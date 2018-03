De siste dagene har flere slettet Facebook-profilene sine og markert det med emneknaggen «#deletefacebook» på Twitter.

Dette er en reaksjon på at det i helgen ble det kjent at privat informasjon fra 50 millioner Facebook-brukere skal ha blitt brukt av analyseselskapet Cambridge Analytica uten samtykke.

Grunnleggeren av meldingstjenesten WhatsApp Brian Acton, er en av dem som har slettet sin konto.

– Jeg tror dessverre ikke at mange norske brukere kommer til å slette Facebook, sier Magnus Brøyn, teknologikommentator og byråleder i Coxit PR.

– Vi har tidligere fått opprivende eksempler på at vi må begynne å ta personvernet vårt mer på alvor, uten at vi har endret vanene våre av den grunn, sier han videre.

Informasjonen fra de 50 millioner brukerne skal ha blitt brukt til å lage algoritmer som kan målrette politisk reklame mot amerikanske velgere.

Mark Zuckerberg innrømmet at de har gjort en feil onsdag kveld. Brøyn tror at livet raskt kommer til å gå videre for Facebook-brukerne etter denne beklagelsen.

Magnus Brøyn, byråleder i Coxit PR og teknologikommentator. Foto: Heine Stangeby

– Vi glemmer raskt

– Teknologi har beriket livene våre i mange år og vil fortsette med det. Det gjør at vi også er villige til å gjøre en byttehandel med personopplysningene våre, sier Brøyn.

– Vil brukerne bare tilgi med en gang?

– Alt blir nok ikke tilgitt, dette er i ferd med å bygge seg opp til å bli en tillitskrise. Utfordringen er at mange glemmer for raskt og at vi ikke har noen gode alternativer til Facebook, sier han.

Han mener at dette er en grunnleggende utfordring, fordi hvis man sletter Facebook i dag, betyr at man sletter en sosial arena og ikke bare en app.

– Det er ikke så lett å utestenge Zuckerberg fra livene våre, Facebook eier jo både Instagram, WhatsApp og Messenger, sier han.

– Må ta ansvar

– Jeg mener ikke at alle ukritisk skal slette Facebook, men at folk må begynne å ta sine persondata på alvor, sier han.

– Gjør en vurdering av hvor åpen og sårbar du ønsker å være, og ikke minst hvem du har tillit til at forvalter dataene dine, oppfordrer han.

Brøyn mener at myndighetene må regulere selskapene, men også at ledere som Mark Zuckerberg selv må ta ansvar.

– Mark Zuckerberg har som visjon å redde verden, men jeg mener han nå bør konsentrere seg om problemene som befinner seg i hans egen bakgård. Der befinner det seg 2 milliarder brukere, sier han.

– Del av livene våre

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, tror heller ikke at nordmenn kommer til å slette Facebook-profilene sine med det første.

– Facebook er en så integrert del av livene våre, at det kommer nok ikke til å skje. Folk bruker det til alt, foreldre bruker det for eksempel til å snakke med andre foreldre i idrettslaget eller klassen til barna, sier han.

