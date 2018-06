– Vi kan ikke nok om guttas kroppspress

Sol. Varme. Nakenhet

Høysesongen for kroppspresset har ankommet – og mange, særlig gutter, er godt forberedt.

– Jeg har trent litt, det er jo litt viktig hvordan man ser ut. Nå blir det full «cutting» fremover, altså slanking. Jeg har «bulka» frem til nå egentlig, spist nesten hva jeg vil for å bygge muskler, sier Tor Weis 20 år.

Han ser bort på kompisen Ernst Christian Leinum (21) ved siden av seg.

– Vi kødder jo litt sånn «Sommerkropp 2019», men det er mest tull, sier Ernst.

– Er det bare tull?

– Nei, det er jo litt seriøst også. Vi tenker jo litt på å se bra ut før sommeren.

SOMMERKROPPEN: Selv om Tor Weis (29 og Ernst Christian Leinum (21) sier de tuller med sommerkropp 2019, er de litt seriøse også. Foto: Kirsti Haga Honningsøy

– Kanskje vi måler kroppspress feil

FEIL SPØRSMÅL: Helsepsykolog og forsker Ingela Lundin Kvalem tror man kanskje stiller feil spørsmål til gutter om utseende. Foto: UiO

Helsepsykolog og selvbildeekspert Ingela Lundin Kvalem har brukt store deler av livet på å forske på menneskers syn på egen kropp opp mot selvbilde.

– Kvinner objektifiserer seg selv i større grad, mens menn er mer opptatt av funksjon, sier Lundin Kvalem.

Ifølge den nasjonale Ung Data-undersøkelsen er det langt flere jenter som oppgir at de er misfornøyd med utseende sitt, enn gutter.

– Gutter og jenter snakker om utseende på ganske ulike måter. Hvis jenter er misfornøyde med kroppen sin, begynner de ofte å slanke seg, mens gutter begynner å trene, sier Lundin Kvalem.

Hun tror imidlertid forskningen på kroppspress kan bli bedre tilpasset gutter.

– Å spørre om du er fornøyd med utseende ditt kan bli en «kvinne-måte» å spørre på i forskningen.

– Hadde vi spurt mer om funksjonalitet og muskler hadde vi kanskje fått noen andre svar. Det har vært en diskusjon i forskningsmiljøer om kroppspress blant menn kanskje måles feil.

De ferskeste studiene om menn og kroppspress viser at menns misnøye til egen kropp ofte er knyttet til musklene.

– De er mest misfornøyde med magen, – eller mangelen på six pack. Idealet er å være muskuløs, høy og bredskuldret. For menn er ikke det å være tynn et ideal i seg selv, de ønsker ofte å være større i muskelmasse, sier Lundin Kvalem.

Innen plastisk kirurgi er det imidlertid neser som troner, forteller hun.

– Det er 50/50 mellom menn og kvinner som opererer neser. For menn er det kanskje mer akseptabelt å operer nesen enn andre steder på kroppen.

– Vi kan ikke nok om gutta

– Gutter snakker ikke om «kroppspress». De snakker om treningsregimer, slanking og om hvordan å bli den beste versjonen av seg selv, forteller NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen.

MER KUNNSKAP: NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen mener det trengs mer forskning på gutters forhold til egen kropp. Foto: Alexander Nordby / NRK

Hun har jobbet opp mot ungdom de siste ti årene, og den siste tiden forsket på ungdoms psykiske helse og opplevelse av press, herunder også kroppspress.

– Det virker som jenter har mye lettere for å snakke om kroppspress enn gutter i gruppeintervjuer. Men da vi gjorde individuelle gutteintervjuer ble vi overrasket over hvor åpne de var, sier Eriksen til NRK.

Philip 16: – Det er press fra alle kanter

Hun synes kunnskapsnivået om trening var slående.

– For gutter virket det mer «innafor» å diskutere treningsmetoder. De snakket om trening med det underforståtte målet om en viss type kropp.

Nå etterlyser Eriksen mer forskning.

– Det er ikke nok kunnskap om gutter og deres forhold til både psykisk helse og kropp. Vi trenger kanskje nye inngangsporter for å komme inn under huden på hvordan gutter snakker om hvordan de opplever ting som handler om selvtillit og selvbilde.

I rapporten «Stress og press blant ungdom» kommer det frem at dobbelt så mange gutter som jenter på tiende trinn i Oslo er svært fornøyd med utseende sitt.

– Men er det reelt?

– Det er basert på selvrapportering. Å snakke om utseende er kanskje tabubelagt fordi det handler om selvfølelse. Det er et område det kan fremstå som viktig å prestere – og mulig å «mislykkes». Inntrykket er at det er sensitivt å snakke om usikkerhet til egen kropp for begge kjønn, men særlig gutter.

– Alle spør hele tida hvor ofte jeg har trent

På Huk i Oslo er grønne gresstuster byttet ut med bare overkropper. En guttegjeng slikker ettermiddagssol.

– Tenker dere mye på hvordan dere ser ut?

– Ikke så veldig, men jeg veier meg jo som alle andre, og ser meg i speilet og tenker «jeg burde kanskje vært litt på trening». Har du en kropp du er tilfreds med, føler du deg kanskje bedre i hverdagen, sier Trym Nordal (22).

BLANDEDE FØLELSER OM KROPP: Guttegjengen har ulike meninger om hvor viktig kropp er, og hvor mye de tenker på å se bra ut. Fra venstre: Hans Christiansen, Trym Nordal, Fredrik Stenslet og Gard Detlev Øksendal. Foto: Kirsti Haga Honningsøy

– Jeg har fått en liten klump på magen i det siste, jeg får jo høre det av kompiser liksom, men det er ikke noe stress, sier Gard Detlev Øksendal (21).

– Du blir ikke litt lei deg?

– For min egen del er det jo kjipt. Jeg burde spist mer salat liksom, men jeg blir ikke deppa. Alle synes jo det er digg å se bra ut.

De vender blikket mot en tredje kompis: – Du har jo trent som en bajas frem mot sommeren da!

– Jeg har trent regelmessig fra vinterhalvåret. Det er ikke til å legge skjul på at man har lyst til å trene seg opp til en tid der man går mye i bar overkropp, sier Hans Christiansen (21)

– Synes dere det er nok fokus på at gutter også opplever kroppspress?

En tredje kompis, 23 år gamle Philp Hagevik, engasjerer seg i samtalen.

– Nei! Jeg går på et studie der trening er viktig for mange av gutta. Veldig mange spør hele tida: «Hvor ofte har du trent? Har du trent i dag? Skal du være med å trene?» Det er veldig stort fokus på å være sterk og godt trent. Er du en av dem som ikke trener, havner du litt utafor.

TRENINGSPRESS: Philip Hagevik (23) føler det er mye masing om hvor ofte man har trent. Foto: Maria Knoph Vigsnæs

Han ser bort på kompisen Jonos Strøm (23).

– Hver gang jeg møter deg så spør du «hvordan går det på gymmen». Det er jo et press. Men jeg er veldig glad i trening og veldig glad i å spise, så det går jo fint.

Kompisen nikker.

– Jeg tror det er veldig mye humor inni i bilde for gutter. Har man fått en liten ølmage er man veldig kjapt ute med å gjøre narr av seg selv, men det tror jeg kan være positivt. Vi begynner å bli 24–25, så vi er på et stadiet hvor vi må holde ølmagen unna, ler Jonos.