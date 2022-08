Forfatteren var døden nær under illegal abort – rystet av innstramminger

En ung kvinne sitter på gulvet, naken nedentil, med et speil og en blå strikkepinne. Hun er gravid, men vil ikke bære fram barnet. Problemet er at abort er straffbart i landet. Scenen er fra «Hendelsen», Annie Ernaux' bok om da hun selv nesten døde etter en illegal abort i 1963.

Tittelen ble valgt for å vise hvor grunnleggende denne opplevelsen var i livet hennes:

– Det var en hendelse som endret meg fullstendig. Den var så uhørt og så voldelig, at jeg var en annen person etter at det skjedde. Dette ville jeg fortelle om.

Filmen «Hendelsen» fikk Gulløven på filmfestivalen i Venezia, og kommer på norske kinoer i september.

Både boken og den aktuelle filmen viser hvor farlig og voldsom en illegal abort kan være. Foto: Another World Entertainement

Frykter at kvinner mister frihet

NRK treffer den verdenskjente forfatteren i Oslo. Det er en vital, energisk og engasjert 81-åring som forteller om sitt rikholdige forfatterskap. Hun har skrevet over 20 bøker som er oversatt til en rekke andre språk.

«Hendelsen» fikk lite oppmerksomhet da den kom på fransk i 2000, men etter at den amerikanske høyesteretten fjernet den føderale retten til abort, har boka fått ny aktualitet.

Kan slike farlige og ulovlige aborter igjen bli realiteten i enkelte stater i USA? Eller i Polen, der abort er forbudt og loven strammes ytterligere inn?

Ernaux sier det er bra at denne filmen nå kommer ut samtidig som flere land vedtar slike lover. Dermed tar mennene tilbake den makten de tidligere hadde over kvinner, mener Ernaux.

– Det er som kvinners frihet ikke teller. Ikke i noe land kan man være trygg for at vi ikke vil vende tilbake til at patriarkatet som fullstendig og urettmessig dominerer kvinner.

Bøker av Annie Ernaux på norsk Ekspandér faktaboks «Far» (1985) oversatt av Sissel Lie

«En lidenskap» (1993 og 2018) oversatt av Annie Riis

«Sommeren 58» (2018) oversatt av Per Buvik

«Hendelsen» (2020) oversatt av Henninge Margrethe Solberg

«Årene» (2020) oversatt av Henninge Margrethe Solberg

«Far / En kvinne» (2021), andre del oversatt av Henninge Margrethe Solberg

«Den unge mannen» (2022) oversatt av Henninge Margrethe Solberg

Vil at folk skulle forstå at abort er et traume

Annie Ernaux studerte litteratur da hun ble ufrivillig gravid, men fant ingen skildringer av abort i litteraturen.

– Selv da abort ble avkriminalisert i Frankrike i 1975, var det ingen som snakket om det som hadde foregått, forteller forfatteren til NRK.

Ernaux måtte bryte tabuet og skrive boka selv, og på en så detaljert måte at leseren skulle skjønne hvilket traume det innebar. Fordi hun som ung student ikke fant hjelp og ikke hadde penger, var hun 12 uker på vei før hun fikk tatt abort. Utstøtelsen av fosteret er skildret detaljert i boka, og blir enda sterkere i filmen.

– Folk snakket verken om de illegale abortene som hadde skjedd, eller om de lovlige som foregikk deretter.

Anamaria Vartolomei spiller Annie Ernaux i filmen om aborten hun gjennomførte da hun var i 20-årene. Foto: ANOTHER WORLD ENTERTAINEMENT

Både kvinnen og de som hjalp risikerte fengsel

På 1960-tallet kunne en kvinne som fikk utført en abort havne i fengsel. Men ikke bare hun: Også den som utførte aborten og enhver som hjalp til på noen måte, risikerte fengselsstraff. Å få barn utenfor ekteskapet var ikke et alternativ. Det var uhørt.

Ernaux forteller at mange ble angitt til politiet når de hadde gjennomført det ulovlige inngrepet.

– I dag har mange et idylliserende forhold til 60-årene. Men trusselen en uønsket graviditet kunne medføre, gjør at det slett ikke var en god tid for kvinner. Jeg måtte dokumentere denne delen av historien vår, sier forfatteren.

På sitt første besøk i Norge ble hun møtt av en stor mengde trofaste lesere. Arrangøren, Litteraturhuset i Oslo, måtte booke Universitetets aula for bokbadet hennes på grunn av stor interesse. Stående applaus i fem minutter viste hvor viktig Annie Ernaux er for norske lesere.

Se intervju med Annie Ernaux. Du trenger javascript for å se video. Se intervju med Annie Ernaux.

Kvinnelig nytelse og skam

Selv om hun debuterte i 1974, er det først de siste årene Annie Ernaux har slått ordentlig gjennom, også i Norge. Hennes selvbiografiske bøker handler om klassereise, om morens sykdom og død, om kjærlighet og sex. Hun regnes som en av Frankrikes viktigste samtidsforfattere.

Et gjennomgående tema i bøkene er kvinnelig begjær. I «En lidenskap» skildrer hun et besettende forhold til en gift, utenlandsk mann. I «Sommeren 58» skildrer hun sitt første samleie, som er på grensen til voldtekt. Skam er et gjennomgående tema, selv om hun skriver helt skamfritt om begjær og nytelse. Det handler om frigjøring:

– Jeg fikk min første orgasme som 14-åring da jeg masturberte. Men i et katolsk land som Frankrike, var en pikes seksuelle nytelse noe av det mest syndefulle man kunne tenke seg.

Tre av bøkene som handler om begjær, nytelse og lidenskap Foto: Gyldendal

Uglesett med sin 30 år yngre elsker

I sin siste bok bryter Ernaux nok et tabu. «Den unge mannen» handler om et forhold hun hadde som 54-åring til en 30 år yngre mann. De ble uglesett av omgivelsene når de viste seg ute. Forfatteren mener det er grell kontrast til forhold der mannen er mye eldre enn kvinnen:

– I samfunnets øyne skal kvinnen lage barn. Når hun kommer i overgangsalderen, regnes hun ikke som et seksuelt vesen lenger. Så et kjærlighetsforhold der kvinnen er så mye eldre snur opp ned på et foreldet menneskesyn.

Selv om hun ikke er tilhenger av Emmanuel Macron, mener forfatteren at presidentparet har gått i bresjen for aksept for forhold der kvinnen er eldst. Det stormet i franske medier da Macron i 2007 giftet seg med sin 25 år eldre lærer, Brigitte Marie-Claude Trogneux.

– Skandaler er bra. De fører verden fremover, sier Ernaux fornøyd.

– Du sloss for den modne kvinnen?

– Jeg sloss for alle kvinner. Modne, gamle og unge, sier 81 år gamle Annie Ernaux.

Ernaux mener det franske presidentparet har gått i bresjen for aksept for forhold der kvinnen er eldst. Et slikt forhold er tema i hennes siste bok. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

