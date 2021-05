– Vi vil bare si til hele Europa, til hele verden: Rock'n'roll dør aldri!

Det ropte Eurovision-vinnerne fra Italia etter et nesten fire timer langt drama. For avstemningen i Rotterdam ble en ekte thriller, en lørdagskveld verdig.

Fagjuryene i Europa stemte mest på Sveits, Frankrike og Malta. Men den største forhåndsfavoritten fra Italia jaktet tettrioen like bak.

Og folkestemmene fra rundt om i Europa hadde det siste ordet og hadde Italia som sin favoritt.

Rockerne fra Italia vant, foran balladene fra Frankrike og Sveits. Norge og Tix fikk til sammen 75 poeng, og havnet på 18. plass.

– Rett vinner og rock ruler, helt OK plass for oss, sier Morten Thomassen, leder i den norske MGP-klubben.

Italia tok dermed sin tredje seier i konkurransen, den forrige var i 1990.

Avviser narkotikabruk

Men vinneren er allerede omdiskutert. I en video på Twitter hevdes det at vokalisten tar dop.

Den italienske delegasjonens manager avkrefter imidlertid dette overfor VG.

– Som nevnt på pressekonferansen, ble et glass knust i green room av Thomas – og Damiano tar ikke dop, skriver manageren i en tekstmelding til avisen.

I den andre enden av skalaen fikk Storbrittania 0 poeng både fra fagjuryene og folket. Den britiske artisten følger dermed i fotsporene til Jahn Teigen og Finn Kalvik, blant andre.

Tix ble hyllet

Etter to semifinaler var det lørdag klart for finalen i verdens største sangkonkurranse. Etter en innledende flaggparade skulle 26 artister kjempe om seieren i olympisk ånd.

Klokken 22.40 var det Tix sin tur til å innta scenen som artist nummer 22. Han tok solbrillene av før siste refreng, og var tydelig rørt etter opptredenen.

Og den norske MGP-ekspertisen hyllet Norges ambassadør i konkurransen.

– Tix gjør en fremragende innsats med det norske flagget på brystet, den beste fremføringen de to ukene han har vært der. Tix did fix, mener MGP-ekspert Morten Thomassen.

– Norge! Helt umulig å spå. Han kan suse inn fra sidelinjen og havne høyt. Hans beste framføring hittil, sier blogger og ESC-ekspert Anders Tangen.

Og artisten selv var svært fornøyd med sine tre minutter på scenen.

– Det låt akkurat som det skulle, og det er ingen ting jeg føler jeg skulle gjort annerledes. Nå skal jeg gjøre det jeg kan best, bære hele festen i green room, sier Tix etter opptredenen.

Han la deretter ut dette innlegget på Instagram-profilen sin:

Norge: TIX – «Fallen Angel» Du trenger javascript for å se video.

Etter opptredenen hoppet Norge opp fra 14. til 9. plass på oddsen. På sosiale medier ble kostymet hans sammenlignet med Elton John, og låten blir sammenlignet med flere boybandhits.

Malta leverte som forhåndsfavoritt

Tidligere i finalen leverte Israels artist som tredje deltaker tidenes høyeste tone i konkurransen.

– Stor artistkunst fra Eden Alene i Israel. Utrolig timing og tilstedeværelse, sa Eurovision-ekspert Anders Tangen om Israels opptreden.

Russlands artist som synger om kvinnekraft har skapt mye furore i hjemlandet og fikk fart på sosiale medier etter opptredenen. Mens Maltas artist fikk den klart høyeste applausen da hun var i ilden som nummer 6, og fikk ros fra våre MGP-eksperter.

– Destiny klarer kunststykket å lage party i salen og foran skjermene, og samtidig vise hvilken god melodi dette er bak all staffasjen, sier Anders Tangen.

– Da hun ble varm i trøyen kokte det nesten over av superbra artisteri og imponerende vokal, sier leder i den norske MGP-klubben, Morten Thomassen.

Og Destiny selv skrev på Twitter at hun var superfornøyd etter opptredenen:

– «Je Me Casse» har aldri føltes så bra. Så stolt og glad for å levere en kvinnekamp-hymne som dette til alle dere ute!

Destiny med «Je Me Casse» Du trenger javascript for å se video. Destiny med «Je Me Casse»

Om favoritt Sveits: Skredder burde ta en titt på buksa

Neste ut blant favorittene var Sveits med en ballade på fransk.

– Sveits kan vinne konkurransen med en stor stemme som viktigste våpen, som da Céline Dion vant. Nydelig. Men jeg ville bedt en skredder ta en kikk på buksa, sier Anders Tangen.

– Han synger fremragende, men showet forvirrer og jeg tror ikke mange skjønner budskapet her, mener Morten Thomassen.

Sveits: Gjon's Tears med « Tout L'Univers» – ESC finale 2021 Du trenger javascript for å se video.

Tysklands artist får derimot så hatten passer på Twitter av Ricky Gervais:

– Hitler er nå det nest verste som har kommet fra Tyskland.

– Frankrike og Italia mot røkla

Frankrike, med sin intime og intense ballade, ble hyllet stort av ekspertene.

– Barbara synger en låt som er så intenst fransk at den vel kun blir slått av nasjonalsangen deres, for en musikalsk leveranse, sier Morten Thomassen.

– Wow! Barbara leverer fransk, litt skitten, men vakker elegant desperasjon. En melodi som er lett å skjønne. Kan vinne hos juryene og muligens hos folket også!

Og italienske Måneskin går ikke stille i gatene når de fyrer opp hele scenen med pyro.

– De fyrer av en opptreden som garantert får alle til å våkne opp. Kulere enn dette blir det neppe, sier Morten Thomassen.

– Der Finland leker tøffe, så ER Måneskin tøffe. Ikke bare det. De er like elegante som et år håndsydde sko. Det er nesten Italia og Frankrike mot røkla, sier Anders Tangen.

Italia: Måneskin – «Zitti E Buoni» - ESC finale 2021 Du trenger javascript for å se video.

Tix: – Jeg skal prøve å gjøre dere stolte

Tix gledet seg stort til å opptre foran 200 millioner Tv-seere. Han skrev på Instagram før opptredenen at han kom til å ta av solbrillene også i kveld, som i semifinalen.

– Det er det mest krevende øyeblikket på scenen, men også det viktigste. Jeg skal vise den største svakheten jeg kunne gjort på en scene, istedenfor å skjule den. Det tror jeg kommer til å være til hjelp/trøst/inspirasjon for mange der ute.

Han skrev videre at han er veldig glad i Norge og at han ønsker å gjøre nordmenn stolte.

Bærumsgutten som nå er hele Norges Tix har noen etablerte rutiner før han går på scenen.

– Jeg pleier å lese gjennom litt meldinger fra fans og bilder på Instagram. Og så graver jeg litt i meg selv og tenker over hva den opptredenen kommer til å bety for folk.

Han har høye forventninger til seg selv og for de tre minuttene på verdens største scene.

– Jeg tror dette blir en veldig stor opptreden. Egentlig for hele Norge. Endelig er vi samlet om noe. Det kommer til å bety veldig mye for meg, og for alle de som har kjent på utenforskap og vonde tanker den siste tiden.

Og han skal feire uansett hvordan dommen fra det europeiske TV-publikummet blir.

– Om jeg ikke vinner på resultatlista, så skal jeg iallfall vinne festen i greenroom, det er helt klart. Det tror jeg alle vet også!

Tix rett før finalen Du trenger javascript for å se video.

Tre store favoritter

Ifølge ekspertene var Eurovision-finalen i 2021 mer åpen enn på mange år, noe som ble gjenspeilet i oddsen hos bookmakerne.

Men det er særlig tre land som ledet an i front.

Italia, med sin rockelåt på italiensk og som trolig setter ny rekord i bruk av pyro på en Eurovision-scene.

Frankrike, med sin tradisjonelle «chanson» (fransk for sang) som kunne vært fremført av Edith Piaf for mange tiår siden.

Og Malta, med en 18-årig jente med kraftfulle stemmebånd og en låt som leker med saksofon.

FAVORITTER: Italia, Malta og Frankrike er de som ligger høyest på bookmakernes ranking før den store finalen. Litt over midnatt natt til søndag får vi svaret på hvem som krones til vinner av ESC 2021. Foto: EBU

– Vi er gærne etter Eurovision

Men selv om det yrer av Eurovision-fans både i Frankrike og Italia, var det særlig solskinnsøya Malta som sto stille i kveld fra klokka 21.

Øystaten er kjent for sine vakre strender ved Middelhavet og herskapelig arkitektur, men mer enn noe annet er øya besatt av Eurovision Song Contest. I år var landet for første gang en av storfavorittene til å vinne.

18 år gamle Destiny bar på forhånd en hel nasjons seiersdrømmer på sine skuldre.

– Det ville vært noe helt spesielt for malteserne, for jeg vet hvor gærne vi er etter Eurovision. Vi elsker Eurovision. Vi er besatt av Eurovision. Det vil være en drøm som går i oppfyllelse for oss, sa hun til NRK før konkurransen braker løs.

– Halve landet kommer til å besvime

Destiny hadde allerede vunnet Junior Eurovision Song Contest. Nå kunne hun bli historisk i dobbelt forstand. Den første artisten som vinner begge konkurransene, og den første som får verdens største musikkonkurranse hjem til Malta.

Leder for den norske Grand Prix-klubben trodde drømmen kunne bli sann.

– Malta har en seerprosent på 98 prosent og kommer til å gå berserk. Halve landet kommer til å besvime hvis de vinner.

Hyller Tix: – Han er supersøt

Destiny sa dessuten at den norske representanten hadde smeltet hjertet hennes.

– Å, han er supersøt. Jeg er så glad i ham. Han sa til meg før semifinalen: «Destiny, jeg håper vi kommer til finalen sammen». Han er bare skjønn.

Hun la til.

– Jeg liker sangen han også, den passer ham virkelig godt. Den får fram karakteren hans. Og når han tar av solbrillene er det et magisk øyeblikk.

Carola presenterer Sveriges stemmer

For mange er avstemningen det store høydepunktet i Eurovision Song Contest. Og når søta bror skulle dele ut sine «twelve points» i kveld var det ikke hvem som helst som dukket opp på skjermen. Eurovision-legenden Carola som vant i 1991 med klassikeren «Fångad av en stormvind» fikk nemlig det ærefulle oppdraget.

I Norge var det NRKs kanalvert Silje Skjemstad Cruz som presenterte Norges avstemningsresultat.

– Det er en stor ære og veldig gøy. Rett og slett kjempestort. Jeg skal gjøre mitt beste for å representere Norge på en god måte, sa Cruz til NRK.

Norges 12-poenger gikk til Malta.

Ellers fikk publikum et gjensyn med tidligere vinnere på Rotterdams tak. Sandra Kim, Måns Zelmerløw, Helena Paparizou og Lenny Kuhr ga seerne en tur ned «Memory Lane».

Neste år arrangeres verdens største musikkonkurranse i støvellandet Italia!

