Facebook: – Alvorlig misbruk av våre regler

Informasjonen skal ha blitt brukt til å lage algoritmer som kan målrette politisk reklame mot amerikanske velgere. Selskapet Cambridge Analytica ble kjent etter at de bistod den nå amerikanske presidenten, Donald Trump, under valgkampen i 2016.

Ifølge Observer og New York Times, skal selskapet ha brukt opplysningene og laget en programvare som kunne forutsi velgernes valg når de gikk til valgurnene. I tillegg skulle programmet påvirke de amerikanske velgerne.

– Vi har kjent til dette selskapet, Cambridge Analytica, en stund. Det er de som står bak det som nå avsløres og vi har jo visst at de har vært involvert i valgkampen til Donald Trump og Brexit-kampanjen i Storbritannia, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

ALVORLIG: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier dette er alvorlig hvis det som fremkommer er riktig. Foto: Kristin Granbo / NRK

Han sier han vil være forsiktig med å være skråsikker på hva som faktisk har skjedd og hvordan de har fått tak i informasjonen.

– Men det er tydelig at de har fått tilgang til veldig mange store data, og at det kan settes noen spørsmålstegn ved lovligheten av måten dette her egentlig har skjedd på, sier han.

Nekter for at det er privat informasjon

Selskapet skal ha hentet inn informasjonen ved at Facebook-brukere tok en test i en app som kalles «thisisyourdigitallife». Appen samlet i tillegg informasjon fra Facebook-vennene til de som tok denne testen.

Den tidligere direktøren i Cambridge Analytica, Alexander Nix, har nektet for at selskapet har brukt privat informasjon fra Facebook. Han ble suspendert fra sin stilling i selskapet i går.

SUSPENDERT: Alexander Nix er blitt suspendert fra sin stilling som direktør i Cambridge Analytica. Foto: Dominic Lipinski / AP

Facebook valgte søndag også å suspendere selskapet fra sin plattform.

I en e-post til NRK skriver Facebook at de er i ferd med å gjennomføre en omfattende intern og ekstern gjennomgang for å fastslå om Facebook-dataene det er snakk om fortsatt eksisterer.

– Det er her fokuset vårt ligger da vi er forpliktet til å kraftig håndheve våre retningslinjer for å beskytte folks informasjon, sier Paul Grewal, VP og assisterende generaladvokat i Facebook.

Grewal sier videre at å beskytte folks informasjon er i kjernen av alt de gjør, og at de forventer det samme fra folk som tilbyr apper via Facebook.

– Hvis disse rapportene er sanne, er det et alvorlig misbruk av våre regler. Alle involverte parter – inkludert SCL Group/Cambridge Analytica, Christopher Wylie og Aleksandr Kogan – sertifiserte for oss at de ødela dataene det er snakk om. I lys av nye rapporter om at dataene ikke ble ødelagt, suspenderer vi disse tre fra Facebook, i påvente av ytterligere informasjon, fortsetter han i uttalelsen.

Grewal opplyser at Facebook vil ta de steg som er nødvendig for å se til at de aktuelle dataene slettes en gang for alle, og iverksette tiltak for alle fornærmede parter.

Kan forvente at dette skjer igjen

Thon i Datatilsynet mener det er sannsynlig at vi vil se flere lignende saker i fremtiden.

Han forteller at i mai kommer et nytt personvernregelverk som skal gjelde alle europeiske land.

– En av de nye tingene i dette reglenverket er at vi som tilsynsmyndigheter i alle EU- og EFTA-land vil få mulighet til å skrive ut bøter som er veldig store, sammenlignet med det vi har i dag. Det kan bli bøter i hundremillionerklassen, sier han.

Thon mener denne saken viser hvor mye makt som kan ligge i å ha så store datamengder.

– Hvis det som nå fremkommer er riktig, så er jo dette selvfølgelig alvorlig. Her har jo data ned på mikronivå vært samlet inn om forbrukere og velgere, for å målrette et politisk budskap der hvor det treffer aller mest, sier han, og legger til:

– Det er en form for manipulering av velgere, det er definitivt ikke å respektere brukerne og velgernes personvern.

Cambridge Analytica har ikke besvart NRKs henvendelser om saken.