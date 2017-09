Årets stortingsvalg ble en nedtur for KrF som så vidt berget stortingsmandatet i Møre og Romsdal der partiet historisk sett har stått sterkt.

For fire år siden inngikk KrF en samarbeidsavtale med Høyre-Frp regjeringen, men det har vært et konfliktfylt forhold mellom KrF og Frp

I årets valgkamp ville KrF skifte ut regjeringa med et blågrønt alternativ uten Frp.

– KrF har vært for utydelig

Valderhaug som er den eneste KrF-ordføreren i Møre og Romsdal, tror partiet tapte velgere på dette budskapet og mener det vil være en tabbe å snu ryggen til regjeringa

– KrF bør søke et tettest mulig samarbeid med regjeringen. Det vi ser nå er at KrF har fått svi for at de var utydelig i valgkampen. Jeg tror partiet har mistet en god del stemmer på grunn av det, og vi må vinne disse tilbake gjennom å opptre ansvarlig, sier Harry Valderhaug som ikke er fremmed for å inngå en ny samarbeidsavtale.

KrF sin nyvalgte stortingsrepresentant i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, ville ikke kommentere dette spørsmålet før møtet i stortingsgruppa klokka 13 onsdag.

– KrF bør gå i opposisjon

KrF sin fylkesleder i Møre og Romsdal, Tore Johan Øvstebø, mener partiet bør gå i opposisjon. Foto: Tore Johan Øvstebø / NRK

Men det er delte meninger i KrF om hvordan de bør forholde seg til Høyre-Frp regjeringen. Fylkeslederen i Møre og Romsdal, Tore Johan Øvstebø, mener partiet må gå i opposisjon.

– Jeg mener vi nå må gjøre det vi har sagt i valgkampen, nemlig å gå i opposisjon og ikke inngå en samarbeidsavtale. Det er dette som er mest troverdig og så får vi søke et konstruktivt samarbeid fra sak til sak for å få gjennomslag for vår politikk, sier Tore Johan Øvstebø.

Utfordringer

Øvstebø sier han ser at det kan skape utfordringer å ikke han en avtale som sikrer gjennomslag i viktige saker for KrF. Blant annet blir det nå spekulert i om regjeringen vil gå til Arbeiderpartiet for å få flertall for konsekvensutredning av oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men Øvstebø mener KrF må stå ved det partiet har lovet i valgkampen, men å felle regjeringen sitter langt inne, sier han.

– Det må i så fall skje på en sak som er avgjørende for KrF.

Heller ikke fylkespolitiker og varaordfører i Haram, Randi Frisvoll, ønsker et samarbeid med Fremskrittspartiet. Øvstebø og Frisvoll får også støtte av Henning Holsvik i KrFU.

– Mitt råd til partiledelsen er at de står fast på det vi har sagt gjennom hele valgkampen, nemlig at vi ønsker en Høyre-sentrum regjering uten Frp, sier Holsvik.

– Vi kan bli lurt inn i dødens posisjon

KrF-ordføreren i Giske, Harry Valderhaug, i samtale med fylkesleder Tore Johan Øvstebø. De to er uenige i hvordan KrF skal forholde seg til regjeringen. Foto: Trond Vestre / NRK

Men KrF-ordføreren i Giske, Harry Valderhaug, frykter en situasjon der KrF som opposisjonsparti ender opp med å kjøre slalåm i Stortinget. Han tror det vil straffe seg.

– Da tror jeg vi fort kan bli lurt inn i dødens posisjon, og det kan ta knekken på KrF, tror jeg.