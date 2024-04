Drømmeboligen kan ryke på målstreken

Saken kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bastian Talleivsen Bakken Olsen (25) sikret sin første bolig ved å ha finansieringsbeviset klart før budrunden.

Bankene bruker nå lengre tid på å fremskaffe finansieringsbevis, og uten det kan drømmeboligen gå tapt.

Strengere regler har ført til at bankene bruker lengre tid på å utstede finansieringsbevis.

Finansieringsbevis har nå kortere varighet, ofte bare to til tre måneder.

Bastian måtte kvitte seg med en dyr leasingbil og spare opp egenkapital for å få finansieringsbevis.

Han drømte om en stor villa med hage, og plass til mange biler.

Første boligen for Sebastian Talleivsen Bakken Olsen ble heller et oppussingsobjekt i et borettslag på Heistad i Porsgrunn.

– Her skal det bli lysegrå vegger i stua, og litt mørkere farge på soverommet. Jeg er kjempefornøyd med kjøpet, stråler han, der han står i det nakne rommet som skal bli en koselig stue.

Bastian er en av de heldige førstegangskjøperne.

Han hadde finansieringsbeviset på plass da han gikk inn i de nervepirrende budrundene.

Bastian hadde alt på stell da han kapret sin første bolig.

Kan få store problemer

Ikke alle er like heldige med timingen.

For mange er kanskje ikke klar over at bankene nå bruker lengre tid på å lage et finansieringsbevis.

Tidligere fikk du beviset innen fristen klokken 12 dagen etter en budrunde. Nå kan du risikere å måtte vente opptil 2 uker.

Ifølge bankene har det tatt gradvis lengre tid de siste 2 årene.

Finansieringsbeviset er en bekreftelse på hvor mye du kan kjøpe bolig for. Med dette på plass, er du klar til å delta i budrunder på bolig eller hytte.

Det er viktig å huske at alle budrunder er bindende! Uansett om du har penger eller ikke.

Med andre ord kan du være ille ute hvis du vinner budrunden, uten å ha beviset på plass først. Det er ikke sikkert banken vil låne deg like mye som du tror.

Bastian nyter utsikten fra leiligheten i tredje etasje på Heistad i Porsgrunn.

Strengere regler

– Bankene er treige med å gi tilbakemelding på finansiering, og hvor mye du kan få av finansiering. Det er viktig å være tidlig ute og snakke med banken.

Det sier daglig leder ved Krogsveen i Sandefjord, Andreas Haraldsen.

Andreas Haraldsen er daglig leder i Krogsveen i Sandefjord.

– Dette har endret seg. Under kjøpers marked hadde du som kjøper litt god tid. Nå ser vi at markedet er i ferd med å våkne litt. Det er lurt å snakke med banken før du drar på visning, sier han.

Noe av årsaken til at bankene bruker lengre tid er at de har fått strengere regler, sier han.

– Under koronatiden merket vi at det kom mange finansieringsbevis som sikkert ikke burde vært gitt ut. At bankene har fått strengere regler er også positivt.

– Vær tidlig ute, men ikke for tidlig

Det er lurt å planlegge og å være ute i god tid, men ikke i FOR god tid, er rådet fra Haraldsen.

– Tidligere var et finansieringsbevis gyldig i 6 måneder. Nå er det kanskje bare to eller tre måneders varighet. Om finansieringsbeviset ditt gikk ut i forrige uke, er det ikke nødvendigvis det samme beløpet du vil få i finansiering i dag.

Marianne Flogstad er banksjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Hun sier det er flere grunner til at bankene bruker lengre tid på å utstede finansieringsbevis.

Marianne Flogstad er banksjef i Sparebank1 Sørøst-Norge.

– Hovedgrunnen til at det tar lengre tid har sammenheng med at vi har fått strengere krav fra myndighetene og Finanstilsynet. Samtidig er det krav til å hente inn nok og riktig informasjon.

Det er flere ting som kan påvirke hvor mye lån du får.

Ikke alle er klar over at for eksempel studiegjeld og fellesgjeld påvirker lånet du kan få fra banken.

Det er viktig at førstegangskjøpere setter seg inn i utlånsforskriften, og hva det betyr for muligheten de har.

Drømmeboligen kan ryke på målstreken om du ikke har dette i orden.

Tøft som førstegangskjøper

Det var en tøff tid før Bastian Talleivsen Bakken Olsen kjøpte leiligheten i mars i år.

– Selv om jeg jobber i bank, var det ikke så lett å få lån. Jeg hadde en ganske dyr leasingbil som jeg måtte kvitte meg med, for å få et finansieringsbevis.

Bastian Talleivsen Bakken Olsen smiler bredt fordi han for første gang i livet har kjøpt sin egen leilighet.

Han har også brukt god tid på å spare opp egenkapital, og har bodd hjemme hos foreldrene på Heistad.

Han regner med å bruke rundt 100.000 kroner på oppussingen.

– Mamma og pappa har spyttet inn litt, og uten deres hjelp tror jeg det hadde blitt vanskeligere å få kjøpt leiligheten. Nå gleder jeg meg bare til å bli ferdig, og kunne nyte sjøutsikten med et glass bobler på verandaen til sommeren, smiler han.

