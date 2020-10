Anmeldelsen oppdateres fortløpende.

Etter forrige helgs storband– og musikalkveld er det nå bare fire deltakere igjen i høstens Stjernekamp-sesong. Knut Marius og Ingeborg er fremdeles favoritter til finalerundene, mens Vegard følger hakk i hæl. Svakest stiller nok kanskje Mosjøens stolthet Sandra, men også hun har overbevist både eksperter og publikum med imponerende vokalprestasjoner så langt.

I kveld er det duket for både listepop og stadionrock. I listepop-kategorien finner vi ikke mange uventede sidesprang, og alle deltakerne har valgt seg låter som antagelig kler dem godt.

Vi skal høre Dua Lipa, Kygo/Tina Turner, Lewis Capaldi og Dagny, så her blir det deilig og generisk listepop på sitt beste. Her gjelder det for deltakerne å få kontroll på vokalhookene, og ta med seg nok kraft inn i de energiske refrengene.

I stadionrock-kategorien er det kanskje låtvalget til Sandra som skiller seg mest ut: 33-åringen har valgt seg AC/DCs blodharry campingvogn-banger “You Shook Me All Night Long”, og jeg kan vel ikke komme på mange større vokalmessige motsetninger enn Brian Johnson og Sandra Lyng.

Alle deltakerne må uansett huske å ha med seg nok utstråling og tyngde til å kunne fenge en hel (fiktiv) stadion, så det ligger an til enda en spennende kveld på NRK1!

Listepop:

1. Vegard Bjørsmo

Don´t Start Now – Dua Lipa

En av årets største pophits følger den klassiske formelen med fengende vokalhook og allsangvennlig refreng, og fungerer vel egentlig som en slags arrangert motivational poster. Vegard har kommet så langt i Stjernekamp ved å spille på sine rå og upolerte følelser, så dette er kanskje en låt som ligger et stykke unna hans naturlige appell. Likevel gjør han en brukbar tolkning av Dua Lipas monsterhit her. Refrenget syns jeg faktisk låter bedre enn originalen, og akkurat det at versene er dørgende kjedelige kan ikke Vegard få så mye av skylden for.

Kanskje kunne han likevel ha krydret dem litt opp slik han maktet med det fengende refrenget. En ålreit start på kvelden!

Vegard Bjørsmo – «Don’t Start Now» Du trenger javascript for å se video.

2. Sandra Lyng:

What´s Love Got To Do With it – Kygo, Tina Turner

Ah, den som kunne bli superrik på å remikse andres åndsverk. Tina Turners monsterhit fra 1984 har fått seg en marginal modernisering ved hjelp av Norges store musikalske eksportvare Kygo, men har blitt lagt inn et tropical house-tema på backingsporet kan vel umulig ha så mye å si for Sandras vokalprestasjon her i kveld. Nok om det! Sandra har til og med fått på litt herlig 80-talls-scenografi her.

Sliter som vanlig med et par småsure toner her og der, men tar nakkegrep på låta og det mektige refrenget med minimale utfordringer, selv på de vokalteknisk vanskeligste partiene mot slutten. Full flis, rett og slett. Herlig!

Sandra Lyng – «What´s Love Got To Do With it» Du trenger javascript for å se video.

3. Knut Marius Djupvik:

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Jeg lurer veldig på hva som må til for å målbinde Knut Marius. Førsteverset er kanskje ikke hans beste prestasjon hittil, men på pre-chorus og refreng viser han nok en gang (!!) at han er en den teknisk desidert beste vokalisten som står igjen i Stjernekamp. Har tydelig fått beskjed om å roe ned på den særegne vibratoen.

I bridgen er han litt småsur og synder litt med vibrato-bonanza på et tidspunkt, men det er tydelig at låta betyr mye for godgutten fra Tomrefjord. Enda en glimrende prestasjon fra Knut Marius!

Knut Marius Djupvik – «Someone You Loved» Du trenger javascript for å se video.

4. Ingeborg Walther:

Somebody - Dagny

Ingeborgs nedstrippede og minimalistiske versjon av Dagnys superhit «Somebody» lider litt under sin egen vekt innledningsvis, med et treigt og delvis uinspirert vers og refreng, men tar seg heldigvis et par knepp opp inn i andre vers. Akkompagnert av en helt forferdelig koreografi er Ingeborg likevel mye mer på hjemmebane utover i låta.

Ikke før i siste refreng er låta der den burde være, men Ingeborg beviser at hun er en dønn solid popvokalist som garantert bør feste setebeltet før karrieren hennes setter rakettfart etter Stjernekamp-høsten.

Ingeborg Walther – «Somebody» Du trenger javascript for å se video.

Stadionrock:

1. Vegard Bjørsmo

When You Were Young – The Killers

Vegard gjør sin beste Brandon Flowers-imitasjon i det vi er over i stadionrock-segmentet. Denne låta er er en av de beste låtene fra indierock-sjangeren de siste 20 åra. Jeg er imidlertid litt usikker på om dette hadde fenget en hel stadion, til det er Vegards stemme litt for soft, men han gir i alle fall full gønner i forsøket.

Slipper seg løs i mye større grad enn tidligere. Den mykere bridgen kler Vegard bedre, men det er et eller annet med den uvørne og delvis skingrende vokalen som på mystisk vis lokker rockefoten utpå glattisen likevel. Vegard er en slangetemmer, og jeg er en sammenkveilet kobra i en flettet kurv. Jeg er nok forhekset av sjarmøren fra Finnmark.

Vegard Bjørsmo – «When You Were Young» Du trenger javascript for å se video.

2. Sandra Lyng:

You Shook Me All Night Long – AC/DC

Sandra vet å utfordre hele spekteret Stjernekamp har å by på. Fra Disney til AC/DC. Man kan bli rimelig huggærn av Brian Johnson, så om jeg på et eller annet tidspunkt i mitt personlige helvete blir tvunget til å høre på «You Shook Me All Night Long» resten av tilværelsen, velger jeg Sandra sin. Dette er både gøy og til og med marginalt mindre harry enn originalen. Selv om det alltid er litt kleint når popstjerner rollespiller rockestjerner er det jo tross alt Stjernekamp.

Sandra nailer sjangeren, rett og slett. Helt uredd og med 100% innsats. Kanskje det kunne vært enda litt mer trøkk, men du verden så støtt man kan lande harryrocken, selv som hardbarka popvokalist.

Sandra Lyng – «You Shook Me All Night Long» Du trenger javascript for å se video.

3. Knut Marius Djupvik:

Run To The Hills – Iron Maiden

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

4. Ingeborg Walther:

Rock The Night – Europe

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Espen Borge er frilanser som anmelder musikk på oppdrag for NRK.