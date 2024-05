Danmark hever abortgrensen

Den danske regjeringen og en rekke partier er enige om å heve abortgrensen i landet.

Det skriver Danmarks Radio (DR).

Fra 1. juni 2025 kan man altså ta abort innen utgangen av uke 18. I dag er abortgrensen i Danmark i uke 12.

– Etter 50 år er det på tide at abortreglene følger tiden, og vi styrker nå kvinner selvbestemmelsesrett, sier Danmarks helseminister, Sophie Løhde (V), i en pressemelding.

– Ikke belegg for nåværende grense

Samtidig får de mellom 15 og 17 år lov til å ta abort uten foreldres samtykke, skriver DR.

– Helsefaglig er det ikke belegg for den nåværende ukegrensen, og det er heller ikke noe som tyder på at det vil komme betydelig flere eller senere aborter ved at man flytter grensen, sier Løhde.

Etisk Råd i Danmark anbefalte å heve abortgrensen i september 2023.

Argumentene gikk på at en høyere grense ville gi kvinner bedre tid og mulighet til å vurdere aborten.

Rådet uenige

Det var likevel ikke et samlet råd som kom med anbefalingen. 9 av 17 medlemmer kom frem til at grensen burde flyttes fra uke 12 til uke 18, skriver DR.

Fire av medlemmene ville heve grensen til uke 15, mens de siste fire ville beholde 12-ukersregelen.

Digitaliserings- og likestillingsminister Marie Bjerre (V) kaller det «en historisk dag for kvinners likestilling».

– Retten til fri abort er helt grunnleggende og avgjørende for kvinner liv og muligheter. Rundt omkring i verden rulles denne rettigheten til frihet tilbake. I Danmark styrker vi i stedet kvinner rett til fri abort, sier Bjerre i pressemeldingen.

Halvparten vil heve norsk grense

Den norske regjeringen har også varslet at de vil foreslå å heve abortgrensen fra uke 12 til uke 18.

En undersøkelse gjort av Norstat for NRK viser at omtrent halvparten av de spurte er positive til dette forslaget.

I 2024 skal regjeringen legge frem en ny abortlov. Den innebærer retten til selvbestemt abort frem til uke 18. Om den blir vedtatt avhenger av flertall på Stortinget – og det er ikke sikkert. Du trenger javascript for å se video. I 2024 skal regjeringen legge frem en ny abortlov. Den innebærer retten til selvbestemt abort frem til uke 18. Om den blir vedtatt avhenger av flertall på Stortinget – og det er ikke sikkert.

Av de 1021 svarene fremgår det at omtrent halvparten, 49 prosent, av de spurte vil heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker. To av ti vet ikke hva de mener. Mens tre av ti vil beholde dagens ordning om grense ved 12 uker.

I aldersgruppen 18 til 39 år vil flertallet heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker.