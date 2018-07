– Vi ønsker å sende et signal om at kroppspresset i dag er veldig stort. Vi vil være en bidragsyter for å redusere dette presset, sier klinikksjef og spesialist i plastisk kirurgi, Tomm Bjærke.

1. juli innførte Oslo-klinikken Cosmo Clinic 20-årsgrense på alle kosmetiske behandlinger og inngrep.

SÅRBAR GRUPPE: – Mange av pasientene har veldig dårlig selvbilde, sier klinikksjef Tomm Bjærke som nå har innført 20-årsgrense for inngrep. Foto: Kari Samuelsen

– Vi syns at mange av pasientene, som er under 20 år, kan være ganske umodne. Det er en sårbar gruppe som kan ha problemer med å ta riktige valg når det gjelder behandling av kroppen, sier Bjærke.

I dag er aldersgrensen for kosmetisk kirurgi 18 år. Blogger Kristin Gjelsvik heier på initiativet, men syns de kunne lagt på fem år.

– Det skjer så mye fra man er 20 til man er 25. Selv fant jeg ikke meg selv før jeg hadde bikket 25, eller kanskje enda senere enn det, sier Gjelsvik.

– Unge jenter bestiller fillers på e-bay

Med 50.000 ukentlige blogglesere og 120.000 Instagram-følgere, får Kristin Gjelsvik daglig meldinger fra unge jenter.

Til tross for at Gjelsvik selv aldri har latt seg operere, brukt botox, restylane eller fillers (se faktaboks under).

Kosmetisk kirurgi og fillers Ekspandér faktaboks Kosmetisk kirurgi er kirurgiske operasjoner som blant annet brystforstørrelse, fettsuging, neseplastikk eller ansiktsløft som utføres for å forbedre utseende

Såkalte fillers, bedre kjent som Restylane og Juvaderm er injeksjoner som blir satt i lepper eller hud i ansiktet for å glatte ut rynker og linjer, eller for å forstørre leppene

Botox betegnes som et legemiddel, men brukes for å lamme musklene i ansiktet for å jevne ut rynker og få glattere hud Kilde: Teres

– Det er jenter som setter av konfirmasjonspengene sine for å spare til operasjoner. Jeg har hørt om en jente på 13 år som fikk fillers på en klinikk i utlandet. Det er blitt like vanlige som å ta en tur til frisøren, sier Gjelsvik.

Hun forteller at unge jenter bestiller fillers på internett for så å sette det selv.

– Det er blitt hysjet ned, og glorifisert. Man tenker ikke på at det kan oppstå alvorlige komplikasjoner – selv når det utføres av profesjonelle.

BOTOX: Ifølge klinikksjef Tomm Bjærke får de ikke flere henvendelser fra yngre folk nå, men forteller til NRK at botox og restylane er inngangen til kosmetiske operasjoner generelt. Foto: Costas Baltas / Reuters

Stor debatt om kroppspress og kosmetisk kirurgi

Kroppspress blant unge og kosmetisk kirurgi har preget store deler av 2018. Tidligere i år møttes flere norske bloggere i Debatten på NRK. Den nettbaserte NRK-serien Blank har også fått kommentarfeltene til å koke.

Plastisk kirurg Tomm Bjærke sier at de ønsker å gå foran som et godt eksempel ved å heve aldersgrensen.

– Vi oppfordrer andre aktørene til å gjøre det samme.

TILBUDT PENGER: Blogger Kristin Gjelsvik har aldri blitt fristet til å pynte på utseendet, men har blitt tilbudt penger for å gjøre det. Foto: Dennis Poppe Thorsen

Blogger Kristin Gjelsvik håper på en lovendring.

Hun mener at barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har tatt grep, og sikter til kroppspressmøtet, som Helleland og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) arrangerte før sommeren.

– Men vi er nødt til å få på plass et regelverk, og forby reklame, selv om det «bare» gjelder fillers, botox eller restylane, sier Gjelsvik.

Hverken Helleland eller noen fra Helse- og omsorgsdepartementet var tilgjengelig for en kommentar fredag kveld.