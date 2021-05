Tix forklarer hvorfor han fikk tics på scenen, men ikke har hatt det i tidligere intervjuer

Andreas «Tix» Haukeland, som tirsdag gikk videre til Eurovision-finalen, kastet solbrillene før siste refreng under sin opptreden i Rotterdam. Og ble hyllet på sosiale medier og av fans.

– Tix gjorde en helt fantastisk innsats under semifinalen, sier komiker Steinar Sagen et videoinnlegg på Instagram.

Før han fortsetter:

– Det jeg lurer på er om Tix «faket» tics da han tok av seg solbrillene? For jeg har også sett intervju med ham uten solbriller der han ikke har tics. Og hvis han «faket» tics, er det greit?, spør komikeren med noe glimt i øyet.

Steinar Sagen er nysgjerrig på tics/Tix. Foto: Rune Lind / NRK

– Og ja, det må vel være greit, avslutter han.

Tix svarer

NRK har bedt Tix om å svare på komikerens spørsmål. For Steinar Sagen har rett i at Tix ikke viste tydelige tegn til tics hverken under det mye omtalte intervjuet på Lindmo eller under P3 Gull, der han også tok av seg brillene.

Tix har syndromet Tourettes, noe som kan medføre ufrivillige rykninger, såkalte tics. Ticsene gjorde at han ble mobbet på skolen, har artisten fortalt, men han valgte å ta eierskap til ticsene ved å ta artistnavnet «Tix».

– Jeg bestemte meg på semifinale-dagen at jeg skulle ta av meg solbrillene under sangen. Men jeg har lenge tenkt på at jeg skal gjøre det, sier Tix da NRK møter ham dagen derpå – med solbrillene på.

– Forsterket du ticsene for å tydeliggjøre budskapet?

– Nei, overhodet ikke, jeg prøvde å dempe det så mye jeg kunne. På prøvene ticset jeg så mye at jeg slet med å synge.

– Men vi har jo sett deg uten solbriller før, blant annet på «Lindmo», og da ticset du ikke – hva er forskjellen?

– På «Lindmo» var det ikke 200 millioner mennesker som skulle se på, da var det kun trygge Norge. Ticsene forsterkes når man er stresset og har mye press, og særlig av scenelyset, sier artisten.

Forstår godt spørsmålet

Liv Irene Nøstvik er daglig leder i Norsk Tourette Forening. Hun mener det er kjempeviktig at Tix står frem med de ticsene han har.

Liv Irene Nøstvik er daglig leder i Norsk Tourette Forening.

– Det er veldig viktig å ha noen som kan vise at bak ticsene er det vanlige mennesker med like gode muligheter, som til og med kan bli popstjerner.

– Hva tenker du om at noen lurer på om hvorfor han ikke alltid har tics når han tar av solbrillene?

– Jeg forstår at noen lurer på dette. Men vi vet at stress, nervøsitet og spenning kan skape mer tics. Som jeg kan tenke meg at han følte på i denne situasjonen, forklarer Nøstvik.

Sagen glad for svar

Slik svarer Steinar Sagen da NRK forteller hva Tix svarte:

– Jeg er veldig glad for at vi nå har feid all tvil av banen, og jeg skjønner at det sikkert er den mest stressende situasjonen han noensinne har vært i.

– Vi har alle våre «tics», hvis jeg skulle jeg laget en MGP-sang ville den sikkert handlet om alle jentene som var uoppnåelige for meg i ungdommen på grunn av lav forbrenning og dobbelthake. Og jeg hadde ikke akkurat dekket den til under delfinalen, for å si det sånn.

Sagen avslutter med å si at han er fan av Tix sin sang:

– Jeg elsker «Fallen Angel», og håper og tror Tix drar i land seieren på lørdag, med eller uten tics-anfall.