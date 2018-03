Zuckerberg innrømmer feil

I en facebookoppdatering skriver Zuckerberg at Facebook har et ansvar for å beskytte data, og at de ikke fortjener å gjøre dette arbeidet dersom de ikke klarer det.

– Jeg har arbeidet med å forstå hvordan dette har skjedd og hvordan vi skal forhindre at det skjer igjen. De gode nyhetene er at de viktigste tiltakene for å hindre dette fra å skje igjen i dag har vi allerede innført, skriver han samtidig som han erkjenner at de har gjort feil.

– Det er mer å gjøre

Det var i helgen det ble kjent at privat informasjon fra 50 millioner Facebook-brukere skal ha blitt brukt av analyseselskapet Cambridge Analytica uten samtykke.

– Det er mer å gjøre og nå må vi gjøre det, skriver han videre.

Zuckerberg viser til at de allerede i 2014 startet arbeidet med å forhindre aktører fra å få tak i folks informasjon. Men han viser til flere ting Facebook nå vil gjøre:

– For det første vil vi undersøke alle applikasjoner som hadde tilgang til store mengder informasjon før vi endret plattformen dramatisk for å redusere datatilgang i 2014, skriver han og understreker at de vil reagere overfor dem som ikke tillater dette.

Iverksetter flere tiltak

For det andre vil Facebook legge ytterligere restriksjoner på tilgangen til data fremover for å forhindre misbruk. For eksempel vil Facebook fjerne tilgangen til dataene om deres applikasjon ikke har vært i bruk de siste tre månedene.

– For det tredje vil vi være sikre på at dere forstår hvem dere tillater at får tilgang til deres data, skriver han og varsler flere nyheter i de neste dagene og månedene.

Han mener dette sammen med det som allerede ble gjort i 2014 vil være nødvendige for å sikre plattformen.

– Jeg startet Facebook og jeg er ansvarlig for hva som skjer på vår plattform, skriver han og presiserer at han tar dette meget alvorlig og vil lære av denne erfaringen for å gjøre Facebook sikrere i fremtiden.