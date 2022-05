Avdøde Tuva (28) manglet reiseforsikring: Nå samler venner inn penger for å få henne hjem

Tuva Willassen ble funnet død i byen Alanya i Tyrkia onsdag.

Obduksjonsrapporten er ikke klar, men familien har fått beskjed om at det dreier seg om en drukning i havet.

Nå deler familie og venner en innsamlingsaksjon for Willassen. Årsaken er at hun ikke hadde reiseforsikring.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så stort. Jeg syns det er utrolig rørende at folk stiller opp og gir av sitt lille, sier venninnen Kristina Richardsen.

Manglet forsikring

Hvis noen dør i utlandet, og de har reiseforsikring, ordner forsikringsselskapene det praktiske. Og dør man i de nordiske landene eller i Storbritannia, stiller NAV opp.

Men hvis man, som Tuva Willassen, dør i et land som Tyrkia, er det de etterlatte som står med hele regningen for å få henne hjem.

I innsamlingen, som ble opprettet av Richardsen, står det:

«Tuva hadde dessverre ikke forsikring, noe som gjør det ekstra utfordrende i forhold til transport, og det som følger med. Det e store utgifter og pengene som er samlet inn vil gå til reise, begravelse, seremoni, minnestund.»

I skrivende stund har de fått inn over 100.000 kroner.

– Jeg er så utrolig takknemlig for at det er så mange gode mennesker der ute. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at det skulle bli så stort, sier Richardsen.

Tuva Willassen omkom i Tyrkia. Bildet deles i samråd med familien. Foto: Privat

Kjent blogger

Willassen ble 28 år. Hun var en aktiv blogger fram til 2018, og har også en betydelig følgerskare på Instagram.

På bloggen skrev hun om trening, skole, livet og familiesituasjonen, og var jevnt på bloggtoppen sammen med Therese C.M. Nielsen. Også hun har delt innsamlingen.

«For dem som ønsker å gi et bidrag for å gi Tuva og familien en minneverdig avslutning på livet og litt hjelp i den tunge tiden», skriver hun på Instagram.

Tuva Willassen og Therese Charlotte Nielsen, begge fra Tromsø, var gode bloggvenner. Foto: tcmn.blogg.no

Hun er Willassens tidligere bloggkollega og bestevenn, under navnet TCMN. Hun sørger tungt etter tapet av en god venn.

«Helt uvirkelig og et stort sjokk for alle at vi har mistet deg, du har betydd så mye for så mange og du etterlater deg mange tomrom i hjertene rundt om. Takk for alt du ga oss», skriver hun.

En annen som har uttrykt sin sorg i sosiale medier, er tidligere bloggkollega Sophie Elise Isaksen fra Harstad.

Nå deler flere influensere innsamlingsaksjonen, i håp om å støtte familien i denne tunge tiden.

Høye kostnader

Bransjedirektør Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd sier det er mange av dem som dør i utlandet, som mangler reiseforsikring.

– Ja, det er oftere enn det burde være.

Han sier det er to vanlige måter å sende noen hjem på med fly. Enten hjemsendelse i kiste eller kremasjon på dødsstedet for så å sende urnen tilbake til Norge.

– Det kreves en spesiell type kiste, og flytransport er kostbart. I tillegg skal personen fraktes fra flyplassen og til hjemstedet. Så dette er forbundet med store kostnader, sier han.

– Å bli kremert er en langt lavere kostnad. Da kan urnen tas med som håndbagasje som fly, sier han.

Hvor store kostnader selve begravelsen ender på, er vanskelig å stipulere. Det vil byrået informere om når etterlatte har gjort sine valg. En kiste kan koste fra 4.000-50.000 kroner. Så kommer minnestein og minnesamvær i bakkant.

Kristina Richardsen hadde håpet på 30.000 kroner, som er prisen bare for å få Willassen hjem. Men familien har også store kostnader knyttet til minnestein, minnestund og begravelsen.

– Vi er utrolig takknemlig for at det er så mange gode mennesker der ute. En ting er pengene, men all støtten ellers også. Og de som deler. Virkelig, sier hun.

Tyrkiske medier skriver at politiet skal etterforske saken, for å finne ut hva som har skjedd.