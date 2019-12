Det er mye alvor i årets ungdomsbøker. Mer enn noen gang speiler bøkene virkeligheten. Den byr på betydelige utfordringer som sorg, død, fattigdom og overgrep.

Men ikke bare det.

Ungdomslitteraturen gir også beskjed om at det er mulig å komme seg gjennom de store følelsenes tid på beina.

Her har vi samlet sju tips til unge lesere:

Foto: Mangschou forlag

Rasende aktuell ungdomsroman om klima-engasjement, vennskap og feminisme. Virkeligheten og litteraturen går nærmest over i hverandre i beretningen om venninnene Agnes og Minna. Ambisiøs og litterær. Passer nok best for dem som har lest en bok eller to fra før.

Foto: Gyldendal

Årets brageprisvinner i klassen for barne- og ungdomsbøker. En god fortelling om sorg, død og kjærlighet. Og om å finne ut hva som virkelig er viktig, der sommerjobben på gamlehjemmet setter livet i perspektiv.

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

I en lettlest og gjenkjennelig historie fra nåtidens klasserom, får vi innblikk i både lærerens og elevens kamp om å bli sett og godtatt. Dette er en bok om hvordan #Metoo kan misforstås og misbrukes, og skrittene man er villig til å ta for å være populær. Skarp, morsom og absolutt til ettertanke for både lærere og elever som står i den samme, harde hverdagen.

Foto: Vigmostad Bjørke

Spenningshistorie fra andre verdenskrig som bygger på faktiske hendelser. 13 år gamle Henry evakueres fra London og går på skole i en liten landsby. Der blir han venner med de allierte soldatene som venter på å invadere Normandie. Det strammer seg til når det viser seg at Henry kanskje har røpet informasjon som var strengt hemmelig.

«Det Sara skjuler» av Kathrine Nedrejord

Foto: Aschehoug

Sara blir utsatt for en voldtekt. Men hun nekter å si hva som hendte og hvem overgriperen var. Blir både en spenningsroman der venninnen prøver å finne gjerningsmannen og et frigjøringsprosjekt for begge venninnene. En bok som også understreker hvor viktig det er å anmelde overgrep. Kan like godt leses av voksne som av ungdommer.

«Avlyst på grunn av sorg» av Magnhild Bruheim

Foto: Samlaget

Det kommer som lyn fra klar himmel når Eline blir dumpet av kjæresten. Hvordan kan han plutselig finne seg en annen? Det er ikke bare Eline som utsettes for store prøvelser i denne boken. Kjærlighetssorg, svik, vennskap, omsorgssvikt og overlevelsesvilje er sentrale temaer i denne fine fortellingen.

«Når er jeg gammel nok til å skyte faren min?» av Åse Ombustvedt og Marianne Gretteberg Engedal

Foto: Ena forlag

Dikt for ungdom som også kan leses som en sammenhengende historie. Jeg-fortelleren er en ung gutt som blir slått av faren sin. Hvordan kan han klare å fortelle det til noen? Lettlest og hardtslående, både i tekst og bilder. Kan nok bli drøy kost for noen.