Mener Falch bommer med Vixen-kritikken

Søndag deles Vixen Influencer Awards, hvor bloggere, influencere og podkastverter skal motta priser i 13 ulike kategorier.

Men opptakten til prisutdelingen har vært trøblete. Fredag ble det kjent at flere bloggkjendiser ble kastet ut av kåringen fordi de skulle ha brutt regelverket for merking av sponset innhold. Men dagen etterpå gjorde juryen helomvending.

Og tirsdag skrev «Skam»-skuespiller Ulrikke Falch i et innlegg på NRK Ytring at hun ikke ønsker å få noen priser, til tross for at hun er nominert i tre ulike kategorier.

Hun skriver blant annet dette:

Media er en del av problemet. De bidrar til å løfte frem tomme stemmer i offentligheten. Skjønnhet- og moteindustrien vet også å utnytte seg godt av «Influencerne».

Gang på gang gir de spalteplass og oppmerksomhet til tomme meninger, rumpeløft, tannblekingsreklamer og årets nye paradise-deltakere. Sterke stemmer med viktige meninger og motivasjon til å forandre verden blir fullstendig oversett.

Les blogger Sophie Elises svar til Ulrikke Falch: «Jeg prøver hver dag å være det forbildet jeg skulle ønske jeg hadde som ung. Og det vet jeg du også gjør»

Stusser

VG-programleder Morten Hegseth er sammen med sin podkast-makker Vegard Harm nominert i kategorien «årets influencer». Overfor NRK omtaler han Ulrikke Falch som «kanskje det beste forbildet for unge jenter».

– Det viser hun også med denne kloke kronikken. Og hun har rett i mye av det hun skriver om at mange influencere fronter et press rundt utseende, kosthold og livsstil som ikke er så sunt for unge jenter. Samtidig stusser jeg på den nærmest militante feministiske retorikken, sier Hegseth til NRK.

– I år er det også nominert flere som mener noe om andre ting enn høstens motetrender. For eksempel er Tusvik og Tønne nominert i flere kategorier. Og Ulrikke Falch er selv også inkludert, men hun benytter anledningen til å sparke fra seg og gjennomkritisere hele arrangementet. Dermed er hun ikke med på påvirke prisen innenfra så de kan fortsette å fronte de med bra meninger, sier Hegseth.

Skivebom

Hegseth mener også det er skivebom av Falch å kritisere media for å dekke Paradise Hotel og at hun må skjønne at det er naturlig at media lager stoff på slik underholdning.

– Folk er interessert i det, det er det mest populære blant yngre seere bortsett fra Skam. Man skal ikke lage et smakstyranni, men ta ungdom på alvor og omtale hele spekteret av ting de er interesserte i, sier han.

Hegseth tviler på at Falchs kronikk fører til at flere følger i hennes fotspor og trekker seg fra prisen.

– Nei, det er bra at hun beskriver en bevissthet rundt temaet hun tar opp, men jeg tror ikke at flere komme til å trekke seg på grunn av dette. Men jeg tror hun er med på å inspirere unge jenter til å si fra og ikke være med på det som er forventa av dem.

– Synd

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Ulrikke Falch.

Ida Elise Eide Einarsdottir, som er redaktør for Vixen og jurymedlem i Vixen Influencer Awards, ønsker ikke å la seg intervjue om saken, og skriver dette i en SMS til NRK.

– Vixen Influencer Awards skal løfte frem influencere – både etablerte navn og også nye stemmer. At Ulrikke Falch – som er en av de sterkeste stemmene der ute akkurat nå – velger å trekke seg, synes vi er synd, men det må vi respektere.

Juryleder for prisen, Hans-Petter Nygård-Hansen, har ikke besvart NRKs henvendelser i saken.