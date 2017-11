De siste fire årene har Venstre vært ett av støttepartiene for Erna Solbergs H/Frp regjering. Under valgkampen gjorde både Venstre og KrF det klart at de ønsket en Høyre/sentrum regjering der Frp ikke var med.

Etter stortingsvalget har KrF gått i opposisjon mens Venstre er i samtaler med de to regjeringspartiene om regjeringsmakt, og resultatet kan bli at Venstre blir en del av regjeringen Solberg.

Forhandlinger om statsbudsjettet

Trine Skei Grande, Siv Jensen og Erna Solberg har hatt hyppige møter etter valget, men det er et åpent spørsmål om det blir et regjeringssamarbeid med Venstre. Foto: Siv Sandvik / NRK

Forhandlingene om statsbudsjettet som pågår nå, kan bli avgjørende for om Høyre, Frp og Venstre finner sammen i et regjeringssamarbeid. Om det skjer, og evenuelt når, er et åpent spørsmål.

– Vi har ikke satt en dato der vi må bestemme oss. Det tar den tida det tar, har pressesjefen i Venstre, Jan-Christian Kolstø, sagt tidligere.

Advarer mot å gå i regjering

Men en av Venstres fremste politikere i Møre og Romsdal advarer partiet mot å gå i regjering. Gunn Berit Gjerde har vært fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal siden 2011 og har tidligere vært ordfører i sunnmørskommunen Hareid i åtte år. I 2005-2006 møtte hun fast på Stortinget.

– Vi bør ikke gå inn i regjering nå. Jeg har ingen store forhåpninger om at det kommer noen sterk moderasjon fra Frp i for eksempel integrerings- og innvandringspolitikken. Og da må vi stå der og være med på det. Vi kan ikke protestere etterpå. For meg blir dette rett og slett for vanskelig, sier Gunn Berit Gjerde.

Gjerde sier hun har stor forståelse for de dilemmaene som partiledelsen befinner seg i. Regjeringsmakt gir på den ene siden muligheten for innflytelse, men på den annen side blir partiet bundet til masten.

Delte meninger

Ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande, er den eneste Venstre-ordføreren i Møre og Romsdal. Foto: Trond Vestre / NRK

Men det er delte meninger om regjeringssamarbeidet i Møre og Romsdal Venstre. Venstre-ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande, har tatt til orde for at partiet bør søke regjeringsmakt.

– Landsmøtet til Venstre har sagt at vi ønsker å søke makt, og det er i regjeringa du har reell makt, sa Landsverk Sande noen uker etter valget.

For stor avstand

Men Gunn Berit Gjerde tror et regjeringssamarbeid vil svi mer enn det smaker. KrF er ikke med, og avstanden til Frp etter hennes mening alt for stor både når det gjelder miljø- og integrerings- og innvandringpolitikken.

Og hun mener det vil være i strid med det som var Venstres budskap før valget.

– Landsmøtet var tydelig på at vi ville ha en blågrønn regjering, og vi hadde ikke noe annet alternativ. Og da kan vi ikke ha det nå heller, tenker jeg. Jeg oppfattet det slik, og formidlet det slik, at det ikke var aktuelt å gå i regjering, og iallefall ikke gå alene i regjering med Frp.