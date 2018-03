– Cambridge Analytica er toppen av isfjellet

I helga blei det kjent at privat informasjon frå 50 millionar Facebook-brukarar skal ha blitt brukt av analyseselskapet Cambridge Analytica utan samtykke. Dei skal ha brukt informasjonen til å lage algoritmar som målretta politisk reklame mot amerikanske veljarar.

Selskapet blei kjent etter at dei arbeidde for Donald Trump under presidentvalkampen i 2016.

Kommunikasjonsrådgjevar Hans-Petter Nygård-Hansen seier han ikkje er overraska over skandalen, og at dette truleg berre er toppen av isfjellet. Og at folk ikkje tenkjer over kor mykje informasjon dei deler, og kva dei takkar ja til.

– Når vi godkjenner morosame appar for å finne ut kven vi er i Star Wars eller kor mykje vi kan om eit tema, deler vi også store mengder informasjon om oss sjølve. Utan at vi tenkjer over kva denne informasjonen blir brukt til.

Han meiner folk burde bli meir skeptiske, undersøke kven som står bak og tenke på kva intensjonar dei har.

Han meiner folk burde bli meir skeptiske, undersøke kven som står bak og tenke på kva intensjonar dei har.

Godtruande Zuckerberg

Onsdag la Mark Zuckerberg ut ein oppdatering på Facebook der han vedgjekk at dei hadde gjort feil i denne saka. Her beklaga han overfor brukarane det som hadde skjedd.

– Vi har eit ansvar for å beskytte data dine. Og om vi ikkje klarer det, fortener vi ikkje å tene deg.

Nygård-Hansen trur på Zuckerberg når han seier han vil det beste for brukarane. Og viser blant anna til dei endringane som Facebook gjorde tidlegare i år, som potensielt kan føre til lågare inntekter for selskapet.

Men han meiner Facebook-grunnleggaren har undervurdert motivasjonen til mange av dei som bruker plattforma.

– Zuckerberg har forstått litt for seint at det finst aktørar som vil utnytte det han har skapt. Det viser nyheitene det siste året med spreiinga av falske nyheiter og hatprat, og no personleg informasjon som har blitt misbrukt.

Facebook strammar no inn for å hindre nye saker i framtida.

– Unnskyldninga kom seint

Det tok nesten ei veke frå Cambridge Analytica-saka blei kjent, til Facebook vedgjekk at dei hadde eit ansvar. Teknologikommentator i Aftenposten, Joacim Lund, meiner det tok litt vel lang tid.

– Denne unnskyldninga sat veldig langt inne. Facebook har brukt mykje tid på å peike på andre og det ansvaret dei har. Først då investorane mista trua på selskapet, og verdien på selskapet falt, vedgjekk dei ansvaret.

Mark Zuckerberg vedgår at han og Facebook har eit ansvar i Cambridge Analytica-skandalen. Men teknologikommentatorar meiner unnskyldninga kom seint og ikkje gjekk langt nok. Foto: Stephen Lam / Reuters

Og han får støtte frå teknologijournalist Dave Lee i BBC, som meiner Facebook ikkje har teke ansvar for noko som helst.

– Orda til Zuckerberg var ikkje ei forklaring, men eit juridisk og politisk forsvar. Selskapet veit at dei møter kampar på fleire frontar no.