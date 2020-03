Staten møter i retten om Y-blokka

Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo sentrum ble først vedtatt revet i 2014, men avgjørelsen har blitt klaget på flere ganger.

I februar ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbygg lov til å starte rivingsarbeidet ved blokka, til tross for at det var varslet et søksmål mot rivingen.

Torsdag og fredag møter Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen staten i Oslo tingrett, hvor en dommer skal avgjøre om de får midlertidig forføyning, altså at Y-blokka ikke kan rives før et bestemt tidspunkt.

– Det haster med å få midlertidig forføyning fordi man har begynt rivingsarbeidene, om man ikke får det nå, så vil bygget være revet før domstolene har fått sagt sitt, mener advokat Berit Reiss-Andersen, som representerer saksøkerne.

Statsbygg har satt opp gjerde rundt Y-blokka, men kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier at de ikke har gjort irreversible endringer på bygningen.

Staten mener vedtakene er gyldige

Reiss-Andersen trekker i tillegg frem at saksøkerne mener rivingen er i strid med internasjonale forpliktelser, og at klimaavtrykket ved riving ikke er utredet.

Departementet har tidligere konkludert med at de internasjonale konvensjonene ikke innebærer plikt til å verne blokka.

I februar samlet mange seg foran Y-blokka for å se på protestkonserten mot rivingen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Andreas Hjetland, advokat hos Regjeringsadvokatene, vil være forsiktig med å forhåndsprosedere saken i mediene.

– Når det er sagt, mener staten i denne saken at vedtakene som er truffet er gyldige, og at det ikke er noen rettslige hinder for å rive Y-blokka, sier han.

Hjetland viser til at det har vært en lang prosess, hvor de som har ønsket har fått mulighet til å si sin mening

– Vil ha store ringvirkninger

Konsekvensene av en midlertidig forføyning vil forsinke prosjektet med et nytt regjeringskvartal, ifølge advokaten.

– Det vil ha store ringvirkninger i prosjektet i form av store, økte kostnader, andre arbeid som må settes på vent eller tilpasses, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skriver i en e-post at prosessen med det nye regjeringskvartalet har vært lang og grundig med avveiningene mellom viktige verdier for utformingen av kvartalet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup syns det er positivt at tingretten raskt får behandle spørsmålet om midlertidig forføyning av Y-blokka. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg synes det er positivt at tingretten raskt får behandlet spørsmålet om midlertidig forføyning, skriver han.

– Hvis tingretten gir staten medhold, vil vi kunne opprettholde fremdriften og unngå store forsinkelser og betydelige kostnader for skattebetalerne, legger han til.

Umulig å estimere mulige merkostnader

Hvor lang tid dette vil ta kommer an på prosessen videre, men den første avgjørelsen regner Hjetland med kommer før påske.

2. mars satt Statsbygg opp gjerder rundt Y-blokka. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier at det ikke er mulig å si noe om kostnadene en eventuell midlertidig forføyning vil få.

– Skulle det gå til høsten eller lenger er det umulig å si hva merkostnadene vil bli, sier hun.

I januar opplyste Statsbygg at om rivingen ikke var kommet i gang i april så ville forsinkelsene koste 30–50 millioner kroner per måned.

Rivingen av Y-blokka er estimert til å koste 59 millioner kroner. Da skal kunstverkene av Carl Nesjar og Pablo Picasso på endeveggen og i foajeen tas ned og bevares.