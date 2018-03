Høyre tok kontakt med Cambridge Analytica

Som følge av at Høyre hadde tatt kontakt med analyseselskapet, presenterte Cambridge Analytica sine tjenester for partiet i januar 2017.

– Vi ville ikke samarbeide med dem, fordi vi syns at de gikk over grensen med hensyn til personvern, skriver Thor-Arne Englund, pressekontakt i Høyres stortingsgruppe, i en SMS til NRK.

Det har stormet rundt det britiske dataanalyseselskapet Cambridge Analytica etter at det i helgen ble kjent at firmaet skal ha misbrukt informasjon fra 50 millioner Facebook-profiler.

Informasjonen har ifølge The New York Times og The Observer blitt brukt til å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg.

Telefonkonferanse

Markeds- og kampanjesjef i Høyre, Dag Terje Klarp Solvang, forteller NRK at det var han som tok kontakt med selskapet.

KONTAKTET SELSKAPET: Markeds- og kampanjesjef i Høyre, Dag Terje Klarp Solvang, kontaktet Cambridge Analytica på vegne av Høyre i januar 2017. Foto: Melvar Lien

– Vi leste en rapport om den amerikanske valgkampen. Jeg tror også NRK Beta hadde en bred analyse av selskapet, og jeg ble nysgjerrig på hvordan det virket, og hva selskapet kunne tilby som ikke ligger åpent på Facebook, sier Solvang.

Høyre fikk deretter tilsendt informasjonsmateriale om selskapet og metodikken. De hadde også en telefonkonferanse med Cambridge Analytica, men kontakten ble avsluttet etter presentasjonen, ifølge Solvang.

– Heldigvis er det noen andre personvernbegrensninger i Norge enn det finnes i USA. Vi ville ikke samarbeide med Cambridge Analytica fordi jeg oppfattet at de går langt over grensen med hensyn til personvern. Vi hadde ikke lyst til å bruke tid og krefter på noe som ikke er greit, sier Solvang videre.

Øvrige partier: – Ikke kontakt

Etter forespørsel fra NRK har flere partier på Stortinget sjekket om de har vært i kontakt med dataanalyseselskapet.

– Nei, vi har ikke blitt kontaktet. Og det ville heller ikke ha vært aktuelt for oss å vurdere deres tjenester, skriver kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet Ingrid Langerud i en SMS til NRK.

Kommunikasjonssjef i Kristelig Folkeparti, Mona Høvset, sier at selskapet ikke har kontaktet partiet.

Kommunikasjonsrådgiver i Fremskrittspartiet Tobias Brännström sier til NRK at han ikke kjenner til at partiet er blitt kontaktet av Cambridge Analytica.

Venstre har også opplyst til NRK at de ikke er blitt kontaktet av selskapet.

Ida de Rosa, fungerende kommunikasjonssjef i Miljøpartiet De Grønne, sier at analyseselskapet ikke har tatt kontakt med partiet, såvidt hun vet.

Kommunikasjonsrådgiver i SV, Martin Grüner Larsen, skriver i en SMS til NRK at partiet ikke har blitt kontaktet eller har hatt kontakt med Cambridge Analytica.

Senterpartiet og Rødt har ikke svart, eller svart at de skal sjekke opp mulig kontakt med Cambridge Analytica etter å ha blitt kontaktet av NRK.

I Sverige har partiene Kristdemokratarna og Centerpartiet blitt kontaktet av Cambridge Analytica, skriver SVT. Begge partiene takket nei til selskapets tjenester, ifølge partienes kommunikasjonssjefer.