med pressen etter arrangementet, men tok seg tid til å signere bøker for publikum. Foto: Martin Zondag / NRK

Jensen har siden rettssaken startet vært lite villig til å snakke med journalister.

– Det var en beslutning jeg tok selv. Jeg har ikke følt at media er arenaen å kjøre en slik type prosess i, sier Jensen som kritiserer mediene for behandlingen av ham.

– Å se sitt navn og bilde i 3000 artikler har vært beintøft. Det har tatt veldig på for meg og familien min. Jeg har forbannet media for måten de har behandlet det. Det har holdt liv i det mentale stresset mitt.

Jensen sier han er glad for at saken endte i retten.

– Det er den beste arenaen for å få en uhildet gjennomgang av fakta. Det er nesten bedre enn at den hadde blitt henlagt på et tidlig tidspunkt. Da ville alt blitt hengende, og det hadde ikke vært bekvemt for noen av partene, sier Jensen.

Han sier han fortsatt tror han går fri når rettssaken er ferdig rundt St. Hans. Om han skulle bli dømt, tror han fortsatt at han vil ha tro på retssystemet.

– Slik det er nå, kan jeg ikke si noe annet. Jeg har fortsatt trua. Det skjer mye rart i norsk rett, også i andre saker, men jeg har ikke noen grunn til å ha noen dårlige vibrasjoner til nå. Det er mulig du kan arrestere meg på dette om noen måneder, men foreløpig føler jeg det er fair play, sier Jensen.

– Vil ikke ende som et grelt eksempel

Jensen sier han daglig tenker på hva han kunne ha gjort annerledes og håper han ikke har ødelagt for andre politifolk. Han tror rettssaken vil få konsekvenser samme hva slags utfall den får.

– Jeg håper jeg ikke blir brukt som et grelt eksempel i ettertid. Men det er mange i politiet som er redde, og som er i skyggen, sier Jensen som beskriver det han kaller en fryktbasert kultur i politiet..

– De som mener det samme som meg, de holder seg på siden. Det kan hende det er smart å ikke stå fram nå, sier Jensen.

– Men det kan hende noen av de du mener er dine venner mener at du ikke har gjort en god jobb og fortjener støtte, spurte intervjuer Anne Grosvold.

– Det kan jo hende, selvfølgelig.

– SMS-er ut av kontekst

Grosvold ville vite om Jensen har brukt manglende hukommelse som beskyttelse i rettssaken.

– Ikke som en beskyttelse, men da jeg satt i avhør etter å ha vært i varetekt, har jeg sagt at jeg ikke husker ting. Men da har det vært sant.

– Men skjønner du at det er rart med disse SMS-ene?

– Ikke når jeg har levd med denne typen kommunikasjon i mange år. Men det er en kombinasjon av å huske, og sette det i kontekst, og alt som tas ut av kontekst kan bety hva som helst. Utfordringen er å rekonstruere det, og gi det en kontekst man kan ta og føle på. Det har ikke vært så lett til nå, sier Jensen.

Kritikk

Tidligere politimann og forfatter Jørn Lier Horst er blant dem som har reagert på at Jensen deltar på det som er beskrevet som en «festkveld». Også narkosmugleren Gjermund Cappelens forsvarer mener det er feil at Jensen skal snakke om den pågående rettssaken.

Festivalsjef Knut Gørvell synes invitasjonen er uproblematisk.

– Grunnen til at vi har invitert ham er at han er forfatter. I tillegg er han i Norges mest interessante rettssak på mange år. Det vil bli snakk om saken, og hvordan han opplever det her og nå, sier Gørvell til NRK torsdag ettermiddag.

Gørvell sier samtidig at det finnes en grense for hvem man kan invitere til å snakke på en underholdningsfestival. Han mener Gjermund Cappelen, som sitter på tiltalebenken sammen med Jensen i Oslo tingrett, faller utenfor denne grensen.

Den vurderingen deler ikke Cappelens forsvarer Benedict de Vibe. De Vibe mener blant annet Jensen, selv om han ikke er dømt, kan komme med uttalelser som kan fungere som forhåndsprosedering når det gjelder straffeutmåling.

– Det har ikke noe på en Krimfestival å gjøre. Men hvis det først skjer på en krimfestival, kunne man like gjerne invitere en som har tilstått kriminaliteten, så fikk man i alle fall en noenlunde balansert fremstilling, mener de Vibe.

Jensen sa tidligere denne uken at han ikke ønsker å uttale seg til media om saken. Jensen holder på med en ny krimbok, etter det NRK får opplyst. Han har fra før skrevet biografien «På Innsiden» og kriminalromanen «Attentatet».