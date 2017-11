Forbrukerombudet har gjort tilsyn med de 20 største «influencerne» i Norge. En «influencer» betyr en som har stor påvirkningskraft på sitt publikum, en slags påvirker eller opinionsleder.

– Det er ting som gjør at det er vanskelig å skjønne hva som er deres egne innlegg, og hva som er reklame, sier Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerombudet. Foto: Hedvig Bjørgum

Tilsynet var både hos de største bloggerne i landet, samt hos profiler innen sports- og musikkbransjen.

Forbrukerombudet ville sjekke om reklamen i sosiale medier tydelig fremstod som reklame, og om de var i tråd med reglene i markedsføringsloven.

18 av de 20 har nå fått beskjed om å endre eller fjerne innlegg som har vært ulovlig, eller på grensen til ulovlig markedsføring.

– Innleggene er ikke merket i det hele tatt, merket for dårlig, eller det kommer ikke frem hvilken annonsør de har lagt ut reklame for, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Disse ble sjekket i tilsynet Ekspandér faktaboks • Anna Rasmussen

• Caroline Berg Eriksen

• Sophie Elise Isachsen

• Lene Orvik

• Kristine Ullebø

• Andrea Badendyck

• Marna Haugen Burø

• Jenny Skavlan

• Tone Damli

• Anniken Jørgensen

• Martine Lunde

• Martin Ødegaard

• Aksel Lund Svindal

• Heidi Weng

• Kjetil Jansrud

• Therese Johaug

• Aleksander Sæterstøl

• Isabel Raad Forbrukerombudet sier de har fått positive tilbakemeldinger, noen spørsmål om konkrete tilfeller og at flere har begynt å endre reklame-merkingen på sidene sine. Disse hadde ikke ombudet noe å utsette på:

• Markus & Martinus

• Astrid S

Risikerer bot

Blogger Anna Rasmussen, også kjent som «Mamma til Michelle», bekrefter på sin blogg at hun er en av dem som har fått brev fra Forbrukerombudet.

Anna Rasmussen er en av Norges største bloggere. Hun skriver på bloggen sin at hun ikke prøver å lure noen, og merker så godt hun kan. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun skriver selv hun kan få bøter på flere hundre tusen kroner, og at hun synes det er vanskelig å definere alt av hva som er reklame eller ikke.

Spesielt var hun overrasket over at innlegg som handler om hennes eget merkevare og promotering av dette måtte merkes.

– Derfor kommer jeg til å merke absolutt alt av innlegg som reklame fremover, i frykt for at de faktisk kan inneholde reklame. Til og med uten at jeg i det hele tatt vet det selv, skriver hun i blogginnlegget.

Sophie Elise synes det er vanskelig

Også bloggeren Sophie Elise Isachsen fikk brevet, og sier til NRK at hun synes reglene for merking er strenge.

Norges toppblogger, Sophie Elise Isachsen, sier det kan være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til reglene når man publiserer på flere plattformer. Foto: Per Onsheim / NRK

– Jeg synes det er rart at tv-show har mildere regler på markering av for eksempel produktplassering enn bloggere har, og at man i enkelte tilfeller undervurderer forbrukeren som forstår at det er annonse om man merker det på toppen av innlegget.

Isachsen sier hun har god dialog med Forbrukerombudet, og at hun ikke oppfattet tilsynet som noe negativt.

– Jeg fikk også gode tilbakemeldinger på merkingen jeg gjør som er bra og tydelig.

Ønsker å forholde seg til reglene

Isachsen er sammen med blant annet bloggerne Caroline Berg Eriksen, Marna Haugen Burøe og Lene Orvik tilknyttet selskapet United Influencers.

Administrerende direktør, Sandra Klaesson, skriver i en mail til NRK at de har tett dialog med Forbrukerombudet for å oppdatere seg på lover og regler.

– Både vi og profilene våre ønsker selvsagt å forholde oss til retningslinjene til Forbrukerombudet, og kommer til å fortsette å fokusere på at disse blir fulgt, skriver hun.

Hans-Petter Nygård-Hansen er digitalrådgiver, og hans budskap er å merke så tydelig en kan.

– Ikke tenk at noe er galt fordi det er sponset. Fremhev det tydelig, med full stolthet og rak rygg over at du har innflytelse og at noen vil bruke penger på deg.

Redde for troverdigheten

Nygård-Hansen har tidligere tatt til orde for å bøtelegge bloggere som merker for dårlig. Han tror mange ønsker å skjule at innholdet er sponset.

Hans-Petter Nygård-Hansen er digital rådgiver, foredragsholder og har vært i juryen på det som tidligere het Vixen Blog Awards. Foto: Ingar Næss

– Jeg tror mange sitter med inntrykket at hvis det merkes som reklame så får det mindre troverdighet, da vil ikke publikum lese det, og da får man kanskje ikke like mye betalt som influencer, sier Nygård-Hansen.

Tilsynet har vært på både bloggposter, innlegg og bilder på Facebook, Instagram og Snapchat.

– Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å merke den første snappen, for så å sende titalls reklamesnapper etterpå som ikke er merket, sier Haugseth.

Forbrukerombudet vil føre et nytt tilsyn over nyttår, og er det vedvarende brudd kan det føre til økonomiske sanksjoner.

Ingen av bloggerne, foruten Isachsen, har svart på NRKs henvendelser.