De vil stramme inn Europas strengeste abortlov

«Abortslakteriet nummer 1» stod det på en varebil parkert foran et sykehus i Warszawa.

Teksten var illustrert med et like dramatisk bilde, et abortert foster på to ganger tre meter. De som står bak aksjonen er stiftelsen «Pro-Retten til Liv». En av flere lobbyorganisasjoner som jobber for å stramme inn Polens strenge abortlov.

– Vi aksjonerer på steder der det drepes barn, for å gi medisinsk personell dårlig samvittighet, sier Anna Szczerbata i anti-abortstiftelsen.

Szczerbata er en erkekonservativ stemme i polske TV-debatter, men skeptisk til å snakke med NRK. Til slutt går hun med på et kort intervju mens hun triller babyen i søvn.

– Jeg tror aksjonene våre har en effekt. Du blir ikke uberørt når du dag etter dag ser abort-ofrene ved inngangsdøra før du går inn og dreper et slikt barn på jobb, sier Szczerbata. Hun bruker sterke ord når hun beskriver det hun mener skjer inne på sykehusene.

Stiftelsen stod med rosenkranser foran sykehusets inngangsdør. De ba for at legene skulle ta «riktige» valg. Aksjonene holdt frem helt til de fikk beskjed om at det ikke lenger ble utført abortinngrep på sykehuset. Nå har varebilen fått en ny påskrift og kjører rundt i Polen.

«Pro-Retten til Liv» har til nå blitt saksøkt flere 48 ganger for å vise frem sterke bilder i offentligheten. De blitt domfelt flere ganger.

Stiftelsens «Pro-Retten til Liv» biler kjører rundt i Polen og brukes ved aksjoner på sykehus og jernbanestasjoner Foto: Guri Norstrøm

Europas strengeste lov

I Polen er abort forbudt. Med mindre morens liv er i fare, eller hvis svangerskapet er resultatet av en voldtekt. I oktober 2020 ble Polens abortlov strammet inn. Da ble det forbudt med abort ved alvorlige misdannelser på fosteret. Og skader på fosteret var begrunnelsen på 98 prosent av alle aborter utført på polske sykehus det året.

For å få tillatelse til abort ved et polsk sykehus må voldtekten anmeldes og det må legges frem dokumentasjon. Deretter må saken behandles av en statsadvokat. Dette må skje før uke 12 i svangerskapet.

Vanskelig rettsprosess

– En fyr spurte om veien til jernbanestasjonen, så tok han tak i meg og presset meg ned mot bakken, sier ukrainske Nastya Podorozhnya.

Ukrainske Nastya Podorozhnya deler sine erfaringer med det polske rettsvesenet med ukrainske flyktninger i Polen. Foto: privat

Hun forteller om hvordan hun skrek og slo da hun ble overfalt på gata i Krakow. Hun skrek så høyt at mannen til slutt stakk av.

Nå har hun startet chattetjenesten «Martynka» for ukrainske kvinner på flukt i Polen. Der kan kvinnene anonymt spørre om polsk lov, snakke om krigstraumer med psykolog, eller bli henvist til steder som formidler abortpiller.

Nastya forteller at hun følte seg mistenkeliggjort da hun fortalte om voldtektsforsøket i retten.

– Jeg så hvor mye jeg som offer hele tiden måtte bevise. Jeg ble undersøkt av en rettspsykolog. Jeg måtte forklare meg tre ganger og under rettssaken ble opptakene av disse forklaringene sammenlignet.

Erfaringene med å forklare seg i rettsvesenet som utlending gjør at hun ikke anbefaler andre kvinner å gå rettens vei for å få tillatelse til abort i Polen.

Ukrainske voldtektsoffer

Voldtekt har blitt en del av krigen i Ukraina.

I april skrev den polske avisen Gazeta Wyborcza om 380 kvinner fra Butsja som ønsket å søke tilflukt i Warszawa. Kvinnene var redde for at de ikke kunne få hjelp til å utføre abort i Polen. Ifølge avisen var 120 av disse kvinnene voldtatt av russiske soldater. Som svar på forespørselen har helsemyndighetene i Warszawa sagt at de vil forenkle abortprosessen for flyktningene fra Ukraina.

Denne oppmykningen av abortpraksisen er noe abortmotstanderne frykter.

– Kvinner og barn som rømmer fra krigen i Ukraina trenger først og fremst å føle seg trygge. Et barn som ble til som resultatet av en voldtekt er et barn på lik linje med hvilket som helst barn, svarer Anna Szerbata på spørsmålet om kvinner som har blitt voldtatt av russiske soldater bør få avslutte sitt svangerskap i Polen.

– Ideen om at man skal straffe et forsvarsløst barn for en forbrytelse begått av en mann, er urettferdig er grusomt og umenneskelig. Offeret for forbrytelser skal hjelpes og ikke dømme til en dødsstraff, sier Szczerbata Foto: Lars Thomas Nordby

Stiftelsen «Pro-Retten til Liv» ønsker å forby abort også etter voldtekt. Og de sparer ikke på kruttet når de forklarer sitt syn på abort.

Mange ukrainere som har ankommet med Polen denne våren har sett Szczerbatas organisasjon foran flere av landets togstasjoner. I tillegg til plakater av aborterte foster har aktivistene fortalt flyktningene at abort er ulovlig i Polen. Noe det ikke er i Ukraina.

Redd for liberale sykehus

Stiftelsen til Anna Szczerbata er ytterliggående. Selv om de er synlige på polske gater og i den polske samfunnsdebatten, så oppfattes de som ekstreme av mange.

De er ikke den eneste organisasjonene som jobber for å stopp alle abort i Polen. Den ultrakonservative organisasjonen Ordo Iuris er en mektigere aktør, med bånd til regjeringspartiet Lov og Rettferd. De har nylig sendt ut innsynsforespørsel til polske sykehus for å kartlegge hvor mange ukrainske kvinner som har gjennomført abort i Polen.

– Vi vil finne ut av hvor mange av de ukrainske statsborgerne som har avsluttet svangerskapet faktisk har blitt voldtatt. Og om statsadvokaten har vært kontaktet i forkant, slik at polsk lov har blitt fulgt, sier Katrzyna Gęsiak til NRK.

– Hvordan kan vi verifisere at kvinner som får utført en abort faktisk har blitt voldtatt av soldater og ikke bare er ukrainske arbeidsinnvandrere i Polen som utnytter en åpen port gitt til krigsofre? spør Katarzyna Gęsiak retorisk. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Hun er direktør for organisasjonens Senter for Medisinsk Jus og mener det er fare for at krigen i Ukraina fører til at sykehusene blir for liberale i sin abortpraksis.

– Hvordan kan vi verifisere at kvinner som får utført en abort faktisk har blitt voldtatt av soldater og ikke er ukrainske arbeidsinnvandrere som utnytter en åpen port gitt til krigsofre? spør Gęsiak retorisk.

Ordo Iuris vil også straffeforfølge kvinner som hjelper andre kvinner med å få tilgang til abort i Polen. De er ekspertvitner i en pågående rettssak mot aktivistene i Aborcyjny Dream Team.

Hjelper med abortpiller

– Denne esken er helt tom, sier Justyna Wydrzyńska og rister demonstrativt på en pillepakke.

– Hadde det vært medisiner i den, kunne det har ført til at jeg ble anmeldt.

Wydrzyńska er aktivist i Aborcyjny Dream Team og vet hva hun snakker om. Hun venter på en dom i juli. Trebarnsmoren er tiltalt for å ha gitt en kvinne slike abortpiller. Strafferammen er tre års fengsel.

Justyna Wydrzyńska er tiltalt for å ha delt abortpiller med en annen polsk kvinne. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

De fleste abortene i Polen, og Norge, utføres ved hjelp av abortpiller. I Norge anbefales det å kontakte en lege før man utfører abort hjemme. I Polen kan leger straffes med opp til tre års fengsel hvis de skriver ut abortpiller.

Det har ført til at polske kvinner må kjøpe abortmedisiner på nettet. Det finnes flere organisasjoner som deler informasjon om hva slags medisiner som er trygge og hvordan de bør tas. De polske organisasjonene kan ikke selv dele ut eller selge disse medisinene, men de kan sette kvinner i Polen i kontakt med leger i utlandet.

Wydrzyńska forteller at organisasjonen hennes har blitt oppringt av 500 ukrainske kvinner denne våren. Ukrainerne har spurt om hvordan de skal gå frem for å avslutte svangerskapet sitt i Polen.

– Som lege kan jeg ikke skrive ut slike legemidler, det kan føre at jeg får en straffeprosess mot meg, forteller gynekolog Maria Walkiewicz til NRK. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Resepter gir fengselsstraff

Selv om det er ulovlig med nesten all abort i Polen. Så blir ikke kvinner som tar abortpiller straffet. De som kan straffes er alle dem som bidrar til at en abort blir utført. Det gjelder leger som skriver ut resepter eller farmasøyter som selger de. Ordo Iuris jobber for at også budfirmaer som bringer legemiddelet til kunden skal bli straffet.

– Som lege kan jeg ikke skrive ut slike legemidler, det kan føre at jeg får en straffeprosess mot meg, forteller gynekolog Maria Walkiewicz til NRK.

Hun veier sine ord på gullvekt, redd for at noe hun sier kan føre til at hun mister legelisensen.

– Jeg tror at jeg kan fortelle mine pasienter om organisasjoner som sprer informasjon om abort på internett, sier hun tvilende. Legen er redd hun kanskje har sagt for mye.

– Det er allment tilgjengelig informasjon, så det tror jeg er lov, sier Walkiewicz.

Også de abortene som den polske loven tillater, er vanskelige å få gjennomført. Mange leger har reservert seg mot å utføre slike handlinger. Organisasjoner, som Ordo Iuris og «Pro-Retten til Liv», står klare for å anmelde sykehus som utfører aborter, for å undersøke om voldtektene som var grunnen til abortene er reelle.

I fjor ble det, ifølge Ordo Iuris, utført til sammen tre aborter etter voldtekt på polske sykehus.

Abort er kontroversielt tema i Polen, det deler landet i to Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Flertall for fri abort

Abort er kontroversielt tema i Polen, det deler landet i to. Det kunne man se da enorme protester brøt ut over hele landet da abortloven ble innskrenket i 2020. Både pro-abort og anti-abort-aktivister mobiliserer til gateprotester.

Polakkenes holdning til abort er i ferd med å endre seg. Den siste undersøkelsen viser at 66 prosent av alle polakker nå ønsker fri abort før uke 12. Blant kvinner under 40 er det bare 17 prosent som ikke ønsker selvbestemt abort.

22. juni skal den polske nasjonalforsamlingen stemme over et lovforslag om gjøre abort lovlig før uke 12.

Anna Sczerbata bruker all sin taletid på overbevise polske folkevalgte om at de bør stemme imot.