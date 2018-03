Ulrikke Falch var nominert til påvirkerprisen Vixen Influencer Awards, som hun trakk seg fra i januar med skarp kritikk mot hele bransjen i en kronikk på NRK.no.

I debatten åpnet Skam-skuespilleren og samfunnsdebattanten, med over én million følgere på Instagram, med å etterlyse at politikere melder seg på og gir influensere strengere retningslinjer.

– Det handler om at bransjen hovedsakelig tjener på å selge produkter. Det har blitt en millionbransje. Bloggere som treffer en veldig ung målgruppe, og selger produkter som tar utgangspunkt i at alle er et prosjekt som kan forbedres, sa Falch.

Falch: – Kropp er ikke kropp

Debatten startet med en ganske tøff ordveksling mellom Falch og blogger Kristine Ullebø. Bloggeren fra Førde viser ofte frem kroppen på bilder på Instagram-kontoen sin. Det sa Falch at hun mener kan påvirke unge jenter på en negativ måte.

Ullebø på sin side sa at hun ønsker å være en person som unge personer kan lære noe av.

– Gjennom mine sosiale medier er jeg et godt forbilde, fordi jeg deler mine erfaringer på veien, sa Ullebø.

– Kjempeflott at du er stolt av kroppen din. Men er jeg stolt av kroppen, legger ikke jeg ut bilder for å få kommentarer om «så flott kropp». Det fokuset vil ikke jeg ha, sa Falch.

– Hvordan reflekterer du når du legger ut et sånt bilde, spurte så programleder Ingunn Solheim til Kristine Ullebø.

– Kropp er kropp, svarte Ullebø kjapt.

– Kropp er ikke kropp. Kropp er en måte å skape identitet og å oppnå suksess, parerte Falch.

Hvem har ansvaret?

Et spørsmål som ble diskutert i Debatten er hvem som har ansvaret for påvirkningskraften til en blogg, eller profiler på sosiale medier som Instagram og Snapchat.

Kristine Ullebø ba foreldre om ta ansvar for hva barna deres ser på. Hun minnet også om at det er viktig at folk husker at Instagram ikke er «livet», men bare et medium der folk deler bilder.

Ullebø fortalte så at hun ikke likte kroppen sin da hun var yngre. Men at hun har aldri skyldt på noen for det – ikke et motemagasin, ikke en blogger eller tv-personlighet.

– Hva med å ta ansvaret selv, i stedet for å peke på alle andre i samfunnet hele tiden?, spurte Ullebø.

– Hvorfor kan vi ikke heller lære folk at Instagram er ikke livet. Det er bare et medie der man deler bilder, sa hun.

Det var Falch delvis enig i, som sa at kritikken hennes først og fremst er rettet mot hele industrien og ikke enkeltbloggere.

JURYLEDER: Kommunikasjonsrådgiver og juryleder i Vixen Influencer Awards, Hans-Petter Nygård-Hansen etterlyser strengere retningslinjer fra annonsører og bloggnettverk. Foto: Skjermdump / NRK

Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen, som var juryleder under Vixen Influencer Awards deltok i Debatten. Han etterlyser at annonsørene og bloggnettverkene, som bruker influensere til å profilere seg og sine produkter, setter tydeligere retningslinjer.

– Influensere har et ansvar som de bør være bevisst. Samtidig er det litt for enkelt å skylde på individer nede i 20-årene. Annonsører og reklamebyråer, bloggnettverkene bør også være sitt ansvar bevisst, sa han.

Nygård-Hansen mener bransjen bør reguleres, profesjonaliseres og ansvarliggjøres på alle nivåer.

– Bør bli sitt ansvar bevisst

KRITISK: Blogger Kristin Gjeldsvik er kritisk til det hun kaller en normalisering av plastisk kirurgi. Foto: Skjermdump / NRK

Kristin Gjeldsvik er kjent gjennom bloggen sin, og vant pris under Vixen. Hun har flere ganger tidligere tatt et oppgjør med det hun har kalt en bransje som tjener penger på unge jenters usikkerhet.

– Jeg ser hver dag hvor påvirket ungdommen blir. Jeg er veldig opptatt av unge jenter spesielt. De blir ekstremt påvirket av dette presset de opplever hver eneste dag, det går på psyken løs. Det er et samfunnsproblem som vi er nødt til å ta på alvor, sa Gjeldsvik.

Gjeldsviks kampsak er måten influensere påvirker sitt publikum, og normaliseringen av plastisk kirurgi. Gjeldsvik sa at hun gjerne skulle sett en annen blogger i Debatten enn Ullebø, som hun karakteriserte som «ikke den verste påvirkeren».

– Det har blitt så enkelt. Det er ikke lenger akseptabelt i vårt samfunn å se helt normal ut. Det tror jeg er et solid resultat av sosiale medier. Alt kan fikses på for å bli så lik denne her malen som mulig.

– Bloggere bør bli litt mer sitt ansvar bevisst. I dag finnes det ikke en eneste regel for hva man kan publisere i sosiale medier, og det er et resultat av at folk deler reklame for Botox og bloggere snakker åpent om sine inngrep, fortsatte Gjeldsvik.

Temaene i kveldens debattsending på kvinnedagen var kroppspress og Metoo.

Ulrikke Falch var gjest sammen med bloggerne Kristine Ullebø og Kristin Gjeldsvik. I tillegg kommer programleder i VGTV Morten Riiber Hegseth, kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), psykolog Peder Kjøs, leder for Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth, plattformansvarlig for Blogg.no Kjetil Manheim, kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein og kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen.