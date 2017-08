Ap har bommet med strategien

Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem fra Molde mener Arbeiderpartiets valgkampstrategi har bommet, fordi arbeidsløshet ikke har blitt et hett tema. Det skriver aftenposten.no. Ute i distriktene er hun engstelig for at tradisjonelle Ap-velgere ikke kjenner igjen partiet i olje- og gasspolitikken, og etterlyser samlende reformer i helsepolitikken.