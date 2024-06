Sommel fra Vestre

For det tredje er kriteriene utvalget legger til grunn for sin klagebehandling, mildt sagt diskutable. Kriterier er at reklamen må rette seg særlig mot barn og unge for at den skal felles, og som om det ikke var nok, regner de deg som voksen når du fyller 13 år.

Vi mener det bør holde langt på vei at markedsføringen også retter seg mot barn og unge, og at du bør skjermes minst opp til 18 års alder. I tillegg er det nok slik at mye treffer barn og unge, uten at de er en uttalt målgruppe.