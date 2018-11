Dette tjente norske artister i 2017

Skattelistene viser at en rekke norske artister hadde et innbringende år i 2017.

På inntekt- og formuetoppen troner to EDM-artister fra Bergen.

Artisten Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll trappet ned konsertvirksomheten i 2017. Likevel viser skattelistene at han mer enn doblet formuen sin til 52,4 millioner kroner.

På inntektssiden viser tallene for 2017 at artisten tjente 5,6 millioner. Det er betydelig mindre enn i 2016 da fanabuen tjente 8,1 millioner kroner.

Se hva norske artister tjente i 2016: Dette tjente norske artister i 2016

Pengene brukte Kygo blant annet til å kjøpe den dyreste boligen noensinne solgt i Bergen.

STOR FORMUE: Med en formue på 52 millioner kroner troner Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll øverst på listen av norske artister med størst formue. Foto: Christine Kongsvik / NRK

Kygo kunne derimot ikke måle seg mot en annen fanabu.

Firedoblet inntekten

Den maskerte popartisten Alan Walker hadde et betydelig inntektsløft fra 2015 til 2017. Mens han hadde en inntekt på skarve 38 kroner i 2015, endte han opp med 2,8 millioner i inntekt året etter.

I 2017 firedoblet Walker inntekten til 12 millioner kroner. Også formuen til bergensartisten har økt betraktelig til 9,7 millioner kroner.

Begge dj-ene har tjent seg rike på konserter og strømming på tjenester som Spotify, Apple Music og Tidal. Ifølge Spotifys egne tall har Gørvell-Dahll og Walker henholdsvis 24,6 millioner og 18,8 millioner månedlige lyttere.

Pophelter fra 80-tallet fortsatt på toppen

Til tross for nyrike bergensere, er pophelter fra 1980-tallet fortsatt å regne med. Morten Harket hadde i 2017 en inntekt på 5,7 millioner kroner og en formue på snaue 10,7 millioner.

Bandkollega Magne Furuholmen står ikke oppført med inntekt i 2017, men har til gjengjeld til salt i grøten med en formue på 6,65 millioner.

Heller ikke sistemann i a-ha, Pål Waaktaar-Savoy, står bokført med inntekt. Derimot har han størst formue med 14,3 millioner.

TJENER GODT: Morten Harket (f.v.), Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy i a-ha tjener fortsatt godt på både fordums og nyere suksesser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skattelistene viser også at Karpe Diem la bak seg et godt år i 2017. Duoen har begge doblet inntekten til 2,9 millioner kroner for Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og 3,1 millioner for Chirag Rashmikant Patel. Sistnevnte har i tillegg doblet formuen sin til 6,98 millioner kroner.

Se under hva noen av dine favorittartister tjente i 2017:

Dette tjente artistene i 2017 Navn Inntekt Skatt Formue Kyrre Gørvell-Dahll (Kygo) 5.570.929 2.447.929 52.446.544 Alan Olav Walker 12.005.953 4.851.762 9.711.025 Susanne Sundfør 626.324 209.257 4.146.423 Arve Tellefsen 84.732.560 21.211.550 90.774.551 Morten Harket 5.741.645 2.164.598 10.720.276 Magne Furuholmen 0 212.848 6.665.631 Pål Waaktaar-Savoy 0 119.237 14.289.035 Chirag Rashmikant Patel (Karpe Diem) 3.154.739 1.215.560 6.984.057 Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (Karpe Diem) 2.707.135 998.201 0 Espen Lind 4.342.535 1.346.144 7.788.009 Andreas Andresen Haukeland (TIX) 4.096.208 2.001.971 4.680.011 Bjørn Eidsvåg 815.119 324.278 4.417.573 Kurt Erik Nilsen 5.709.395 2.024.031 4.297.011 Sissel Kyrkjebø 3.076.429 949.971 0 Bård Urheim Ylvisåker 3.911.330 1.220.610 0 Vegard Urheim Ylvisåker 4.033.989 1.271.472 0 Mikkel Buxrud Christiansen (Broiler) 540.947 259.781 0 Fredrik Auke (Freddy Kalas) 5.727.428 2.780.937 3.813.407 Kjell-Erik Gunnarsen (far til Marcus & Martinius) 3.396.428 1.181.118 10.882.378 Aurora Aksnes 1.937.474 609.412 1.0985.338 Marit Elisabeth Larsen 351.625 122.699 533.411 Maria Mena 329.208 147.634 3.642.939 Simen Auke (Broiler) 1.953.762 899.539 0 Sondre Justad 677.071 267.848 1.091.275 Jarle Norman Bernhoft-Sjødin 543.450 195.573 0 Sigrid Solbakk Raabe 296.232 96507 170.633 Julie Bergan 577.889 206.841 47126 Astrid Smeplass 237.488 57423 454.221 Marion Ravn 392.456 145.845 0 Lars Vaular 631.777 234.111 0 Sivert Høyem 3.509.782 1.200.127 4.609.259 Øystein Greni 700.051 288.894 3.908.986 Yosef Wolde-Miriam 1.555.636 513.570 0 Tshawe Baqwa 2.023.740 752.635 0

NB: Tallene i skattelistene som ligger på skatteetaten.no, og som NRK bruker for å gjøre søk og lage topplister, er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet. De kan inneholde feil som kan bli endret når klagebehandlingen er ferdig. Vi gjør derfor oppmerksom at det kan være feil i listene.

Les også: Skattelistene styrker demokratiet