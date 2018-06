Blogger til statsrådene: – Må forby rabattkuponger for plastiske operasjoner

Barne– og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) snakket tirsdag med noen av landets mest profilerte bloggere, under et rundbordsmøte om «uheldige former for kroppspress».

– Dere har et ansvar, fordi dere kan være positive bidragsytere. Dere er rollemodeller, og dere skal huske at mange oppfatter det glansbildet som blir skapt i sosiale medier, som at det er slik hverdagen skal være, sa Michaelsen i en oppfordring til bloggprofilene.

Helleland forklarer at regjeringen ønsker innspill for å kunne utvikle «trafikregler og etiske standarder» for sosiale medier.

– Bloggerne henvender seg til unge og små barn, også når det gjelder utseende og plastisk kirurgi. 9 av 10 jenter på 16 vil endre på kroppen sin. Unge tenåringer sparer penger for å få gjort kirurgiske inngrep, så dette er et problem vi må ta tak i, sier Helleland.

– «Hodemist» med rabattkoder

Blogger Anniken Jørgensen snakker til statsrådene på dagens møte. Foto: Tore Linvollen / NRK

Bloggerne, eller «influenserne», ble bedt om å svare på to konkrete spørsmål: Hvordan kan etiske retningslinjer for blogger utvikles, og hvilke andre tiltak kan bidra til å motvirke kroppspress?

Anniken Jørgensen (21) begynte å blogge da hun var 15 år, og har vært åpen om psykiske lidelser og sosial angst. Hun mener det er helt hårreisende at bloggere deler ut rabattkoder på kirurgiske inngrep til lesere.

– Jeg tror det er viktig å forstå at man aldri kommer til å få utryddet silikonpupper. Vi kommer aldri til å få utryddet brystreduksjon. Kroppspress er en veldig stor del av verden, sier Jørgensen.

– Men vi som bloggere burde ikke ha lov til å dele ut rabattkoder, enten det er til «fillers» (gele som injiseres i huden, journ. anm.), eller til kirurgiske operasjoner. Det skulle ikke vært lov. Jeg mener det er helt «hodemist», jeg vet ikke hvordan det skjedde, sier Jørgensen.

I TV-serien «Line fikser kroppen» etterlyste Line Elvsåshagen blant annet et vanlig par som kunne ha sex på TV. Foto: NRK

– Line åpnet dører

Jørgensen roste også TV-programmet «Line fikser kroppen», som hun mener har vært viktig for å få frem mangfoldet blant norske kvinnekropper.

– Da jeg så «Line fikser kroppen» på NRK, så åpnet det så mange dører for meg. Det er ganske nylig. Jeg så for første gang en jente som har to forskjellige pupper. Det har jeg også!

– Jeg så for første gang en jente som har forskjellig underliv, for jeg dusjet ikke på skolen. Ikke faen! Det var dritskummelt. Jeg så et par ha sex, og det var rart, fordi det var kleint, og klønete, og man bryr seg ikke så mye om hvordan man ser ut. Sex er kleint, og vi som ungdommer må lære det.

Tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi, som har hatt sin egen serie på NRK, tok også til orde for å dyrke mangfoldet når kropp skal fremstilles i norske medier.

– Mobbing starter med at man skal se «sånn og sånn» ut. Hadde man blitt lært opp tidligere til at alle er normale, selv om man har større hofter, så hadde det hjulpet, mener tvillingene.

Tvillingene Vita & Wanda Mashadi snakker til statsrådene. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Kroppspress nest viktigst

Ingunn Marie Eriksen fra NOVA forsker på ungdom og psykisk helse. Hun fortalte at det har vært en kraftig økning i psykiske helseplager blant ungdom, særlig de siste 20 årene.

– I vår studie fra Nova fant vi ut at det nok er skolepress som er det som forklarer mest av hvorfor psykiske helseplager har økt blant ungdommen i dag, men at et negativt kroppsbilde er det nest viktigste. Å ha et negativt kroppsbilde henger svært tett sammen med hvordan ungdom – særlig jenter – opplever sin psykiske helse, sier Eriksen.

Etter dagens møte sier Helleland til NRK at man nå skal sette seg ned med Medietilsynet og Forbrukertilsynet, for å diskutere hvordan et eventuelt regelverk skal se ut.

VGTVs Morten Hegseth Riiber tok tirsdag til orde for å utarbeide en form for «Vær Varsom-plakat», tilsvarende den norske medier følger, som skal gjelde for bloggere.

– Vi må se på hvordan det skal virke mest hensiktsmessig, og vi vil gjøre det sammen med bransjen og bloggere som tar samfunnsansvar. Dagens unge er er digitale og lever på nett store deler av døgnet, det å bli utsatt for et slikt press kan ha store skadevirkninger, sier Helleland.