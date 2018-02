Sylvi ble mottatt som en dronning

Partiet gjorde opp status etter stortingsvalget i 2017 og regjeringsforhandlingene i januar som endte med at Venstre gikk inn i regjeringa Solberg.

Møre og Romsdal var det fylket der Frp fikk størst oppslutning under høstens stortingsvalg, og det skjedde med de to statsrådene Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale som toppkandidater.

Lørdag møtte Listhaug og Dale lokale tillitsvalgte i hjemfylket under fylkesårsmøtet i Geiranger, og fikk mye ros for måten de hadde frontet partiet på under valgkampen.

Trampeklapp

De 90 delegatene hadde sett frem til møtet med Sylvi Listhaug i Geiranger, og justis- og innvandringsministeren leverte varene til trampeklapp.

– Jeg må si at jeg liker det jeg hører fra Arbeiderpartiet om innvandring nå. Under valgkampen var det jo ikke måte på hvor ille vi var. Vi ble demonisert. Nå høres det nesten ut som de har gått på kurs hos meg.

– Alle dommedagsprofetiene fra 2013 har slått feil. Det har vært en krevende tid å styre landet. Derfor er det ekstra imponerende at regjeringen ble gjenvalgt i 2017.

To statsråder og to stortingsrepresentanter satt på første benk under fylkesårsmøtet. Foto: Trond Vestre / NRK

Kompromisser

Nå har Venstre kommet inn i regjeringa, og det er mange i Frp som er usikre på hva det vil føre til. Den nye regjeringsplattformen er et kompromiss mellom tre partier, og Frp har måtte sluke flere kameler.

Den største kamelen partiet har måtte sluke, er at regjeringa vil avvikle pelsdyrnæringa. Under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal kommer saken opp gjennom et forslag til resolusjon.

Men under debatten lørdag var det ingen som kom med direkte kritikk mot den nye regjeringserklæringen.

Et eventyrlig potensial

Landbruks- og matminister Jon George Dale og justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Trond Vestre / NRK

Men landbruksminister Jon Georg Dale mener gjennomslaget har vært stort, men vedgår at noen saker er blitt forhandlet bort. Dale ønsker ingen omkamper på disse sakene. Målet hans er å lykkes i samarbeidet med den nye regjeringspartneren Venstre.

– Det ligger et eventyrlig potensial i å få til et samarbeid med Venstre. Det vil bane veg for et borgerlig samarbeid i kommunene og i fylkestinget. Det gjør at vi kan vinne valg i 2019 og få økt innflytelse lokalt.