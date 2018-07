Blank-klipp skaper debatt: – Kosmetisk kirurgi gir deg ikke bedre selvbilde

– Det er en del kvinner som sier at de tar kosmetiske inngrep for å bli mer fornøyd med seg selv, men når man etter en sånn operasjon ser på om det har vært en forbedring i selvfølelse, er det veldig små forskjeller, egentlig nesten ingen forskjell.

Det sier Tilmann Von Soest, som er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han har forsket på psykologiske faktorer og kosmetisk kirurgi, og synes det er bekymringsverdig at kosmetisk kirurgi er så lett tilgjengelig for unge som er usikre i dag.

Veien kan være kort fra usikkerhet til operasjonsbordet

Dette er et av temaene som blir tatt opp i den nettbaserte ungdomsserien Blank, og som har skapt engasjement kommentarfeltet og sosiale medier.

Det aktuelle klippet tar for seg 19 år gamle Susanne som har avtalt en konsultasjon hos en plastisk kirurg, fordi hun er så usikker på nesa si.

Mange unge skriver at de føler på den samme usikkerheten rundt sitt eget utseende og har vurdert det samme.

Hanne Sigbjørnsen er tegneserieskaper og blogger. Hun deler bekymringen til forskeren om hvor kort veien kan være fra usikkerhet til å legge seg under kniven for unge i dag, og er glad dette ikke var like lett tilgjengelig da hun selv var ung og usikker.

– Jeg redd jeg hadde endt opp med å operere meg. Det er noe jeg hadde angret på nå. Spesielt hvis jeg hadde fått et barn som fikk den skavanken jeg valgte å operere bort. Hva sier du til ungen din da?

Både kommentarfeltet under klippet til Blank og Tillmann Von Soest kan bekrefte at kosmetisk kirurgi og utseende er noe unge tenker mye på.

Mange unge engasjerer seg i kommentarfeltet under Blank-klippet som tar for seg 19 år game Susanne som vurderer kosmetisk kirurgi på grunn av usikkerhet rundt eget utseende. Foto: NRK

Noen av kommentarene under klippet lyder «det er ikke lett å godta og akseptere seg selv», «jeg hater rett og slett nesen min og føler det er det eneste folk ser på» og «jeg har vært der Susanne er nå. Plastisk kirurgi er ikke den eneste løsningen og veldig ofte ikke en god løsning».

Bloggere har et ansvar

Hanne Sigbjørnsen synes bloggere har en stor del av skylden for hvorfor dette er et så stort tema for unge i dag.

Hun lagde nylig en tegneseriestripe som går krast ut mot bloggere som reklamerer for kosmetiske inngrep.

Blogger Anne Brith Davidsen har selv tatt Botox i TV2-serien «Bloggerne», men er kritisk til utviklingen kosmetisk kirurgi har hatt.

– Det finnes unge jenter på 10, 12 og 14 år som drømmer om å bli som noen av de største bloggerne som har operert seg. Da må vi som bloggere ta et større ansvar, sier Davidsen.

Hun synes at det er alarmerende at hun ser flere unge jenter på 18-20 år som higer etter Botox og Restylane, og mener det er viktig at både bloggere og foreldre tar et ansvar.

– Jeg er selv mamma til ei jente som går inn i tenårene, og det er viktig at vi som foreldre sørger for at barna våre har god selvtillit nok til å møte verden. Vi kan ikke slippe det ansvaret og peke på media. Vi må sørge for at barna våre er rustet nok til å møte kroppspresset, sier Davidsen.

Problematisk at unge kan operere seg

Annenhver kvinne i Norge kjenner minst én person som har tatt en kosmetisk operasjon, ifølge forsker Tillmann Von Soest.

Von Soest utdyper at det da ikke er så rart at flere kommer på tanken om å fikse sitt eget utseende hvis det er noe de er misfornøyd med.

Han synes det er ekstra problematisk at unge i tidlig alder har en mulighet til å operere vekk kompleksene sine.

– Ungdomsfasen er jo en fase hvor det skjer veldig mange forandringer og man fortsatt prøver å finne ut hvem man er. Og da kan man gjøre handlinger som man i etterkant angrer på, sier Von Soest.