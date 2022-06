Årets bryllupssesong er i gang for fullt. Med det kommer ofte taler, og mange kan nok kjenne seg igjen i at det kan være vanskelig å sette ord på kjærligheten.

Da er det godt å vite at du har poesien i ryggen.

Er du kanskje usikker på hva du skal si til din utkårede når dere skal gi hverandre deres ja? Er du en av de som skal holde tale under middagen? Eller er du kanskje på utkikk etter et vakkert dikt du kan skrive på kortet til brudeparet?

Frykt ikke! Her er seks anbefalinger fra diktkyndige med tekster som hyller kjærligheten.

Lena Kristin Ellingsen – skuespiller

Foto: Agnete Brun / TV 2

«Legg ikkje ditt liv i mi hand» av Åse Marie Nesse Ekspandér faktaboks Legg ikkje ditt liv i mi hand

om min kjærleik er svar

min kjærleik er også eit rop

i motvind legg ein blom i mi hand

ein tusenfryd i dag

ein tistel i morgon

og den lækjande urt

som veks av tårer legg ein fugl i mi hand

ein pjusket liten fugl

så stryk eg han vakker

og lærer han å flyge:

Kom tilbake når du vil legg di hand i mi hand

så er vi sterke saman

så er vi svake saman

så er vi saman men tyng meg ikkje ned

med din kjærleik

legg ikkje ditt liv i mi hand

lev sjølv –

– Dette er et dikt jeg ønsker å leve etter. Å kunne gi den du elsker frihet og trøst, vise tålmodighet og tillit, støtte og styrke. Å tørre å være svak, tåle og også ønske at den andre er som den er, med den motstanden den kommer med.

– At livet er i endring, viser seg fra ulike sider; svake, sterke, strie, vakre og stygge. Knytte sterke bånd, men ikke for stramme. Det ansvarliggjør både en selv og den du elsker. Det syns jeg er vakkert, inspirerende og frigjørende.

Stein Torleif Bjella – artist og poet

Foto: Xin Li / NRK

«Piggtrådvinter» av Rolf Jacobsen Ekspandér faktaboks -Ho.

Da vi giftet oss da var det kaldt, da.

Minst femogtjue harde,

solvervsdag, nittenførr,

krig og kvegpest.

Veien til kjerka var stengt med piggtråd.

Husker vi klatret over skigarden til prestegarden.

– Hei, kjolen din henger fast.

– nei ikke der men der.

Vi tråtte plogfurer over en is-klaka

potetåker opp til presten i serk

som sto klar med skriften.

– Jag efter kjærligheten, sa’n. Ja, sa vi.

Men du verden hvor møkkete vi var på bena.

Da vi hadde lagt oss om kvelden

grein vi en skvett, begge to. Gud

vet hvorfor.

Og så begynte det lange livet.

– Dette diktet var med i samlingen «Nattåpent», som kom ut i 1985. Det var den siste bokutgivelsen til Rolf Jacobsen. Han giftet seg med Petra i 1940. Nattåpent kom ut to år etter at Petra døde. De var altså gift i over 40 år.

– Jeg blir rørt når jeg leser det. Det blir også kona mi, hun kan den utenat.

Hans Olav Brenner – programleder i «Brenner deler dikt»

Foto: Robert Rønning / NRK

«Å eiga» av Aslaug Vaa Ekspandér faktaboks Stundom spør ein-

Kan ein eiga eit anna menneskje? Når to møtest

I hug og hold

Og kjenner seg eitt

So ikkje anna er te-

Kjenner seg eitt

I eit augnekast,

I eit lite ord,

I ein tanke,

I hugskot

Som fer som kornmod

I di blømande engjir-

Kjenner seg eitt

I det ein aller nevner

Men som er som svalande regn

For solbrend mold.



Når to hev møtt einannan

Slik at ikkje anna var te,

Slik at dei kjende seg sterkar enn alt

Og veikar enn alt,

Skjønna berget, so hardt det er,

Skjønna blomen, so mjuk han er-

Og stend eismalle att.

Er ein då eismall?



Er ikkje då det andre men’skje med

I kvar rørsle ein gjer?

Ja, kan ein då noko sinn bli eismall att?



Når to gjev seg til kvarandre,

Og stend eismalle att

Kjem det ein stri

I hugen,

I holdet,

Om det å eiga

Og det å vera fri.



For enno er men’skje bundne

Og veit ikkje kva dei sei

Når dei kviskrar til kvarandre:

Eg elskar deg.



Fyrst dei hev sagt ordet

Rymer dei

Som for ein brand dei hev sett på.



Fyrst når to men’skjer kan sei til kvarandre.

Gå der du vil,

Du er du!

Gjer det du vil,

Eg er eg-



Men eg ser vegen din

Og eg lyder etter fotefari dine

Og eg kjenner din vilje

Strøyme gjenom blodet

I javne, rolege pulsslag-



Fyrst då kan to men’skje eiga kvarandre.

– Spørsmålet jeg oftest får på Instagram er «hjelp, jeg trenger et dikt i bryllup. Hva skal jeg lese? Jeg skal holde talen om en time!» Hvis man søker på bryllupsdikt på nettet så kommer det opp mange hjemmesnekrede forslag som ikke alltid er så bra. Så jeg foreslår en totrinnsrakett bestående av to dikt: først Aslaug Vaas dikt «Å eiga», så et kort dikt av Arne Ruset som heter «Vi kan ikkje eige kvarandre».

– Aslaug Vaa serverer oss en slags kjærlighetsmanual som går den beste selvhjelpsbok i næringa, og klarer faktisk å si noe ganske enkelt og banalt og skikkelig klokt på samme tid. Det blir en utrolig fin kombo om man først lar Vaa si de store tingene om kjærlighet, før man avslutter med den litt mer moderne og humoristiske kommentaren fra Ruset.

«Vi kan ikkje eige kvarandre» av Arne Ruset Ekspandér faktaboks Vi kan ikkje eiga kvarandre

tusen dikt har fortalt oss

at vi ikkje kan eiga kvarandre

men vi kan låne kvarandre

og gløyme levere tilbake

Thula Kopreitan – litteraturkritiker i NRK

Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Fra «Forsvinningspunkt» av Tor Ulven Ekspandér faktaboks Være vann i vannet. Være stein i steinen. Eller elske hånden som griper steinen under vannet.

– Dette er ikke et «kjærlighetsdikt». Og jeg er ikke gift. Men jeg vet hvordan det er å elske noen, hvordan det er å lete, finne og gripe etter en annen. Man er i sin egen lille sfære – vann i vannet, stein i steinen – inntil man griper eller føler seg grepet.

– I grunn er det forstyrrende. Vannflaten brytes og steinen flyttes. Hvem er denne hånden? Som kommer og skaker opp, som er så varm og som tar tak i deg og holder deg? En dag er det deg selv, den neste er det din elskede. Sånn er det. Man bytter på.

Siss Vik – litteraturjournalist i NRK

Foto: Javier Auris / NRK

«Ikke for nær» av Egil Ulateig Ekspandér faktaboks Ikke for nær

nei ikke for nær

da skygger vi for hverandre

vi vil leve i solen men ikke for langt borte

for greinene våre må få stryke

hverandre i kveldsvinden og i de dype nettene

vil vi føle den andres langsomme åndedrett

i takt med stjernene og skyene som driver sakte vekk og i det første glitter av morgen

vil jeg høre løvet ditt rasle nær meg ikke for nær

så vi suger næring av samme jord

for da kan vi aldri bli store men så tett sammen

at vi kan ta i hverandre

når vi er ensomme

og falle nær hverandre

til slutt

– Det diktet her hørte jeg i en venns bryllup. Jeg synes det sier noe viktig om å leve sammen. Én av farene i et langt forhold er å glemme at den andre er sin egen person og invadere eller prøve å endre dem.

– Den andre faren er at man vokser fra hverandre. Diktet er enkelt, men dermed også en god huskeregel: La meg stå så langt unna deg at du får blomstre, men så nær deg at vi stadig berører hverandre med ømhet.

Martin Svedman – poet og forfatter

Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Fra «Jimmy & Rita» av Kim Addonizio Ekspandér faktaboks Rita stikker foten

i isen rundt ølfatet.

Mye bråk fra festen inne-

hun liker å sitte på dette rekkverket

og stirre på ringen rundt månen,

mens foten blir nummen.

Rita i beige bryllupskjole,

visnede blader, strømper

og sko som forsvant et sted-

kanskje varebilen de tok

fra rådhuset, eller baren

der de ble pælmet ut. En fyr

tafser på Rita, og Jimmy sier

Det er min kone og slår ham ned.

Hun er kvalm- blir alltid det

av sjampanje. Rita får gåsehud

da hun ser stjerneskuddet som faller

over husene

i deres retning- parkeringsplass,

sanddyner, hav: mørk duk

renset for smuler. (Oversatt utdrag fra boken «Jimmy & Rita» av Kim Addonizio, gitt ut på engelsk i 1997)

– Diktene til Kim Addonizio inneholder mye action, noe som også gjelder dette vakre, alternative bryllupsdiktet. Bryllup går jo som regel på skinner, om det er i kirken eller rådhuset. Man trenger bare møte opp, programmet står klart. Men hva med bryllupsfesten?

– For mange er festen kanskje like viktig og mer stressende enn selve seremonien. Den kan ta mangslungne veier, noe Addonizio fanger når hun tegner opp et bilde av nygifte Rita med foten i et isbad. Hun er alene, og litt kvalm av sjampanjen. Hun ser et tegn på himmelen som er verdt også for leseren å dvele ved, før diktet zoomer inn på den mørke, rene duken.

