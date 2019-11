Statsbygg har brukt nesten åtte milliarder på regjeringskvartalet

Siden bomben gikk av i regjeringskvartalet 22. juli 2011 har Statsbygg hatt store utgifter knyttet til prosjektet.

Arbeidet i regjeringskvartalet har kostet omtrent 7,9 milliarder kroner for Statsbygg fra 2011 til 2019, ifølge tall fra Statsbygg.

Til sammenlikning har det nye Nasjonalmuseet en kostnadsramme på seks milliarder kroner. Allerede før byggingen av de nye bygningene har startet, har Statsbygg brukt to milliarder mer på arbeidet i regjeringskvartalet.

Pengene er brukt på blant annet planlegging av nytt regjeringskvartal, opprydningsarbeid, riving av S-blokken og erstatningslokaler. Se detaljer i faktaboksen under.

Det nye Nasjonalmuseet har kostnadsramme på 6 milliarder kroner. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Planleggingskostnadene var i 2017 på 242 millioner kroner, den posten er nå på 850 millioner kroner, ifølge Statsbygg.

I denne posten ligger blant annet reguleringsplaner, designkonkurranser, utredninger og prosjektkontor og flere ting, forklarer kommunikasjonsleder i Statsbygg Pål Weiby.

– Men selve den fysiske byggingen, utover riving, har ikke begynt i regjeringskvartalet ennå, legger han til.

Statsbyggs utgifter i regjeringskvartalet 2011-2019 Ekspandér faktaboks Planlegging av nytt regjeringskvartal Kostander per 14. november: 850 millioner kroner

Oppryddningsarbeidet Sluttkostnad 555 millioner Permetersikring i regjeringskvartalet 105 millioner

Arbeidet med S-blokken og tomten (revet i 2015) Kostnader per 14. november: 1,9 mrd. Kroner

Erstatningslokaler Kostnader knyttet til tilpasning per 14. november: 1,1 mrd. Kroner. Sluttkostnad for sikkerhetstiltak: 585 millioner kroner Økt husleie: omtrent 350 millioner årlig

Totalt: 7,895 mrd

Det totale budsjettet forventes å være klart til at Stortinget skal behandle saken i 2020.

Riving av Y-blokka estimert til 59 millioner

Forrige uke utsatte ikke Fylkesmannen i Oslo rivingen av Y-blokka, men ba regjeringen gjøre en ny vurdering. Det gjør de ikke.

Statsbygg estimerer at det vil koste omtrent 59 millioner kroner å rive bygget.

– Planen er å rive R4 og Y-blokka, og den estimerte kostnader er 117 millioner totalt, som er ganske jevnt fordelt på de to, forklarer Weiby.

Beslutningen om å rive Y-blokka har fått kritikk fra blant andre Riksantikvaren. Det er både på grunn av selve blokka, men også kunstverkene av Nesjar og Picasso som er på endeveggen og i foajeen.

Kunstverket «Fiskene» av Nesjar og Picasso på Y-blokka skal etter planen inkluderes i det nye regjeringskvartalet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Disse skal etter planen skjæres ned og oppbevares under arbeidet med det nye regjeringskvartalet. Prislappen på dette er estimert til å være 18–20 millioner kroner.

– De vil bli oppbevart på best mulig sikkerhetsmessig måte, sier Weiby.

Opprop mot riving: – Om 50 år gnåler dem om at vi aldri skulle ha gjort det

Utelukker ikke å vise frem Picasso-kunsten

Han utelukker ikke at det kan bli mulig å stille ut kunstverkene i byggeperioden, men legger til at det ikke er avgjort.

– Om vi får vist frem kunstverkene på noe måte under utbyggingen så er det fint, men det viktigste for Statsbygg er at vi får tatt vare på det på en fin og trygg måte under byggeperioden, sier han.

I oktober ble de første entreprisekontraktene for det nye regjeringskvartalet kjent. De har en samlet antatt verdi på 2,8 milliarder kroner, og gjelder rehabilitering av høyblokka, kjeller under hele kvartalet og energiforsyning, opplyste de i en pressemelding da.

I tillegg har Statsbygg kontrakter for D-blokka, rigg og drift og forberedende arbeider lyst ut. Forventet byggestart er i 2021.