Kulturbransjen mister støtteordning: – Vi føler oss lurt

13. februar ble de siste koronarestriksjonene fjernet.

Artister får nå beskjed om at ingen arrangementer som holdes etter denne datoen vil motta stimuleringsmidler.

Denne ordningen skulle egentlig vare frem til 31. mars, men vil nå i praksis være over.

Mange i kulturbransjen er dermed rasende.

– Det er mange av oss som føler seg lurt, sier artist Marthe Valle.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken. Fått med deg denne? : Statsbygg dropper arkitektkonkurranse for arkitektskole

Må trolig avlyse

Turneen Valle og bandet hadde planlagt i desember ble utsatt på grunn av de strenge tiltakene som ble innført.

Derfor valgte Valle å utsette konsertene til mars, men nå må hun og bandet trolig avlyse alle konsertene.

– Vi kan ikke risikere at vi går med stort tap, nå som vi ikke får stimuleringsmidler, sier hun.

Valle er sterkt kritisk til frafallet av stimuleringsordningen. Hun sier artistene også har fått beskjed om at det vil komme en ny kompensasjonsordning i høst, men foreløpig vet ingen hva den vil innebære, sier hun.

Nå er hun skuffet over kulturdepartementet.

– Det ser ut som at de mangler helt forståelse for hvordan det fungerer i kulturbransjen og hva vi trenger, sier hun.

– Katastrofalt

Flere arrangører og konserthus er også kritiske til frafallet av støtteordningen.

– Med et trylleslag så fjerner de støtte og forutsigbarhet enda en gang, sier Ulrich Bang Sørensen, daglig leder ved Byscenen i Trondheim.

Byscenen har søkt om stimuleringsmidler til fem konserter i mars som nå havner utenfor støtteperioden.

– Det er katastrofalt og kritikkverdig, sier Bang Sørensen.

Ulrich Bang Sørensen, daglig leder ved Byscenen i Trondheim arrangerer fem konserter i mars, som nå faller utenfor ordningen. Foto: Privat

Ber om forlenget ordning

Olavshallen i Trondheim vil også rammes av at stimuleringsordningen forsvinner tidligere enn forventet.

– Vi taper penger på dette fordi det er langt lavere aktivitet enn normalt, sier direktør Ann Elisabeth Wedø.

Artistene er ifølge henne usikre på om de vil få økonomisk støtte fremover og mange velger derfor å avlyse konsertene sine.

Direktøren mener regjeringen må skape trygge rammer for bransjen ved å forlenge tilskuddsordningen, og legge opp til at den skal være rettighetsbasert.

– Vi trenger forutsigbarhet. Det tar tid å bygge opp næringa, sier hun.

Ann Elisabeth Wedø, direktør ved Olavshallen i Trondheim, etterlyser en forlengelse av støtteordningen. Foto: LYKT / LYKT

Mener de ikke har lov til å dele ut penger gjennom stimuleringsordninga

Regjeringen har ikke lov til å dele ut penger gjennom stimuleringsordningen når smitteverntiltakene har blitt fjernet. Det forteller statssekretær i kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

– Når det ikke er smitteverntiltak i samfunnet er det heller ikke rammer i stortingsvedtaket for å fortsette med stimuleringsordningen, seier statssekretæren.

– Men vi har full forståelse for at arrangører ikke klarer å fylle en sal på veldig kort tid, understreker han.

Lover 100 millioner kroner til det bransjen virkelig trenger

På grunn av at det kan ta tid for folk å omstille seg har regjeringen forlenget kompensasjonsordningen som kompenserer for 40 prosent av tapte inntekter ut denne måneden.

– Slik at man har anledning til å få kompensasjon i en overgangsfase, sier Bohmann.

I tillegg har kulturdepartementet innført flere andre økonomiske støtteordninger ifølge statssekretæren.

– Vi har avsatt 300 millioner til det forsterka virkemiddelapparatet.

Det dreier seg blant annet om kulturfond, fond for lyd og bilde og kunstnerstipender.

– Som vi vet treffer godt, sier Bohmann.

Av de 300 millionene gjenstår det rundt 100 millioner som kulturdepartement lover å raskt finne ut hvordan de skal fordele.

– De må ha en innretning som dreier seg om gjenåpning og hva bransjen virkelig trenger nå, lover Bohmann.

Oppfordrer folk til å komme seg ut

Regjeringen oppfordrer nå folk til å kjøpe billetter og komme seg ut på konserter forestillinger, teater, revy og andre kulturtilbud som har vært hardt rammet av tiltakene, understreker statssekretæren.

– Tiden er absolutt inne for å gå ut og nyte godt av det nå.

– Om det er noen som har kompetanse på å arrangere så er det definitivt dem. De har også solid kompetanse på smittevern, følger han opp.