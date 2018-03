Minidetektiv (6) avslørte forfatter

Kasper satt og bygget lego mens han hørte på lydboka "Esmeraldagåten". Da oppdager han at det er noe kjent med kaptein Mogensen og ubåten Reodor. For i den siste boka til Horst "Operasjon skipsvrak" blir navnene brukt på nytt.

– Det var litt rart fordi det er to forskjellige bøker, forklarer Kasper.

Pappa Rune Kalland undersøkte nærmere og fant flere likheter. Derfor tok han kontakt med NRK.

– Nå er jeg litt usikker på plagiatloven, men uansett er dette flaut for en såpass fremstående forfatter, sier Kalland.

Mye likt

Begge bøkene har et kapittel som har overskriften "Vraket". Begge kapitlene handler om unge detektiver som er ute på havet. De er ombord i en båt med undervannsrobot og undersøker havbunnen for å lete etter et skip.

NRK har skumlest litt i de to bøkene. I løpet av et kapittel i "Operasjon skipsvrak" (2018) er mer enn halvparten av setningene hentet helt eller delvis fra "Esmeraldagåten" (2014).

Foto: Faksimile

Foto: faksimile

– Ble nok litt mye

– Eh, Ja. He, he. Jeg har fått noen meldinger om det.

Forfatter Jørn Lier Horst bekrefter at to lesere har tatt kontakt fordi de har funnet flere passasjer som er like i de to bøkene.

– Dette er noe jeg har lekt meg med i alle bøkene. Denne gangen var det kanskje litt lettere å oppdage enn tidligere, sier Horst.

Den siste av bøkene i serien Detektivbyrå nr. 2 "Operasjon skipsvrak" ligger på topp på bestselgerlisten blant barnebøkene.

– Ikke plagiat

Jørn Lier Horst sier likhetene er en lek med leserne. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Horst sier han helst hadde sett at denne hemmeligheten ikke ble avslørt. Den tidligere politietterforskeren tilbakeviser at dette er plagiat, fordi det er en helt annen del av lovverket.

Esmeraldagåten er utgitt på Kagge forlag. Operasjon skipsvrak er utgitt på Gyldendal.

Vet de to forlagene om likheten?

– Ja. Gyldendal vet i alle fall om det. Dette er jo ikke uvanlig heller.

Hva synes du om å bli avslørt av en 6-åring?

– Jeg tror han skal være stolt. Det er en veldig skarp observasjon av en 6- åring. Jeg liker sånne oppvakte lesere, sier Horst.

Les også: Skriver tre bøker samtidig

Kasper er fortsatt fan av Horst. Bamsen hans heter jo Bjørn Lier Horst.