Slik ser det ut inne i Y-blokka nå.

– Det var en veldig sterk og surrealistisk opplevelse, forteller barnebarnet til arkitekten som skapte bygget, Erling Viksjø. Mari Viksjø Grøstad følte på sinne over at ikke flere har fått komme inn og se og legger ikke skjul på at hun er motstander av rivingen.

NRK har fått hennes private bilder inne fra Y-blokka.

Barnebarnet til arkitekt Erling Viksjø, Mari tar oss med inn i Y-blokka som er bestemt revet. Foto: Mari Viksjø

I lang tid har familien forsøkt å få komme inn. Nå skjedde det endelig og det var 17 av etterkommerne etter arkitekten som fikk gå rundt innvendig i Y-blokka,

Statsbygg opplyser til NRK at de har hatt sin siste visning av bygget. Det var i 2016.

– Nå defineres Y-blokka som en byggeplass og det vil ikke være aktuelt å slippe folk inn, sier informasjonssjef Hege Njaa i Statsbygg.

– Vi anså at Viksjø-familien hadde et helt spesielt behov for å se bygget innvendig og lot derfor familien få komme og se, forteller hun.

Tone Viksjø, arkitekten Erling Viksjøs datter er inne i Y-blokka som hun også var med faren sin¨inn i da bygget ble reist. Hun overførte originaltegninger av Måken til kalkerpapir. Foto: Mari Viksjø

Riksantikvaren har vurdert at bygget har en stor kulturell verdi.

Hanne Geiran har tidligere sagt at det er uforståelig at en bygning med en høy nasjonal og internasjonal verdi med Picasso-kunst og som er fullt brukbar nå ser ut til å bli revet.

– Dette kommer ettertiden til å dømme oss for, sier Geiran.

Men regjeringen har nå bestemt at det skal rives. Det blir for kostbart å sinke hele den planlagte rivingen og forsinke byggingen av et nytt regjeringskvartal, mener kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Dette er Picasso-kunst inne i Y-blokka. Kunsten skal ifølge Statsbygg skjæres ut og bevares. Foto: Mari Viksjø

– Helt rått

– Dere må gå i trappa i Y-blokka en gang. Det er helt rått. Det sa oldebarnet til arkitekten da han var inne i Y-blokka sammen med familiemedlemmene sine. Som gledet seg over å få oppleve trappeløpet og det unike interiøret.

Slik ser det ut inne i Y-blokka nå. Foto: Mari Viksjø

Også datteren til arkitekten Tone Viksjø var med inn i bygget. Hun var selv med på å hjelpe til da «Måken» som er et kunstverk av Pablo Picasso og skulle få plass inne i bygget. Det har vært store protestaksjoner for å bevare Y-blokka, ikke minst på grunn av kunsten som Pablo Picasso og Carl Nesjar samarbeidet om. Den ble støpt inn i bygget mens byggingen pågikk.

Ifølge departementet skal begge kunstverkene skjæres ut og få sin plass i det nye bygget.

– Y-blokka har sitt helstøpte interiør intakt, forteller Mari Viksjø Grøstad.