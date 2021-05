Tix glad på Italias vegne: – Jeg var den første til å reise meg og juble

– Jeg har det helt supert. Jeg har hatt en kjempetur og er så fornøyd med det vi har klart å utrette her borte, sier Tix når NRK møter han på flyplassen i Rotterdam.

Det var i februar at det ble klart at det var han som skulle representere landet i tradisjonstunge Eurovision i år.

Etter to spennende delfinaler var det lørdag kveld det hele skulle avgjøres. Men det var Italia som stakk av med seieren – for første gang på 31 år.

Bandet Måneskin, som representerte Italia, ble tett etterfulgt av Frankrike og Sveits.

Tix og bandmedlemmene i italienske Måneskin koronatestet seg på flyplassen sammen tidligere i dag. Foto: Heiko Junge / NTB

Tix, eller Andreas Haukeland, endte på en 18. plass med til sammen 75 poeng. Selv har Tix ikke noe imot plasseringen.

– Det var ikke derfor jeg var med. Jeg syns det var kjempekult at Italia vant. Jeg var den første til å reise meg å juble når Italia vant, sier han.

– Skuffet, nei?

Høy lyd, gratulasjoner fra andre deltakere og «god stemning» gjorde det vanskelig å intervjue Tix rett etter finalen.

Men han var tydelig på at han ikke var skuffet over resultatet:

– Om jeg er skuffet, nei? Nei, nei, nei, sa Tix før han ble avbrutt av en annen bak scenen.

Ikke alt går etter planen når Tix skal intervjues etter finalen: – Det er noen artister her som har drukket litt Du trenger javascript for å se video.

Tross brutale anmeldelser under Melodi Grand Prix i Norge, ble Tix hyllet av blant annet leder Morten Thomassen i den norske MGP-klubben for innsatsen under gårsdagens finale:

– Tix gjør en fremragende innsats med det norske flagget på brystet, den beste fremføringen de to ukene han har vært der. Tix did fix, sa han.

Tix var artist nummer 22. En tydelig rørt Haukeland tok av seg solbrillene underveis i framførelsen også under finalen.

Han forteller at han har fått mange gode tilbakemeldinger, både i sosiale medier og blant folk han har møtt i Rotterdam.

– Jeg fikk også æren av å treffe masse barn og ungdommer med Tourettes. Det var veldig spesielt, å kunne prate litt om det å være annerledes. Altså, alle er jo annerledes, men man føler seg selv kanskje litt mer annerledes da, sier han.

En preget Tix under opptredenen på Eurovision-finalen i Rotterdam lørdag kveld. Foto: EBU

Om flørten: – Sommerfugler, kenguruer og elefanter

Han har selv Tourettes syndrom. Og fikk mye skryt for å ta av seg solbrillene under delfinalen tidligere denne uka, og vise ticsene sine.

– Og det å kunne prate med dem, kjenne seg igjen i ulikhetene sine også, det trenger vi mer av, fullfører han.

Ryktene har florert om Tix og deltakeren Efendi, som representerte Aserbajdsjan. Med 65 poeng endte artisten på en 20. plass med låten «Mata Hari».

Tix har sørget for å skape en rykteflom om en romanse mellom dem, og de ivrige Eurovision-tilhengere har gitt det hele navnet «Efentix».

På spørsmål om hva han skal gjøre nå, svarer Tix slik:

– Kanskje bestille en flybillett til Baku? Jeg vet ikke.

– Du skal møte din nye venn?

– Det må jo til, svarer Tix.

Han avviser at «Efentix» er et pr-stunt, slik mange har spekulert i at det er.

– I så fall funka det pr-stuntet veldig dårlig. Men for meg har det gitt Eurovision en helt unik ekstra dimensjon.

– Er dere kjærester?

– Nei, nå må du gi deg. Nå må du kutte ut. Ting tar litt tid. Rolig i svingene. Men sommerfugler i magen, det... Både sommerfugler, og fugler og kenguruer og elefanter.