Julegavetips: 15 gode bøker

Rørende innlegg i Nav-debatten

Mímir Kristjánsson: «Mamma er trygda» (sakprosa)

Denne boka ble ikke mindre relevant etter Nav-skandalen i høst. Kristjánsson forteller personlig om moren som ble skilt, fikk kreft, og har gått på trygd i mange år.

Samtidig vever han inn spørsmål om hvordan samfunnet ser på mennesker som går på trygd.

Intens kjærlighetshistorie

Sally Rooney: «Alle andre» (roman)

Irsk, moderne versjon av en klassisk formel: Fattig, populær gutt møter rik, upopulær jente. De er ment for hverandre, men det viser seg vanskelig å innse. Kjærlighetsroman som er like medrivende som en krimgåte.

Kårets til årets bok av den britiske bokhandlerkjeden Waterstones, og blir tv-serie på BBC.

Lekkert om krigsfly

Bjørn Berge: «Luftens tyranner. Menn og bombefly gjennom 100 år» (sakprosa)

Svært elegant bok om bombefly fra 1914 til i dag, med ett kapittel for hver flytype. Berge leverer fakta om enkeltflyene, men skriver først og fremst knakende godt.

Dette er snacks for både flyfantaster og litterære feinschmeckere.

Annerledes twist på ny romanbølge

Cathrine Evelid: «Lyden av fjell» (roman)

En del av bølgen av årets barselromaner, men med en annerledes twist. Vi får historien til en småbarnsfar som skifter bleier, med spøkelser fra fortiden hengende over skulderen. Han har nemlig sonet en straff for drap.

Evelid skriver så leseren kjenner angsten på kroppen.

Nytt blikk på basiller

Jessica Lönn-Stensrud: «Vi må snakke om bakterier. Dine viktigste venner» (sakprosa)

Midt i influensasesongen er det kanskje vanskelig å se positivt på bakterier. Men de fleste av dem trenger vi faktisk for å leve. Denne lettleste boken zoomer inn på kroppens minste beboere, og vil garantert endre ditt syn på basiller.

Smittende formidlet av forsker som ELSKER bakterier.

En flyktning krysser sitt spor

Pedro Carmona-Alvarez: «Refrenger» (essays)

Personlige historier fra forfatter og musiker som kom til Norge fra Chile som guttunge. Essayene kombinerer Carmona-Alvarez' kjærlighet til familien sin med hans intense forhold til musikk og litteratur.

Boka begynner med en e-post fra Frosken, en glemt venn. Det blir starten på en reise tilbake, gjennom musikk, bøker og til barndommens gater i Santiago.

Dyra tar hevn

Olga Tokarczuk: «Før plogen din over de dødes knokler» (roman)

Nobelvinnere kan virke litt skremmende, særlig når navnet ikke er så kjent i Norge fra før. Men polske Olga Tokarczuk er absolutt lesevennlig.

En eldre og eksentrisk dame kommer på spor av et annerledes krimmysterium når folk i bygda blir funnet døde på uforklarlig vis. Dyrespor i snøen får damen til å spørre seg: Har dyra begynt å ta hevn på dem som jakter på dem?

Salt humor og skeivt smil, mente vår anmelder.

Medrivende om olje

Aage Borgchrevink: «Giganten. Fra Statoil til Equinor: Historien om selskapet som forandret Norge» (sakprosa)

Nordmenn kan takke oljen for velstanden vi nyter de siste tiårene. Men hvor mange vet noe om hvordan den utvinnes og selges?

Forfatteren er nøyaktig like gammel som Statoil (nå kjent som Equinor), og skriver et stykke norgeshistorie sentrert rundt Statoil og hva oljen har gjort for landet vårt. Historien om norsk velstand følger det norske statsoljeselskapet trinn for trinn.

En historie om mot og oppofrelse, men også om svik og korrupsjon.

Generasjonskonflikt

Hanna Stoltenberg: «Nada» (roman)

Ung forfatter skriver om middelaldrende kvinne som ikke klarer å være til stede for andre. Når datterens ekteskap står i fare, må hun trå til og hjelpe. En London-tur for mor og datter blir ikke fullt så forløsende som de håpet på ...

Liker du Trude Marsteins bøker, er dette rett bok for deg.

Tøffing som inspirerer

Ole Øyvind Sand Holth: «En helvetes jobb. Elizabeth Hoff og hennes sju år i Syria» (sakprosa)

Elizabeth Hoff fra WHO reiste inn til Damaskus da alle flyktet ut av byen. Hun skulle være i Syria i tre uker, og ble i syv år(!) Forfatter Ole Øyvind Sand Holth skriver godt om en komplisert borgerkrig og gir følelsen av å være til stede.

Vi møter et menneske med en jernvilje og en arbeidsdag utenom det vanlige. #underdrivelse

Gir håp for lykke i livets sene år

Kjersti Anfinnsen: «De siste kjærtegn» (roman)

En kvinne har prioritert karrieren som hjertekirurg over familie. Nå sitter hun ensom igjen i en leilighet i Paris. Men er det blitt for sent å finne kjærligheten?

En nydelig, liten roman som ansporer til å komme seg ut av isolasjonen.

Tøft om alkoholproblemer

Martin Svedman: «Når jeg drikker» (dikt)

Forfatteren er tørrlagt alkoholiker og skriver dikt om en gutt som oppdager gleden ved drikking som 11-åring. Det bærer etter hvert til innleggelse. Diktene er slående og enkle å lese, og måtte trykkes i flere opplag.

En givende inngang til å tenke gjennom eget og andres forhold til rus.

Nevrotisk hjemmehjelp blir stalker

Sunniva Lye Axelsen: «Herfra til Hiroshima» (roman)

Livet til en 40-årig hjemmehjelp i en liten drittkommune tar en helt ny vending når hun faller hodestups for en fyr. Hun godtar det ikke når han slår opp, og følger etter ham jorden rundt – ja, til Hiroshima i Japan.

Sunniva Lye Axelsen er i ferd med å bli et etablert navn i den norske skjønnlitterære floraen. Her mikser hun mørk humor med elementer fra psykologisk thriller.

Et medrivende portrett av en nevrotisk hjemmehjelp som selv kunne trengt litt hjelp, skrev vår anmelder.

Sterkt fra virkeligheten

Bart van Es: «Jenta med minneboken» (sakprosa)

En rystende historie fra virkeligheten, om den jødiske jenta Lientje som ble «gitt bort» under andre verdenskrig, i håp om at hun ville bli reddet. 60 år senere leter forfatteren Bart van Es henne opp. Hvordan ble livet og hva skjedde egentlig den gangen i det okkuperte Nederland?

Kåret til årets bok i Storbritannia i fjor.

Rører opp grums om Ted Kennedy

Joyce Carol Oates: «Svart vann» (roman)

Tynt forkledd historie om Ted Kennedys bilulykke der en ung kvinne døde. I denne romanen fortelles historien fra hennes synsvinkel, innelåst i bilen som sakte synker ned i det mørke vannet.

Betagende og stemningsfull liten bok, som nyanserer spørsmål om metoo-situasjoner.

Intenst drama, mente vår anmelder.

