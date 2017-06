Forbrukerombudet: – Barn brukes til å spre reklame

Trenden med såkalte spinnere sprer seg voldsomt kjapt i Norge, og aktørene som selger dingsen håver inn.

Nettbutikken StayClassy markedsfører produktet på Snapchat. Men måten de gjør det på høster kritikk.

Barn og unge deler Snapchat-videoene fra StayClassy, i håp om å vinne en spinner.

– Send til alle på vennelista, er budskapet.

Synes det er litt irriterende

Linnéa Bangsund fra Trondheim sitter på rommet sitt med sin nye spinner i hånda. Hun får lov til å ha Snapchat, selv om aldersgrensen er 13 år. Hun forteller at hun får haugevis med StayClassy-konkurransevideoer fra vennene sine på Snapchat.

Linnéa Bangsund synes det er litt irriterende å få markedsføring på Snapchat. Foto: Anniken Sande / NRK

– Det kommer alltid inn reklame for spinnere, sier hun.

– Hva synes du om å få slike videoer?

– Av og til får jeg kun slike videoer – det er litt irriterende, sier hun.

– Dette er reklame

Forbrukerombudet mener «konkurransetrykket» Stayclassy sprer på Snapchat er problematisk.

– Dette er reklame, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerombudet. Foto: Kimm Saatvedt

– Dette er reklame. De har brukt barn til å spre reklamen til alle sine venner. Det resulterer i et voldsomt trykk, for det genererer så enormt mange mottakere. Og det synes vi ikke er greit. Barn blir utsatt for et massivt trykk av reklame de kanskje ikke skjønner er reklame, og de blir brukt til å spre reklame uten at de forstår at de brukes til nettopp det, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Branding- og markedsansvarlig Heine Øhrling i StayClassy kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Vi kan ikke helt forstå det. Vi kan ikke stoppe å ha konkurranser fordi folk har lyst å delta, uansett alder eller kjønn.

Branding- og markedsansvarlig Heine Øhrling i StayClassy. Foto: Privat

– Men dere må vel markedsføre på en måte som er innenfor lover og regler når dere treffer barn?

– Ja, det er klart. Det er jeg enig i. Men vi retter oss ikke inn mot barn i det hele tatt. Vi er ikke noen lekebutikk – vi selger mote- og treningsprodukter som treffer alle aldere.

– Helt åpenbart rettet mot unge

Elisabeth Staksrud jobber på Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo.

Hun synes det er lite overbevisende at det er tilfeldig at det i hovedsak er barn og unge som deler budskapet fra StayClassy.

– Dette er reklame for et produkt som helt åpenbart er rettet mot et yngre publikum. Det reklamerer for spinnere, som noen voksne – men flest barn – driver med. Man ser det også på språket og måten kampanjen er laget på, den fungerer som et slags kjedebrev, og den innbefatter delvis trusler: «Du må sende budskapet videre, du må sende det til alle på vennelista» og «vi kommer til å sjekke».

– Hvor effektiv er denne markedsføringen?

– Det er effektivt, fordi man får info om produktet fra reklamen gjennom venner. At vennene dine anbefaler noe, gir større virkning enn om det kommer fra dem som selger produktet. Og så gir det en sterk følelse av at dette er noe alle er med på, og at man går glipp av noe dersom man velger ikke å delta.

StayClassy er ikke enig i denne kritikken:

– Våre konkurranser er kun vennligsinnede oppfordringer til å delta for å vinne. At dette skal være en trussel, er helt feil. Dersom noen velger å ikke delta, får det ingen konsekvenser. Førsteamanuensisens ordbruk mangler tilstrekkelig reell forankring i virkeligheten.

Deler personlig informasjon

– Her bruker man en reklameteknikk som krever at barna aktivt må utføre noe. De må sende det videre til alle vennene sine. De må betale med informasjon om seg selv for å delta i en konkurranse, sier Staksrud.

Hun sier det nesten er umulig å unngå reklame på sosiale medier. Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om viktigheten av å holde igjen,

– Jo eldre barna blir, jo mer skeptiske blir de til å dele informasjon om seg selv. Derfor må de gå på et yngre publikum, og derfor er det viktig at foreldre er bevisste på dette, sier Staksrud.