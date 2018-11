Røkke satt sist på formuetoppen i 2014, da han ble fulgt hakk i hæl av unge arvinger. Da tronet han øverst med formue på over 10 milliarder. Siden er pengebingen doblet.

Pareto-megler Svein Støle ligger som nummer to med 7 milliarder, opp fire plasser fra i fjor. Han har dermed passert av søstrene Andresen, Katharina og Alexandra, som har arvet Ferd-milliarder etter sin far, som selv ligger på 14. plass på listen. Formuen stammer fra bestefar, Tiedemanns Tobaksfabrik-eier Johan H. Andresen. Begge søstrene står oppført med formue på 6,8 milliarder som er 1,1 milliarder lavere enn året før.

Bergenseren og næringslivsmannen Trond Mohn kommer på 5. plass med en formue på 6,3 milliarder. Han har tjent seg rik på pumpeutstyr til oljetankere, men er mest kjent for å bruke penger på veldedige formål.

Falt 48 plasser

I fjor toppet Salmar-arvingen fra Frøya i Sør-Trøndelag, Gustav Magnar Witzøe, listene. Han var da oppført med en formue på 11,14 milliarder kroner. Det var en økning på 1,3 milliarder kroner fra året før. Men i år viser tallene at han har desimert formuen, til «bare» 1,1 milliarder. Det er et fall på 48 plasser. Det var i 2011 at trønderen fikk overført nær samtlige aksjer fra farens selskap Kverva, noe som gjorde ham til Norges yngste milliardær.

Klokka sju i dag tidlig ble skattelistene offentliggjort. Her kommer det fram hvem som tjener mest, hvem som har størst formue – og hvem av oss som betaler mest i skatt. Vi tar forbehold om feil i listene.