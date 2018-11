Dro inn 10 millioner på krim

Den tidligere etterforskningslederen i politiet debuterte som krimforfatter i 2004, og har de siste fem årene vært krimforfatter på heltid.

Overgangen til å bli forfatter på heltid har ikke rammet ham spesielt negativt rent økonomisk.

Skattelistene viser at 48-åringen hadde en inntekt på 9,8 millioner kroner i fjor – en økning på nærmere 1,4 millioner kroner fra 2006.

Han økte også formuen med 2,4 millioner kroner det siste året (Se skattelistetallene for bokbransjen lenger ned i saken).

– Jeg har skrevet 48 bøker, og 44 av dem er fremdeles i salg, så det er jo med på å generere en høy inntekt, sier Jørn Lier Horst til NRK.

Ville ha mer av overskuddet

For det er ingen tvil om at han har vært svært produktiv. Bare de siste fem årene har han gitt ut over 30 titler.

Bare i Norge har han solgt over 1,5 millioner bøker i serien om politimannen William Wisting, i tillegg til at serien er oversatt til 30 språk.

De siste årene har han også gitt ut en lang rekke bøker i Clue-serien (krim for ungdom) og Detektivbyrå nr. 2-serien (barnekrim og aktivitetsbøker).

– Med over 30 nye titler på fem år – hvordan finner du nye ting å skrive om?

– Jeg er et skrivende menneske, så det er jobben min. Heldigvis har jeg ikke hatt idétørke så langt. Og det at jeg sluttet i jobben i 2013 friløste selvsagt mye tid til å skrive.

– Så du savner ikke din gamle jobb?

– Hehe. Det hender jeg savner den, men jeg lengter ikke tilbake.

Lier Horst meldte nylig overgang fra Gyldendal og Kagge til det Petter Stordalen-oppstartede forlaget Capitana.

Han sier at noe av grunnen til dette var at han tok en kikk på salgsstatistikken, og at han så muligheten for å ta en større andel av overskuddet fra egne bøker.

Lier Horst eier ikke egen backkatalog, men sier at inntektene fra tidligere bøker vil være den samme ut ifra avtalen han har med sine tidligere forlag.

– Plass til realistiske krimbøker for barn

Han sier at planene framover nå dreier seg om aller siste bok i Clue-serien, samt en oppfølger til boka «Nullpunkt» – en av sommerens store bestselgere, som han ga ut sammen med Thomas Enger.

I salgsstatistikken for januar måned presterte Jørn Lier Horst å stå bak åtte av de ti mest solgte barnebøkene, ifølge Bok365.

– Er det et stort uforløst potensial i barnelitteratur siden du klarte å tapetsere bestselgerlistene?

– Mye av spenningslitteraturen for barn og unge foregår i parallelle og dystre universer, men mine bøker er det motsatte – nemlig realistiske krimbøker for barn. Det var det plass til i hyllene hos bokhandlerne.