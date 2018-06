Plastikkirurg: – Reklameforbud kan øke «knivturismen»

Den siste tiden har flere reagert på reklame for kosmetisk kirurgi. En av dem er 20 år gamle Sigrid Marie Bråthen, som fikk uønsket oppmerksomhet fra en plastikkirurg på Instagram.

– Jeg synes det var veldig unødvendig og rart at de la igjen en kommentar på et bilde som ikke har noe med plastikkirurgi å gjøre, sa Bråthen til NRK.

ØKT KROPPSPRESS: Sigrid Marie Bråthen synes det er dumt at profesjonelle leger bidrar til å øke kroppspresset blant ungdommer. Foto: Skjermdump/Instagram

SV mener det bør bli forbudt å reklamere for kosmetisk kirurgi. De har også fått flertall på Stortinget for å utrede et slikt forbud.

FORBUD: Åshild Pettersen, leder av kvinnepolitisk utvalg i SV, mener reklamer for plastikkirurgi er med på å øke kroppspresset. Foto: SV

– Vi har allerede forbud mot andre ting som er skadelig for helsa vår. Vi har forbud mot reklame for alkohol og tobakk, hvorfor skal vi ikke da også si at ungdommers helse er viktigere enn denne industriens frihet til å drive aggressiv reklame, spør Åshild Pettersen, som leder kvinnepolitisk utvalg i SV.

LES OGSÅ: Russepresident raser mot klinikk etter skjønnhetstilbud.

– Har etikken langt framme i hodet

Bjørn Jarle Tvedt er styremedlem i Norsk Forening for Etisk Plastikkirurgi. Han er skeptisk til et forbud og frykter at nordmenn vil reise til utlandet for å la seg operere der, i stedet for i Norge – såkalt «knivturisme».

– Vi har også sett uheldige sider ved den strenge praksisen, blant annet at man ikke får lov til å vise før- og etter-bilder. Vi ser at det har ført til «knivturisme», sier Tvedt.

STRENGT NOK: Bjørn Jarle Tvedt er styremedlem i Norsk Forening for Etisk Plastikkirurgi. Han mener markedsføringsloven er streng nok slik den er i dag. Foto: Akademikliniken

Han mener dagens markedsføringslov er streng nok og at de har gode etiske retningslinjer.

– Det finnes ingen medisinsk faggruppe som har etikken så langt fremme i hodet som for eksempel vi plastikkirurger i estetisk kirurgi. Det er vi veldig nøye på hele veien, sier Tvedt.

Han mener også et forbud kan føre til at de useriøse aktørene får et større spillerom. Det er ikke Åshild Pettersen i SV enig i.

– Jeg tror de useriøse slipper like godt fram i dag, sier hun.

LES OGSÅ: Forbrukertilsynet reagerer på leppefyll-reklame hos bloggere

Stort kroppspress

En annen som har reagert på markedsføringen for plastisk kirurgi, er barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun fikk dette bildet tilsendt fra ei venninne:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det her høres absolutt ikke bra ut. Jeg vet ikke om dette kommer fra seriøse aktører eller ikke. Men jeg har registrert at det på både Facebook og Instagram går over alle grenser, sier Bjørn Jarle Tvedt.

Tvedt og Pettersen er begge enige om at kroppspresset nå er større enn noen gang tidligere.

– Vi vet fra forskningen at det er en klar sammenheng mellom reklame, usunne kroppsidealer, kroppspress og psykiske helse blant ungdom. Vi ønsker å minske det presset. Vi mennesker er mangfoldige og de som prøver å tjene penger på å gjøre rommet for hva som er normalt mindre, må reguleres,sier Pettersen.